Exclusiv Deficitul și datoria publică pun presiune pe buget. Cristian Păun: „Din dobânzile plătite de stat pierdem anual 1.000 km de autostradă”

Cristian Păun
Nivelul ridicat al deficitului și al datoriei publice pune o presiune majoră pe bugetul României, afirmă profesorul de economie Cristian Păun. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Digi24, acesta a subliniat că sumele plătite anual pentru dobânzi ar putea finanța investiții majore: „Noi anual, din dobânzi, pierdem 1.000 km de autostradă.” În opinia sa, înghețarea salariilor din sectorul public și accentul pe fondurile europene reprezintă câteva dintre elementele pozitive ale proiectului de buget.

Una dintre măsurile importante din proiectul de buget este înghețarea salariilor din sectorul public, care în practică înseamnă o reducere a veniturilor, spune profesorul de economie Cristian Păun.

„Cei care promovează sau cei care intră pe altă grilă de salarizare datorită vechimii din sectorul public, creșterea nu este semnificativă. De fapt, arată o înghețare totală a salariilor. În termeni nominali, salariile rămân cam tot pe acolo, iar în termeni reali ele vor scădea, pentru că există inflația”, a explicat economistul.

În opinia sa, această măsură reprezintă o corecție bugetară necesară: „Se realizează o corecție bugetară importantă prin înghețarea acestor salarii și este foarte bine că este așa. Asta este primul element pozitiv din acest proiect de buget”.

Accent pe fonduri europene

Un alt punct pozitiv al proiectului de buget, potrivit profesorului de economie, este accentul pus pe atragerea fondurilor europene.

„Aceste fonduri, mai ales cele din PNRR, au o proprietate foarte importantă: statul trebuie mai întâi să cheltuiască banii și apoi îi recuperează de la Uniunea Europeană, demonstrând că acele cheltuieli au fost făcute corect și nu au fost irosite. Trebuie să ai bani înainte și apoi recuperezi acești bani de la Uniunea Europeană. Este foarte important să existe lichiditate în buget astfel încât aceste fonduri să poată fi absorbite”, a explicat Păun.

Critici la adresa programului Anghel Saligny

Economistul critică însă programele naționale de investiții care dublează finanțările europene, precum programul Anghel Saligny.

„Noi avem fonduri europene, pe astea trebuie să ne concentrăm. Ele sunt suficiente pentru dezvoltare inclusiv la nivel local și regional. Nu ar trebui să mai avem programe paralele care se bat cap în cap cu fondurile europene.Acolo se sifonează banii, acolo sunt banii care sunt ușor de cheltuit și mai greu de verificat”, a spus Păun.

Cost uriaș al datoriei publice

Cristian Păun avertizează că problema majoră rămâne nivelul deficitului și al datoriei publice, care generează costuri tot mai mari cu dobânzile.

„Orice sumă de bani pe care o adaugi pe cheltuieli duce deficitul în sus. Iar deficitul înseamnă datorie și dobânzi foarte mari. Suma pe care o plătim pe dobânzi depășește bugetul de la educație sau cheltuielile de capital pe care le facem, ceea ce este aberant.”

Profesorul oferă și un exemplu sugestiv pentru a ilustra dimensiunea costurilor.

60 de miliarde de lei înseamnă peste 10 miliarde de euro, adică aproximativ o mie de kilometri de autostradă. Noi anual, din dobânzi, pierdem 1.000 km de autostradă. Este o inconștiență

Împrumuturi mai scumpe

Păun mai spune că România a avut totuși un moment favorabil când a reușit să se împrumute înainte ca tensiunile internaționale să împingă dobânzile în sus.

„Am avut noroc că am reușit să ne împrumutăm aproximativ jumătate din banii de care avem nevoie anul acesta chiar înainte de izbucnirea conflictului. Am obținut dobânzi și scadențe destul de bune. Dacă ratam împrumutul cu o săptămână sau două, totul era mult mai scump și cu scadențe mult mai mici. Asta va fi perioada următoare”, a avertizat economistul.

