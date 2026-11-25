Cadourile, mesele festive și vacanțele pot pune o presiune puternică pe bugetul familiei, iar cumpărăturile făcute pe credit înseamnă, în realitate, cheltuirea salariilor viitoare, a avertizat consultantul financiar Adrian Asoltanie, într-o intervenție la Digi24. Acesta recomandă stabilirea din timp a unui buget și evitarea amânării facturilor pentru a face loc cheltuielilor de sărbători.

Perioada de la începutul lunii decembrie până la Revelion concentrează mai multe evenimente costisitoare, iar cadourile au devenit, în ultimii ani, tot mai scumpe. Pentru unele familii nu mai este vorba despre produse simbolice, ci despre telefoane, tablete sau vacanțe în străinătate.

„Decembrie este un trio formidabil. Avem Moș Nicolae, Crăciunul și Revelionul, toate cu cheltuieli foarte consistente: cadouri și mese. O provocare din ce în ce mai mare în ultimii ani este acumularea unor cheltuieli și mai mari în perioada aceasta. S-a trecut de la sărbătorile de final de an care aveau mai degrabă o conotație tradițională la cadouri care nu mai înseamnă lucruri simbolice, ci telefoane, tablete, vacanțe scumpe și plecări prin străinătate. Toate acestea nu mai sunt la nivel de sute de lei, ci la nivel de mii de euro”, a declarat Adrian Asoltanie la Digi24.

Consultantul financiar se așteaptă ca oamenii să-și adapteze cheltuielile la resursele pe care le mai au, deși volumul vânzărilor de Black Friday arată că încă există bani disponibili pentru cumpărături. În cazul familiilor cu venituri reduse, o parte dintre cheltuielile de sărbători ar putea fi însă făcute pe datorie.

„Sper că printre cumpărăturile de Black Friday s-au strecurat și ceva cadouri de Crăciun și că oamenii au reușit să cumpere cu un anumit discount. În cazul celor care abia se descurcă, și aici este, din păcate, o pătură destul de largă a populației, o să constatăm că o parte dintre cheltuielile de sărbători se vor face pe datorie. Oamenii se vor împrumuta, cei mai în vârstă probabil vor apela la CAR-uri, alții la carduri de credit sau vor amâna anumite cheltuieli pentru anul următor, încercând să facă loc cheltuielilor de sărbători”, a explicat acesta.

Cumpărăturile pe credit înseamnă cheltuirea salariilor viitoare

Amânarea facturilor sau folosirea cardului de credit pentru cadouri, vacanțe și mesele festive nu elimină cheltuiala, ci o mută în primele luni ale anului următor. Riscul este mai mare într-o perioadă în care veniturile și locurile de muncă sunt mai puțin sigure.

„E complicat cu amânarea cheltuielilor sau cu cumpărăturile făcute pe credit, pentru că mutăm niște obligații în viitor. Când faci cumpărăturile, îți faci o vacanță sau cumperi cadourile de sărbători cu cardul de credit, cheltuiești astăzi o parte din salariile tale viitoare. Trăim însă într-o perioadă în care salariile următoare nu mai sunt chiar atât de sigure. Auzim de companii care își restrâng activitatea, de firme care își taie bugetele sau concediază oameni. Este o perioadă extrem de delicată pentru a te împrumuta din viitor”, a avertizat Adrian Asoltanie.

Primul pas înaintea cumpărăturilor este stabilirea sumei totale care poate fi cheltuită fără afectarea obligațiilor curente. Bugetul poate fi împărțit între cadouri, mâncare, petreceri, ieșiri și călătorii, iar banii pentru facturi ar trebui puși deoparte înaintea celorlalte cheltuieli.

Lista de cumpărături și compararea prețurilor între magazine pot limita achizițiile impulsive. O reducere nu reprezintă o economie dacă produsul cumpărat nu era necesar, iar ofertele de tipul „cumperi acum și plătești mai târziu” trebuie analizate în funcție de costul total și de capacitatea de rambursare.

„Crăciunul nu este o surpriză”

Pentru anii următori, consultantul recomandă crearea unui fond separat pentru sărbători. O sumă mică economisită în fiecare lună poate împărți efortul financiar pe întregul an și poate reduce presiunea din decembrie.

„Știm că vine Crăciunul și știm asta de 2.000 de ani. Poate n-ar fi rău să ne facem, de-a lungul anului, un cont separat sau un plic separat în care, în fiecare lună, să punem o mică sumă de bani, astfel încât tot efortul financiar de final de an să fie întins pe mai multe luni. Crăciunul nu este o surpriză, nu este o defecțiune, nu este o chestie neașteptată. Este ceva pe care îl știm de mult timp și ne putem pregăti pentru astfel de evenimente”, a spus Adrian Asoltanie.

Recomandarea sa este ca oamenii să intre în anul următor cu o rezervă financiară, nu cu rate și facturi amânate.

„Nu prea vrei să începi noul an cu datorii. Mai ales anul care vine, despre care cred că va fi destul de provocator, ai vrea să-l începi cu ceva economii, nu cu ceva datorii", a concluzionatacesta.

Editor : A.D.