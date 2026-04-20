Criza politică riscă să împingă România într-o spirală economică periculoasă, avertizează profesorul de economie Cristian Păun, care susține că instabilitatea politică ar putea duce rapid la creșterea cursului valutar și la majorarea dobânzilor. Declarațiile vin într-un moment în care piața valutară reacționează deja la tensiunile politice, iar moneda europeană a depășit pragul de 5,10 lei. Recordul istoric rămâne cel din 8 mai, când Banca Națională a României a cotat euro la 5,12 lei. „Cursul va sări lejer către 5,3–5,4 lei, iar dacă ajungem în categoria junk, poate trece fără probleme de 6–7 lei”, a declarat economistul, într-o intervenție în exclusivitate pentru Digi24.

Criza politică poate scumpi rapid creditele și cursul valutar

Instabilitatea politică din România ar putea avea efecte imediate asupra economiei, în special asupra costurilor de finanțare și a cursului valutar, avertizează profesorul de economie Cristian Păun. Acesta explică faptul că România depinde puternic de finanțarea externă.

„În momentul de față, având un deficit bugetar mare, depindem foarte mult de finanțare. Jumătate din datoria publică a României este externă, deci depindem de finanțatorii internaționali”, a declarat economistul.

Potrivit acestuia, o criză politică suprapusă peste contextul economic global tensionat poate duce rapid la creșterea dobânzilor.

„Creditorii se vor uita foarte circumspect la tine și îți vor crește dobânda. Probabil că va crește dobânda imediat, un punct procentual, va crește și dobânda pe piața internă. Ceea ce înseamnă că automat cetățenii vor plăti rate mai mari”, a explicat Păun.

ROBOR și IRCC ar putea crește imediat

Economistul avertizează că efectele nu se vor opri la nivelul finanțării statului, ci vor ajunge direct la populație: „Da, instantaneu. Va crește și ROBOR sau IRCC, pentru că statul se finanțează foarte mult și de pe piața internă”, a spus acesta.

În plus, presiunea asupra cursului valutar ar putea crește rapid dacă statul va fi nevoit să cumpere valută pentru plata datoriilor externe.

„Statul, pentru a-și plăti ratele externe, va veni, va emite lei și va cumpăra valută de aici. Asta va duce automat la o creștere de curs de schimb”. Potrivit lui Cristian Păun, o criză politică prelungită ar putea duce la o depreciere accelerată a monedei naționale:

„Eu cred că va sări lejer cursul de schimb către 5,3–5,4 lei doar dintr-o astfel de criză, mai ales dacă ea se va prelungi fără o soluție viabilă la orizont”, a declarat acesta.

„Există o probabilitate foarte mare să fim trecuți în junk. Suntem la buza prăpastiei și avem perspectivă negativă de la toate agențiile de rating. O trecere în junk va însemna instantaneu o retragere de pe piața românească undeva pe la 40–50 de miliarde de euro, care va aduce încă o presiune suplimentară pe cursul de schimb”, a explicat economistul.

Acesta estimează că, într-un asemenea context, deprecierea leului ar putea fi mult mai accentuată.

„Cursul va sări de 6–7 lei, fără nicio problemă, pentru că nu există suficientă valută disponibilă care să facă față unor astfel de transferuri”, a spus Păun.

Investitorii ar putea evita România

Pe termen lung, economistul avertizează că pierderea credibilității ar putea afecta investițiile: „Odată ce-ți pierzi credibilitatea, investitorii nu se vor mai uita atât de bine la tine. Și așa avem o problemă cu investitorii străini și cu investitorii locali”..

În opinia sa, lipsa predictibilității politice este unul dintre cele mai mari riscuri în acest moment.

„Problema este lipsa de predictibilitate. Nu știm cum se va termina situația asta”, a spus Păun.

În spațiul public au apărut comparații cu situația politică din Bulgaria, unde au avut loc mai multe runde de alegeri fără efecte majore asupra economiei. Cristian Păun respinge însă această comparație.

„Bulgaria este în euro și are consiliu monetar. Bulgaria nu putea tipări monedă pentru prostiile politicienilor. Are un alt tip de sistem economic. Bulgarii nu erau într-o situație de deficit excesiv cum suntem noi, nu erau într-o situație de stagnare economică și nu aveau inflație persistentă cum avem noi”, a spus economistul.

Risc de criză economică similară cu 2009 - sau chiar mai gravă

Economistul avertizează că există riscul unei crize economice comparabile cu cea din 2009, însă cu efecte mai severe.

„Riscul este foarte mare, pentru că acum avem datorie publică aproape de 60% din PIB și deficite mult mai mari ca valoare absolută. Este nevoie de politicieni curajoși, care să fie puși pe muncă și să facă ceea ce și-au asumat, pentru că altfel riscăm să împingem România într-un haos economic greu de controlat”, a avertizat Cristian Păun.

Avertismentele vin într-un moment economic delicat. Deficitul bugetar al României pentru 2025 a ajuns la 7,65%, iar Fondul Monetar Internațional estimează pentru acest an o creștere economică modestă, de doar 0,7%.

Pentru români, un euro mai scump înseamnă automat prețuri mai mari la energie, la produsele importate și rate mai mari la creditele în moneda europeană.

Editor : C.A.