Guvernul nu a decis încă dacă va face o nouă rectificare bugetară în acest an, iar hotărârea va fi luată după clarificarea sumelor pe care România le va primi prin PNRR, a declarat premierul Luca Niculescu, după vizita la uzina Dacia din Mioveni. Acesta a anunțat și începerea discuțiilor pentru bugetul pe 2027.

„Am început discuțiile pentru bugetul pe anul viitor și cred că vom avea în fiecare zi discuții. În ceea ce privește rectificarea aceasta, vom decide dacă va fi sau nu după ce vedem toate cifrele din PNRR”, a declarat Niculescu.

Declarația premierului vine după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că ar fi imprudent ca Guvernul să continue pregătirea unei noi rectificări înainte de a cunoaște suma exactă care va fi rambursată României prin cererea de plată numărul 6 din PNRR.

Ministrul a precizat că recomandarea Ministerului Finanțelor este ca rectificarea să nu fie făcută în lipsa unor cifre clare, deoarece distribuirea unor sume suplimentare pentru cheltuieli ar crea incertitudini privind închiderea bugetară din decembrie și respectarea țintei de deficit stabilite pentru acest an.

Nazare a arătat că solicitările transmise de ordonatorii de credite pentru o eventuală rectificare se ridică la aproximativ 60 de miliarde de lei. Decizia finală privind adoptarea unei noi rectificări bugetare îi aparține însă premierului și urmează să fie discutată în Guvern.

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Editor : A.D.