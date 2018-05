Contre între Guvern şi preşedinte | Vicepremier: Veniturile la buget au crescut de fapt, cu aproape 12%

La 24 de ore de la observaţiile preşedintelui privind execuţia bugetară, şi noua lui cerere de demisie a premierului a venit şi replica Guvernului, prin vocea vicepremierului Viorel Ştefan.

Acesta spune că veniturile la buget au crescut de fapt, cu aproape 12 procente.

O precizare însă - datele prezentate de Viorel Ştefan acoperă primele 4 luni ale anului, date care în mod normal se publică abia după data de 25 mai. Aseară, şeful statului a analizat raportul privind execuţia bugetară pe primul trimestru, publicat ieri. Cifrele, în sine, sunt publice de pe 27 aprilie. Şi ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb a anunţat că în primele luni ale anului absorbţia fondurilor europene ar fi crescut cu peste 44%.

Viorel Stefan, vicepremier: „Aş dori în calitatea pe care o am de vicepremier coordonator al activităţii economico-financiare să vă prezint informaţii privind execuţia bugetară pe care guvernul le are disponibile. Ele vizează trimestrul 1, plus luna aprilie.

La 4 luni, ianuarie - aprilie 2018, veniturile bugetului general consilidat se situează la 89,6 mld lei. Prin comparaţie cu perioada similară din 2017 creşterea e 11,8%.

Pentru primele patru luni din 2018 prin comparaţie cu perioada similară din 2017, observăm că în ianuarie 2018 creşterea veniturilor colectate de ANAF a fost de +8,8% faţă de 2017. În februarie 17.4%, în martie 5,4%, aprilie 17,2%.

Realizările ANAF pe primele 4 luni faţă de sumele programate. ANAF a colectat un mld lei în plus, +1,4%, adică de la 68.4 mld în 4 luni 2017, la 76,5 mld în ianuarie - aprilie 2018.

ANAF şi-a făcut treaba în primele 4 luni 2018.

Putem trage concluzia că la ANAF lucrurile merg spre bine. Apreciem că evoluţia e pozitivă şi corespunzătoare”.