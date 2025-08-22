Live TV

Exclusiv Certuri în Coaliție. Pachetul 2 de măsuri fiscale întârzie. Radu Miruță: „Trebuia să fie gata de o lună, nu e semn bun"

Radu Miruță. Foto: Captură Digi24
Controversele legii pensiilor private De ce trenează Pachetul 2 de măsuri fiscale 

Tensiunile din Coaliție întârzie reformele. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat, în direct la Digi24, că Pachetul 2 de măsuri fiscale trebuia să fie gata încă de luna trecută, în iulie, însă, nici până la această oră nu a fost definitivat. Nu este un semn bun... iar eu îi invit pe restul colegilor din Coaliție să aplicăm rațiune în toate deciziile pe care le luăm”, a atenționat ministrul adăugând că, de multe ori, ședințele cu celelalte partide din arcul guvernamental nu s-au ținut.

Controversele legii pensiilor private

Ministrul Economiei a declarat, la Digi24, că se poartă discuții în continuare, în coaliție, cu privire la măsurile care urmează să fie luate, prin votul tuturor membrilor, asupra pachetului 2 de măsuri fiscale, dar și asupra modificării legii pensiilor private.

Este o perioadă în care trebuie mai mulți bani și trebuie o limitare a cheltuielilor. Varianta votată este una mai bună decât varianta pusă inițial de Ministerul Muncii în dezbatere, cu 25% limită și cu o perioadă de 10 ani. Au fost exprimate puncte de vedere. Am exprimat și noi aceste puncte de vedere. Este o coaliție care funcționează greu, având în vedere că sunt patru partide politice. Sunt partide politice cu viziuni diferite, însă arimetrica parlamentară ne forțează să ținem această coaliție funcțională”, a declarat Miruță, despre modificările propuse la Pilonul 2 de pensii.

Eu vă spun principiul meu personal: atâta timp cât pui bani într-o zonă de unde ți se spune, atunci când îi pui, că poți să iei când vrei, e o mică restricție față de situația inițială. Cei de la Ministerul de Finanțe, Ministerul Muncii... au alte argumente și ar trebui ca dumnealor să explice mai tehnic decât o fac eu, la nivelul principiilor.

De ce trenează Pachetul 2 de măsuri fiscale 

Întrebat dacă și-a exprimat aceste opinii în fața colegilor de Coaliție, ministrul Economiei a clarificat:

„În fiecare ședință de Coaliție, care, de un timp, nu se mai desfășoară... Nu ne mai întâlnim de ceva timp. De asta vedeți că pachetul 2 este întârziat: trebuia să fie asumat de la finalul lunii iulie și suntem la finalul lunii august. Nu este un semn bun... și eu îi invit pe restul colegilor din Coaliție să aplicăm rațiune în toate deciziile pe care le luăm”, a atenționat demnitarul.

Nu e o Coaliție în care eu mă simt ideal. Nu e o Coaliție pe care mi-aș fi dorit-o, dar este o Coaliție a responsabilității și convingerea mea e că lumea nu punctează politic în funcție de declarații populiste, ci punctează în funcție de situația reală, complicată, cât de bun este ministrul care reușește să găsească o soluție la o situație grea.

Radu Miruță a adăugat că, săptămâna trecută, a așteptat o oră să înceapă ședința de Coaliție, însă niciunul dintre membrii acesteia nu s-a prezentat.

Pachetul II de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan, menit să reducă deficitul bugetar, a fost pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanțelor. Sunt propuse în pachet schimbări ale modului în care sunt taxate profiturile companiilor multinaționale, reformarea sistemului de eșalonări ale datoriilor, de funcționare a societăților comerciale, taxarea coletelor extracomunitare și a venitului din chirii în scop turistic.

Recent, ministrul Radu Miruță a declarat că ritmul accelerat al „pachetelor de măsuri” nu trebuie să umbrească două principii fundamentale: sprijinul pentru contribuabili și eliminarea privilegiilor acumulate în timp.

Citește și Radu Miruţă: O sumă corectă pentru înfiinţarea unei firme ar fi cam cât costă desfiinţarea. De la un leu la 8.000 de lei e cam abrupt

