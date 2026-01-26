Live TV

„Bună! Eu sunt ANA”. ANAF a anunțat lansarea asistentului virtual care oferă informații despre obligațiile fiscale

firma anaf de la intrarea in cladire
Foto: Captură Digi24

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat luni, 26 ianuarie, lansarea „ANA”, un chatbot bazat pe inteligență artificială, destinat să ofere contribuabililor informații generale despre obligațiile fiscale. Într-o primă etapă, aflată în fază de testare, serviciul este disponibil doar în conturile din Spațiul Privat Virtual, urmând ca ulterior să poată fi accesat și direct de pe site-ul instituției.

Potrivit Fiscului, ANA este un instrument digital conceput pentru a răspunde automat și rapid la întrebările frecvente ale contribuabililor, în special în ceea ce privește declarațiile și obligațiile fiscale.

Într-un răspuns transmis către Digi24.ro în luna decembrie, ANAF a explicat că „serviciul Chatbot este proiectat să ofere asistență în domeniul fiscal, în mod automat și rapid, pentru a răspunde la întrebările și solicitările frecvente adresate de contribuabili”.

La momentul lansării, asistentul virtual deține un set limitat de răspunsuri, urmând să fie actualizat constant pe baza interacțiunilor cu utilizatorii.

ANAF a precizat că sistemul se va dezvolta treptat, pe măsură ce primește întrebări reale din partea contribuabililor. „Cu cât mai mulți utilizatori vor accesa chatbot-ul și vor adresa întrebări, cu atât asistentul virtual va deveni mai precis, mai util și mai adaptat nevoilor reale ale contribuabililor”, a transmis instituția.

În această primă etapă, ANA oferă informații generale pentru persoanele fizice care obțin venituri din închirierea bunurilor personale și pentru cele care desfășoară activități independente. Pe termen mediu, domeniile acoperite urmează să fie extinse, astfel încât asistentul virtual să poată răspunde la o gamă mai largă de întrebări din domeniul fiscal.

Chatbot-ul ANA face parte din proiectul „Dezvoltarea serviciilor la distanță (electronice sau telefonice) actuale, prin noi funcționalități și/sau crearea de servicii noi - e-Services”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

