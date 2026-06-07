Live TV

Exclusiv Cristian Păun critică impozitarea progresivă: „E o iluzie populistă; în anumite scenarii, taxarea ar urca spre 65–70%”

Data publicării:
profesorul de economie Cristian Păun
Profesorul de economie Cristian Păun. Foto: Digi24
Din articol
Cristian Păun: Modelele occidentale sunt invocate incomplet în România Avertisment privind o eventuală cotă de 30% „Statul nu va încasa automat mai mulți bani”

Introducerea impozitării progresive este prezentată adesea ca o soluție pentru creșterea veniturilor la buget, însă profesorul de economie Cristian Păun avertizează, într-un interviu pentru emisiunea „În fața ta”, că realitatea este mult mai complexă. Acesta susține că modelele occidentale invocate în dezbaterea publică funcționează împreună cu deduceri fiscale consistente și cu o structură diferită a taxării, iar simpla majorare a impozitului pe venit nu garantează încasări mai mari pentru stat. „Este iluzoriu să crezi că poți aplica un impozit progresiv ridicat, fără deduceri consistente și fără reducerea altor contribuții”, spune Păun. Emisiunea „În fața ta” poate fi urmărită duminică, de la ora 14.00, pe Digi 24.

Profesorul de economie afirmă că discuția despre impozitarea progresivă pornește adesea de la comparații incomplete cu statele occidentale.

„Ne uităm la Europa și vedem că, în multe state europene, există impozitare progresivă, iar noi tindem să preluăm astfel de modele fără să le analizăm suficient în contextul specific al României. Belgia este una dintre țările cu cea mai ridicată impozitare a muncii. În anumite situații, nivelul total al taxării poate ajunge la aproximativ 54% din veniturile salariale”, spune Cristian Păun.

Însă sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri fiscale. Cu alte cuvinte, poți avea un nivel teoretic de impozitare de 54%, dar structura acestuia este diferită de cea din România. De exemplu, contribuția la sănătate este mai redusă, iar ponderea mai mare o are impozitul pe venit, care este progresiv și depășește cu mult cota unică de 10% aplicată la noi

Cristian Păun: Modelele occidentale sunt invocate incomplet în România

Potrivit lui Păun, tocmai componenta deducerilor fiscale este omisă frecvent din dezbaterea publică.

„Ce uităm însă să spunem atunci când discutăm despre impozitul progresiv este că în aceste state există numeroase deduceri fiscale. În urma aplicării lor, mulți dintre cei cu venituri mari ajung să suporte o rată efectivă de impozitare de aproximativ 34-36%. Înseamnă că poți declara anumite cheltuieli legate de locuință, familie, educația copiilor, meditații și alte categorii prevăzute de lege ca fiind deductibile fiscal. La finalul anului, prezinți documentele justificative, iar statul îți reduce baza de impozitare sau îți restituie o parte din sumele datorate”, explică profesorul de economie.

El susține că un sistem bazat pe deduceri poate conduce, în anumite situații, la o taxare efectivă mai redusă decât cea suportată în prezent de angajații români.

Prin urmare, printr-un sistem generos de deduceri, poți ajunge să plătești efectiv mai puțin decât nivelul de taxare pe care îl avem astăzi în România, care se situează, per ansamblu, la aproximativ 43-44% din venitul salarial. În prezent, avem următoarea structură: 25% contribuție la pensii, 10% contribuție la sănătate și 10% impozit pe venit. Cumulate, acestea duc la o povară fiscală de aproximativ 43-44%

Avertisment privind o eventuală cotă de 30%

Cristian Păun consideră că introducerea unui impozit progresiv ridicat, fără modificarea celorlalte contribuții, ar conduce la un nivel excesiv al taxării muncii.

Să presupunem acum că am introduce un impozit progresiv de 30% pentru veniturile foarte mari, în locul cotei unice de 10%. În acest caz, am avea 25% contribuție la pensii, 10% contribuție la sănătate și 30% impozit pe venit. Ajungem astfel, grosso modo, la o taxare de aproximativ 65-70% din venitul salarial, la care se adaugă și TVA plătit pentru bunurile și serviciile consumate.

„În aceste condiții, este nerealist să crezi că poți implementa un astfel de sistem fără să reduci alte contribuții, precum cele pentru sănătate sau pensii. Procentele ar deveni pur și simplu prea mari. Este iluzoriu să crezi că poți aplica un impozit progresiv ridicat, fără deduceri consistente și fără reducerea altor contribuții, și să obții un sistem sustenabil”, avertizează Păun.

„Statul nu va încasa automat mai mulți bani”

Profesorul de economie respinge și ideea că taxarea suplimentară a veniturilor mari ar aduce automat venituri suplimentare importante la buget.

Ceea ce înseamnă că estimarea potrivit căreia statul va încasa automat mai mulți bani prin aplicarea unui impozit progresiv de 30% asupra veniturilor mari este, în opinia mea, greșită. Este o abordare strict contabilă, prezentată publicului într-o manieră simplificată, fără a lua în calcul efectele economice reale

În plus, acesta atrage atenția că baza de contribuabili cu venituri foarte ridicate este relativ restrânsă.

„Cele mai multe venituri din România sunt venituri salariale. Aproximativ 80% dintre români trăiesc exclusiv din salariu, iar dintre aceștia foarte mulți au venituri mici sau salariul minim. Într-un sistem progresiv, o parte dintre ei ar plăti un impozit mai mic decât cel actual. În consecință, statul ar încasa mai puțin de la această categorie, explică profesorul de economie.

„În același timp, numărul persoanelor cu venituri foarte mari este relativ redus. Nu poți construi întregul sistem fiscal pe ideea că vei taxa suplimentar 1% dintre contribuabili și vei obține de acolo resurse suficiente pentru a finanța reducerile acordate majorității. Este o iluzie prezentată într-o formă populistă”, concluzionează Cristian Păun.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explzoie drona port constanta
1
Ucraina a pierdut controlul a patru drone, una s-a autodetonat în Portul Constanța...
Iran Officials, Tehran, Iran - 04 Jun 2026
2
Consilierul militar al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei îi cere lui Trump 24 de...
AMBASADA RUSIEI
3
Prima reacție a Rusiei după explozia din Portul Constanța: Ambasada de la București...
Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Rusia
4
Șoșoacă, față în față cu Putin la Sankt Petersburg: „Românii nu vă urăsc. Nu vrem să...
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - VICTOR PONTA - DEPUNERE CANDIDATURA -
5
Victor Ponta se rupe de PSD: a demisionat din grupul parlamentar al social-democraților...
Lovitură de teatru: paparazzi l-au surprins alături de cea cu care și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii
Digi Sport
Lovitură de teatru: paparazzi l-au surprins alături de cea cu care și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cristian Păun
Cristian Păun: „Să vii acum cu o nouă lege a salarizării unitare, fără să reformezi statul român, reprezintă o problemă majoră”
Romanian one leu banknotes and a one euro coin
Euro a atins un nou maxim istoric. Profesorul Cristian Păun avertizează că economia României este „praf”: „Leul o ia razna”
World cost rising, Global crisis inflation concept. Shopping cart with Percentage cubes, Stacked coins and red growth graph. global crisis inflation a
Inflaţia a crescut la 9,9% în martie, după o lună de război în Iran. Păun: „Cea mai mare parte a problemei vine din interior”
pompa motorina in timp ce alimenteaza o masina
Cristian Păun, despre scumpirea carburanților: „Plafonarea adaosului este praf în ochi. Problema reală este lipsa de carburant”
Benzinărie
„Vom vorbi foarte curând de o penurie”. Economist: măsurile Guvernului pe carburanți riscă să ducă la închiderea benzinăriilor
Recomandările redacţiei
inundatii6iunie
Prăpăd în zeci de localități din România după ploile de ieri: imagini...
trasnete peste un camp si oras
Noi alerte de la ANM: jumătate din ţară, sub cod galben. Ploi...
mae
MAE, după elogiul lui Șoșoacă pentru Putin: Singurătatea agresorului...
BUCURESTI - ROMTRANSPLANT - CONFERINTA - 16 MAI 2024
Medic rezident de la Floreasca, găsit mort în baia spitalului
Ultimele știri
Temeri de contaminare după un atac lângă Cernobîl: o dronă rusă a lovit o zonă de depozitare a combustibilului nuclear uzat
Xi Jinping la Phenian după 7 ani. Kim mizează pe alianța cu Rusia și arsenalul nuclear în fața Occidentului: „Se simte încurajat”
Alegeri legislative anticipate în Kosovo. Oamenii sunt chemați a treia oară la urne în doar un an jumătate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie de 33 de ani a descoperit din întâmplare, în pozele de vacanță, că soțul o înșela. Bărbatul era mult...
Cancan
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Fanatik.ro
CFR Cluj caută antrenor! În ce stadiu se află negocierile cu Edi Iordănescu. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, OUT de la Gaziantep?! Ce schimbare pun la cale turcii: „Caută un alt antrenor”
Adevărul
Lubenița din Grecia pune în pericol profitul fermierilor români. „Primii pepeni de Dăbuleni vor fi după 20...
Playtech
Cum va afecta El Niño România. Meteorologii avertizează că urmează episoade de vreme extremă, cu efecte până...
Digi FM
Cât oferă nașii la nuntă în 2026. Val de reacții după ce un român a dezvăluit câți bani vrea să pună în plic...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un fotbalist de 22 de ani a decedat: ”Câți oameni trebuie să mai moară ca să înțelegeți?”
Pro FM
Carmen Electra, despre ultimele conversații cu Prince: „Era un clarvăzător”. Cum i-a schimbat viața cel care...
Film Now
Actorul James Handy, cunoscut din „Top Gun: Maverick” și „Jumanji”, a murit la 81 de ani. A fost ucis de fiul...
Adevarul
România imobiliară cu mai multe viteze: de ce apartamentele costă de peste trei ori mai mult de la un oraș la...
Newsweek
Criză la pensie. Număr uriaș de dosare pentru Mica Recalculare, blocate de adeverințe greșite. Se pierd bani
Digi FM
Kate Middleton, în centrul atenției la nunta lui Peter Phillips. Cum a apărut prințesa de Wales la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Povestea de iubire a lui Anthony Head. Actorul din „Buffy the Vampire Slayer” a murit la doar șase luni după...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...