Cristian Păun, profesor universitar la Academia de Studii Economice din București, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că România trece printr-o „criză de finanțare” și se apropie treptat de o „criză de natură economică”, rostogolind datorii din trecut și „acumulând mereu unele noi”. Țara se confruntă cu un deficit excesiv, pe care guvernul încearcă să-l regleze, dar care pune presiune puternică pe inflație. Cât timp cât nu scade inflația, nu scad nici dobânzile la credite, a anunțat economistul.

Sute de mii de români își vor vedea datoriile crescute la bănci, în condițiile unei majorări a indicelui de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC). Întrebat dacă dobânzile la credite ar urma să scadă la începutul anului viitor, Cristian Păun a explicat ce factori ar putea determina un astfel de rezultat pe piața bancară.

Nu, cât timp nu scade inflația, n-are cum să scadă dobânda. Cât timp nu scade deficitul, n-are cum să scadă inflația. E simplu. Acolo este cheia

„În mod natural, atunci când inflația crește, dobânda rămâne și ea sus. Dar se mai întâmplă un lucru în paralel cu treaba asta, pentru că guvernul are nevoie de bani. Având deficit, el se duce în piață și emite titluri de stat sau obligațiuni sau ce emite el acolo; vrea bani, vrea capital. El face treaba asta la concurență cu entitățile private, companii, persoane fizice, care cer și ele capital pentru nevoile lor. Și de aceea dobânzile sunt acolo sus astăzi. Din acest motiv, identificăm cel puțin două cauze legate de deficitul excesiv care astăzi pun presiune pe inflație, pe dobânzi, și ați văzut mecanismul explicat aici. Avem și efectul pe importuri. Din acest motiv, avem deficite-gemene legate între ele”, a declarat profesorul de economie.

„Rostogolim datorii din trecut, apoi creăm unele noi ”

România se împrumută semnificativ pentru a acoperi deficitul, aflându-se totodată și într-o criză a finanțării, a punctat Cristian Păun.

Eu cred că suntem deja într-o criză de finanțare, pentru că această criză de finanțare este determinată de mai mulți factori. Cred că cel mai important factor - atunci când vorbim de criza de finanțare - este credibilitatea ta. (...) Gândiți-vă că noi nu plătim datorii publice înapoi. Noi rostogolim datorii din trecut și acumulăm mereu altele noi. De asta tot crește procentul acela, deși în mod logic ar trebui să mai scadă. Se majorează PIB, dar din păcate crește acel procent, pentru că datoria se acumulează cu un ritm mai mare decât se asimilează PIB. La un moment dat trebuie să se oprească mecanismul acesta, pentru că nu poți să le rostogolești la infinit.

Profesorul de economie a explicat că România se află în criză de finanțare din cauză că „avem ratingul prost, pentru că rostogolim datorii și nu suntem deloc în stare să rambursăm din datoriile din trecut”.

La un pas de criza economică

Întrebat dacă actualele probleme fiscal-bugetare se resimt în piață, cu efecte negative asupra economiei, Păun a răspuns afirmativ, punctând că „soluția pe care noi am aplicat-o pentru a ieși din acest impas este una prociclică, una care ne împinge încet-încet într-o criză de natură economică și vedem că stagnăm. Stagnăm și pentru că, din păcate, am agresat economia reală cu mic, cu mare, cu tot felul de aberații fiscale pe care nu le scoatem, pe care le multiplicăm. Îmi vine în gând taxa pe stâlp. Deci, dacă ne uităm la cât aduce taxa pe stâlp la bugetul statului, ne dăm seama că pur și simplu aplicăm doar așa ca să dăm chiaburilor acelora de de capitaliști în cap, pentru că nu aduce nimic”.

