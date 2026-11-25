Comisia Europeană menține suspendată procedura de deficit excesiv pentru România, dar avertizează asupra riscului ca țara noastră să depășească traiectoria recomandată pentru cheltuielile nete în 2027. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, consideră că decizia reprezintă „un semnal important de încredere” și o confirmare a progreselor înregistrate în reducerea deficitului bugetar, însă atrage atenția că România trebuie să continue măsurile de consolidare fiscală.

„Un semnal important de încredere: Comisia Europeană menține suspendată procedura de deficit excesiv pentru România. Este o nouă validare a direcției de corecție asumate și a rezultatelor livrate de România, dar procedura rămâne deschisă, iar Comisia avertizează asupra riscurilor din 2027. România se află în procedura de deficit excesiv din 2020, după depășirea pragului european de deficit bugetar de 3% din PIB”, afirmă ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Demnitarul amintește că, în ultimii ani, România a înregistrat unele dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană, atingând un nivel record de 9,3% din PIB în 2024. În toată această perioadă, dezechilibrele bugetare au afectat stabilitatea economică, au crescut costurile de finanțare și au pus presiune asupra încrederii investitorilor.

„Evaluarea anunțată ieri de Comisia Europeană este, prin urmare, un semnal important. Comisia confirmă progresele realizate de România și estimează că, în 2026, evoluția cheltuielilor nete se va încadra în traiectoria corectivă recomandată de Consiliul UE. În consecință, procedura este menținută în suspensie, fără noi pași procedurali în această etapă”, precizează Nazare.

Ministrul Finanțelor adaugă că decizia reprezintă „o recunoaștere a progreselor”, dar atrage atenția că nu înseamnă închiderea procedurii și nici nu justifică relaxarea disciplinei bugetare.

„Rezultatul vine în urma măsurilor de consolidare fiscală adoptate, în special în a doua jumătate a anului 2025, și a efortului de control al cheltuielilor publice pe parcursul anului 2026”, arată sursa citată.

Potrivit ministrului, în evaluarea din iunie 2026, Comisia Europeană a apreciat că pachetele de consolidare fiscală adoptate în 2025 au reprezentat „măsuri eficace de corectare a deficitului”.

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„Un element important al acestei evaluări a fost faptul că România a reușit să țină sub control creșterea cheltuielilor nete în 2025, respectând plafonul recomandat de Consiliul UE. Comisia a luat în considerare atât impactul măsurilor de consolidare fiscală, cât și rezultatele concrete reflectate în execuția bugetară. Evaluarea publicată ieri confirmă, pe baza celor mai recente date și prognoze economice, continuarea acestui parcurs în 2026”, explică Nazare.

Potrivit aceleiași surse, efectele se reflectă și în cifre: deficitul bugetar, calculat conform metodologiei europene (ESA), a scăzut de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,8% în 2025. Comisia Europeană estimează o reducere suplimentară în 2026, până la 6% din PIB, și la 5,8% din PIB în 2027.

„Vorbim, astfel, despre o reducere estimată a deficitului bugetar de 3,3 puncte procentuale din PIB în doar doi ani, între 2024 și 2026. Prognoza Comisiei confirmă efectele măsurilor de consolidare fiscală și ale controlului cheltuielilor, dar, în același timp, mesajul rămâne la fel de clar: România trebuie să continue ajustarea fiscală. Aceste rezultate au fost obținute într-un context economic dificil și reflectă eforturile semnificative făcute de cetățeni, de mediul de afaceri și de administrația publică. Avem responsabilitatea de a valorifica aceste eforturi și de a nu permite revenirea la dezechilibrele din trecut”, subliniază ministrul Finanțelor.

Avertismentul Comisiei Europene

Pe de altă parte, Alexandru Nazare afirmă că evaluarea din primăvara anului 2027 „va fi esențială”, în condițiile în care Comisia Europeană avertizează asupra riscurilor privind respectarea traiectoriei cheltuielilor nete în 2027 și asupra vulnerabilităților care persistă în economia românească.

„În lectura Comisiei, există un risc ca, în 2027, cheltuielile nete să depășească, în termeni anuali, traiectoria corectivă recomandată, abaterea estimată fiind mai mare de 0,3% din PIB. Există însă și un element important: în termeni cumulați, prin raportare la anul de referință 2024, cheltuielile nete sunt estimate să rămână în limitele traiectoriei corective. Cu alte cuvinte, România are în continuare o traiectorie de corecție pe care trebuie să o respecte, dar trebuie, în același timp, să adopte din timp măsurile necesare pentru ca bugetul pe 2027 să nu genereze noi abateri. Comisia avertizează că, dacă riscul se confirmă, procedura de deficit excesiv ar putea fi intensificată ulterior”, atrage atenția Alexandru Nazare.

Evaluarea din primăvara anului 2027 va avea la bază datele efective privind execuția bugetară din 2026, prognoza economică de primăvară a Comisiei Europene și raportul anual de progres al României.

În plus, raportul Comisiei privind mecanismul de alertă prevede realizarea unei noi analize aprofundate a economiei românești în 2027, în contextul dezechilibrelor macroeconomice excesive identificate în primăvara acestui an. Acest lucru arată că ajustarea fiscală trebuie însoțită de măsuri care să consolideze competitivitatea și echilibrele economiei.

„De aceea, responsabilitatea și consecvența rămân esențiale. Nu putem construi credibilitate prin măsuri luate doar atunci când presiunea este mare și nu putem câștiga încrederea piețelor prin schimbări repetate de direcție. Construcția bugetului pentru anul 2027 trebuie să reflecte aceste responsabilități: să nu angajăm cheltuieli permanente noi fără surse permanente de finanțare, să prioritizăm investițiile publice, să îmbunătățim colectarea veniturilor și să utilizăm cât mai eficient resursele de care dispunem. România trebuie să aibă ambiția de a continua redresarea finanțelor publice, de a eficientiza cheltuielile statului și de a utiliza mult mai bine resursele bugetare. Nu pentru a răspunde unor evaluări externe, ci pentru că aceasta este o condiție esențială pentru dezvoltarea sănătoasă și sustenabilă a României”, spune Nazare.

În opinia ministrului, România are nevoie de finanțe publice solide, care să susțină investițiile, crearea de locuri de muncă și creșterea veniturilor, „nu de bugete împovărate de costuri tot mai mari ale datoriei publice”.

„Avem nevoie de mai multe resurse disponibile pentru prioritățile reale ale țării, pentru servicii publice mai bune și pentru oportunități economice care să le ofere românilor motive să construiască un viitor aici. O țară stabilă financiar creează premisele pentru reducerea dobânzilor la care se împrumută statul, costuri de finanțare mai bune pentru companii și populație și mai mult spațiu bugetar pentru investiții și servicii publice. Înseamnă mai multă predictibilitate pentru cei care vor să investească și să creeze locuri de muncă aici. Înseamnă să nu mai transferăm povara dezechilibrelor de astăzi asupra generațiilor următoare și să le oferim tinerilor motive să rămână în România, iar românilor plecați motive să se întoarcă”, consideră ministrul Finanțelor.

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Potrivit demnitarului, încrederea este „un determinant-cheie al comportamentului investițional”, întrucât investitorii caută „stabilitate, predictibilitate și seriozitate în deciziile economice”.

„O Românie care își respectă angajamentele și își gestionează responsabil finanțele publice este o Românie mai atractivă pentru capital, investiții și dezvoltare. Obiectivul nu este doar să ieșim din procedura de deficit excesiv, ci să construim finanțe publice sănătoase, o economie mai rezilientă și condiții mai bune pentru investiții și dezvoltare. Evaluarea Comisiei evidențiază încă o dată că direcția asumată produce rezultate. Trebuie să continuăm acest parcurs, cu responsabilitate și consecvență. Credibilitatea câștigată trebuie protejată prin decizii responsabile și rezultate sustenabile. Încrederea se câștigă greu. În economie, ea se construiește prin predictibilitate, se consolidează prin consecvență și se păstrează prin rezultate”, conchide ministrul Finanțelor.