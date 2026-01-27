Live TV

Cum evaluează ministrul Finanțelor creșterea economică pentru 2026: abordare „precaută” din partea lui Nazare. Anunț despre inflație

Data publicării:
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Creşterea economică pentru 2026 este evaluată precaut la 1%, iar scăderea inflaţiei este aşteptată începând cu trimestrul al treilea, a declarat, luni seara, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

„Din datele pe care le avem, creşterea economică este evaluată precaut la 1%, având aproape 20 de miliarde de euro fonduri europene diverse, 10 miliarde PNRR, 5 miliarde coeziune, 5 miliarde subvenţii pentru agricultură. Este o sumă foarte importantă. Eu cred că aceşti bani se vor vedea şi în creşterea economică, pe măsură ce înaintăm în an, a precizat ministrul Finanţelor la Antena3, conform Agerpres.

În ceea ce priveşte evoluţia inflaţiei, Nazare a menţionat că începând cu lunile iulie-august o să vedem o scădere, iar în decembrie va ajunge „înspre 4.

„Cred că în trimestrul al treilea, începând cu iulie-august, o să începem să vedem scăderea inflaţiei şi ea se va duce spre intervalul de referinţă undeva în decembrie, adică înspre 4%. Deci, începând cu luna iunie-iulie, vom vedea aceste efecte, a subliniat şeful de la Finanţe.

În opinia sa, aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) va aduce o scădere a dobânzilor şi un plus de investiţii.

„Aderarea la OCDE, dacă se va întâmpla în acest an, şi eu am o mare încredere că se poate întâmpla în acest an, va aduce şi ea o scădere a dobânzilor şi un plus de investiţii. Toate aceste proiecte care vor fi bugetate - presiunea va fi foarte mare, pentru că va trebui să absorbim toţi aceşti bani în acest an - se vor vedea în economie. Toate măsurile complementare pe care le avem în vedere, inclusiv acest plan de relansare economică la care lucrăm de ceva timp o echipă formată din toate partidele şi este meritul tuturor tehnicienilor şi al tuturor partidelor pentru faptul că acest program încet-încet să pune pe roate... Este un program important, cu diversificare foarte mare în privinţa schemelor de ajutor de stat utilizate atât pentru antreprenorii mici, cât şi pentru antreprenorii mari, atât pentru proiecte mici, cât şi pentru proiectele strategice pe care vrem să le atragă România, a mai spus Nazare.

Ministrul a menţionat şi modificările fiscale importante care vor fi făcute şi care vor ajuta antreprenorii, inclusiv reluarea bonificaţiilor de 3% atât pentru companii, cât şi pentru PFA-uri.

„Deci toate aceste măsuri sunt în discuţie, le vom discuta inclusiv la Comisie, dar toate împreună vor ajuta foarte mult, a mai spus ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Citește și:

Ilie Bolojan discută la Guvern cu reprezentanții agenției de rating Fitch. PSD pune condiții la acceptarea Pachetului 3 de măsuri

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ciprian ciucu
1
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
2
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
Donald Trump dublu
3
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
localnici
4
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Main Naval Parade in St.Petersburg.
5
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei. Poziția Moscovei în...
E gata! Americanii și-au anunțat decizia, cu doar câteva zile înainte de evenimentul care va uni o lume întreagă
Digi Sport
E gata! Americanii și-au anunțat decizia, cu doar câteva zile înainte de evenimentul care va uni o lume întreagă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan a discutat la Guvern cu reprezentanții agenției de rating Fitch. PSD pune condiții la acceptarea Pachetului 3 de măsuri
antreprenori al caror business merge prost
Ce va include pachetul de relansare economică, pentru companii și antreprenori
alexandru nazare la sediul pnl
Alexandru Nazare: În PNL, nu se pune problema să ai un premier cu rezultate şi acel premier să fie pus în pericol
firma anaf de la intrarea in cladire
„Bună! Eu sunt ANA”. ANAF a anunțat lansarea asistentului virtual care oferă informații despre obligațiile fiscale
alexandru nazare guvern
Ce spune ministrul Finanțelor despre preluarea funcției de premier de la Ilie Bolojan
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan a vorbit despre varianta unui guvern minoritar, în plin...
autoritatea vamala romana facebook
Orașele cu care se bate Bucureștiul pentru a găzdui viitoarea Agenție...
ilie bolojan in parlament
Pachetul trei de reforme și măsurile de redresare ar putea fi...
xi jinping trupe china
Secrete și „trădare nucleară”: culisele epurării militare a lui Xi...
Ultimele știri
Dmitri Peskov se plânge că Polonia și Țările Baltice „demonizează Rusia”. URSS a sute de mii de oameni în acea zonă
Vortex polar: 23 de morţi în urma intemperiilor din Statele Unite. Zăpada, gheaţa şi frigul arctic afectează o mare parte din ţară
SUA ar putea bombarda „chirurgical” Iranul pentru a ucide mai mulți oficiali care ar fi implicați în reprimarea protestelor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 26 ianuarie - 1 februarie 2026. Noi oportunități pentru Raci, echilibru și liniște pentru...
Cancan
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de...
Fanatik.ro
Adi Ilie taie în carne vie după dezastrul de la FCSB: „Problema este la antrenori. Toți jucătorii sunt...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Transilvania, miza care poate decide viitorul Ungariei. Cum a ajuns Ardealul să fie în centrul luptei pentru...
Adevărul
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet
Playtech
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi...
Digi FM
Adevărul despre averea lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Cine a încasat asigurarea...
Digi Sport
"Sper să-și reconsidere decizia!" Aryna Sabalenka, revoltată de interdicția impusă la Australian Open
Pro FM
La 80 de ani, Dolly Parton este sinceră cu privire la operațiile estetice: „Am supraviețuit atâtor chirurgi...
Film Now
Tippi Hedren, apariție rară la 96 de ani. Legendara actriță și-a sărbătorit aniversarea alături de familie
Adevarul
Rusia introduce pe câmpul de luptă „ucigașul de Himars”
Newsweek
EXCLUSIV Ce spune guvernul despre Ordonanța care ar modifica pensiile militare? Distribuită masiv online
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Cum se menține Radu Vâlcan în formă la 48 de ani. „Se întâmplă să nu mănânc două-trei zile”