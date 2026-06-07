Introducerea impozitării progresive este prezentată adesea ca o soluție pentru creșterea veniturilor la buget, însă profesorul de economie Cristian Păun avertizează, într-un interviu pentru emisiunea „În fața ta”, că realitatea este mult mai complexă. Acesta susține că modelele occidentale invocate în dezbaterea publică funcționează împreună cu deduceri fiscale consistente și cu o structură diferită a taxării, iar simpla majorare a impozitului pe venit nu garantează încasări mai mari pentru stat. „Este iluzoriu să crezi că poți aplica un impozit progresiv ridicat, fără deduceri consistente și fără reducerea altor contribuții”, spune Păun. Emisiunea „În fața ta” poate fi urmărită duminică, de la ora 14.00, pe Digi 24.

Profesorul de economie afirmă că discuția despre impozitarea progresivă pornește adesea de la comparații incomplete cu statele occidentale.

„Ne uităm la Europa și vedem că, în multe state europene, există impozitare progresivă, iar noi tindem să preluăm astfel de modele fără să le analizăm suficient în contextul specific al României. Belgia este una dintre țările cu cea mai ridicată impozitare a muncii. În anumite situații, nivelul total al taxării poate ajunge la aproximativ 54% din veniturile salariale”, spune Cristian Păun.

Însă sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri fiscale. Cu alte cuvinte, poți avea un nivel teoretic de impozitare de 54%, dar structura acestuia este diferită de cea din România. De exemplu, contribuția la sănătate este mai redusă, iar ponderea mai mare o are impozitul pe venit, care este progresiv și depășește cu mult cota unică de 10% aplicată la noi

Cristian Păun: Modelele occidentale sunt invocate incomplet în România

Potrivit lui Păun, tocmai componenta deducerilor fiscale este omisă frecvent din dezbaterea publică.

„Ce uităm însă să spunem atunci când discutăm despre impozitul progresiv este că în aceste state există numeroase deduceri fiscale. În urma aplicării lor, mulți dintre cei cu venituri mari ajung să suporte o rată efectivă de impozitare de aproximativ 34-36%. Înseamnă că poți declara anumite cheltuieli legate de locuință, familie, educația copiilor, meditații și alte categorii prevăzute de lege ca fiind deductibile fiscal. La finalul anului, prezinți documentele justificative, iar statul îți reduce baza de impozitare sau îți restituie o parte din sumele datorate”, explică profesorul de economie.

El susține că un sistem bazat pe deduceri poate conduce, în anumite situații, la o taxare efectivă mai redusă decât cea suportată în prezent de angajații români.

Prin urmare, printr-un sistem generos de deduceri, poți ajunge să plătești efectiv mai puțin decât nivelul de taxare pe care îl avem astăzi în România, care se situează, per ansamblu, la aproximativ 43-44% din venitul salarial. În prezent, avem următoarea structură: 25% contribuție la pensii, 10% contribuție la sănătate și 10% impozit pe venit. Cumulate, acestea duc la o povară fiscală de aproximativ 43-44%

Avertisment privind o eventuală cotă de 30%

Cristian Păun consideră că introducerea unui impozit progresiv ridicat, fără modificarea celorlalte contribuții, ar conduce la un nivel excesiv al taxării muncii.

Să presupunem acum că am introduce un impozit progresiv de 30% pentru veniturile foarte mari, în locul cotei unice de 10%. În acest caz, am avea 25% contribuție la pensii, 10% contribuție la sănătate și 30% impozit pe venit. Ajungem astfel, grosso modo, la o taxare de aproximativ 65-70% din venitul salarial, la care se adaugă și TVA plătit pentru bunurile și serviciile consumate.

„În aceste condiții, este nerealist să crezi că poți implementa un astfel de sistem fără să reduci alte contribuții, precum cele pentru sănătate sau pensii. Procentele ar deveni pur și simplu prea mari. Este iluzoriu să crezi că poți aplica un impozit progresiv ridicat, fără deduceri consistente și fără reducerea altor contribuții, și să obții un sistem sustenabil”, avertizează Păun.

„Statul nu va încasa automat mai mulți bani”

Profesorul de economie respinge și ideea că taxarea suplimentară a veniturilor mari ar aduce automat venituri suplimentare importante la buget.

Ceea ce înseamnă că estimarea potrivit căreia statul va încasa automat mai mulți bani prin aplicarea unui impozit progresiv de 30% asupra veniturilor mari este, în opinia mea, greșită. Este o abordare strict contabilă, prezentată publicului într-o manieră simplificată, fără a lua în calcul efectele economice reale

În plus, acesta atrage atenția că baza de contribuabili cu venituri foarte ridicate este relativ restrânsă.

„Cele mai multe venituri din România sunt venituri salariale. Aproximativ 80% dintre români trăiesc exclusiv din salariu, iar dintre aceștia foarte mulți au venituri mici sau salariul minim. Într-un sistem progresiv, o parte dintre ei ar plăti un impozit mai mic decât cel actual. În consecință, statul ar încasa mai puțin de la această categorie, explică profesorul de economie.

„În același timp, numărul persoanelor cu venituri foarte mari este relativ redus. Nu poți construi întregul sistem fiscal pe ideea că vei taxa suplimentar 1% dintre contribuabili și vei obține de acolo resurse suficiente pentru a finanța reducerile acordate majorității. Este o iluzie prezentată într-o formă populistă”, concluzionează Cristian Păun.

Editor : C.A.