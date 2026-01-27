Cum evaluează ministrul Finanțelor creșterea economică pentru 2026: abordare „precaută” din partea lui Nazare. Anunț despre inflație

Creşterea economică pentru 2026 este evaluată precaut la 1%, iar scăderea inflaţiei este aşteptată începând cu trimestrul al treilea, a declarat, luni seara, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.



„Din datele pe care le avem, creşterea economică este evaluată precaut la 1%, având aproape 20 de miliarde de euro fonduri europene diverse, 10 miliarde PNRR, 5 miliarde coeziune, 5 miliarde subvenţii pentru agricultură. Este o sumă foarte importantă. Eu cred că aceşti bani se vor vedea şi în creşterea economică, pe măsură ce înaintăm în an”, a precizat ministrul Finanţelor la Antena3, conform Agerpres.



În ceea ce priveşte evoluţia inflaţiei, Nazare a menţionat că începând cu lunile iulie-august o să vedem o scădere, iar în decembrie va ajunge „înspre 4”.

„Cred că în trimestrul al treilea, începând cu iulie-august, o să începem să vedem scăderea inflaţiei şi ea se va duce spre intervalul de referinţă undeva în decembrie, adică înspre 4%. Deci, începând cu luna iunie-iulie, vom vedea aceste efecte”, a subliniat şeful de la Finanţe.



În opinia sa, aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) va aduce o scădere a dobânzilor şi un plus de investiţii.



„Aderarea la OCDE, dacă se va întâmpla în acest an, şi eu am o mare încredere că se poate întâmpla în acest an, va aduce şi ea o scădere a dobânzilor şi un plus de investiţii. Toate aceste proiecte care vor fi bugetate - presiunea va fi foarte mare, pentru că va trebui să absorbim toţi aceşti bani în acest an - se vor vedea în economie. Toate măsurile complementare pe care le avem în vedere, inclusiv acest plan de relansare economică la care lucrăm de ceva timp o echipă formată din toate partidele şi este meritul tuturor tehnicienilor şi al tuturor partidelor pentru faptul că acest program încet-încet să pune pe roate... Este un program important, cu diversificare foarte mare în privinţa schemelor de ajutor de stat utilizate atât pentru antreprenorii mici, cât şi pentru antreprenorii mari, atât pentru proiecte mici, cât şi pentru proiectele strategice pe care vrem să le atragă România”, a mai spus Nazare.



Ministrul a menţionat şi modificările fiscale importante care vor fi făcute şi care vor ajuta antreprenorii, inclusiv reluarea bonificaţiilor de 3% atât pentru companii, cât şi pentru PFA-uri.



„Deci toate aceste măsuri sunt în discuţie, le vom discuta inclusiv la Comisie, dar toate împreună vor ajuta foarte mult”, a mai spus ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Citește și:

Ilie Bolojan discută la Guvern cu reprezentanții agenției de rating Fitch. PSD pune condiții la acceptarea Pachetului 3 de măsuri

Editor : C.A.