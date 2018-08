Dobânzile la credite și leul în viziunea analiștilor, în următorul an

Analiştii economici anticipează, pentru următoarele 12 luni, o rată medie a inflaţiei de 4,66%, o creştere a ratei medii ROBOR, la trei luni, până la 4,16%, precum şi un curs de 4,7688 pentru un euro.

Datele provind din Indicatorul de Încredere Macroeconomică pentru luna iulie, publicat vineri de CFA România, potrivit Agerpres.ro.



Conform datelor analizate în cadrul sondajului CFA România, în ceea ce priveşte cursul de schimb euro/leu, în jur de 85% dintre participanţi anticipează o depreciere a monedei naţionale în următoarele 12 luni, în comparaţie cu valoarea actuală. Astfel, valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de şase luni este de 4,7224, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,7688.



De asemenea, rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni (iulie 2019/iulie 2018) a înregistrat o valoare medie de 4,66%.



În plus, sunt de remarcat anticipaţiile de majorare a ratelor de dobândă (faţă de valorile actuale) la leu atât pentru scadenţele pe termen scurt (3 luni), cât şi pentru cele pe termen mediu (5 ani), 94%, respectiv 87% dintre participanţii la sondaj anticipând această evoluţie. "Astfel, rata medie a ROBOR cu scadenţă de 3 luni anticipată peste 12 luni este 4,16%, iar randamentul obligaţiunilor suverane denominate în lei cu scadenţă de 5 ani este de 5,28%. Ca urmare, având în vedere rata anticipată a inflaţiei, pentru scadenţele pe termen scurt, sunt anticipate în continuare dobânzi real negative", se arată în comunicatul CFA România.



Cât priveşte Indicatorul de Încredere Macroeconomică al CFA România acesta crescut, în iulie, faţă de luna anterioară, cu 1,4 puncte, până la valoarea de 45,1 puncte, în condiţiile în care în iulie 2017, acelaşi indicator scăzuse cu 14,5 puncte.



În acelaşi timp, Indicatorul condiţiilor curente a scăzut faţă de luna anterioară cu 2,1 puncte, până la valoarea de 59,8 puncte, comparativ cu intervalul similar din anul anterior, când acelaşi indicator coborâse cu 15,2 puncte.



Nu în ultimul rând, Indicatorul anticipaţiilor s-a majorat cu 3,1 puncte, ajungând la 37,8 de puncte, după ce, în iulie 2017, indicatorul scăzuse cu 14,2 puncte.



Reprezentanţii CFA România precizează că, începând cu luna mai 2018, în cadrul sondajului au fost adăugate două noi întrebări, şi anume: cum consideră participanţii la sondaj evoluţia primei de risc de ţară a României în următoarele 12 luni, precum şi valoarea anticipată pentru un orizont de 12 luni pentru prima de risc de ţară a României, primă de risc măsurată prin valoarea CDS în USD pentru scadenţă de 5 ani.



În acest context, peste 76% dintre participanţi anticipează o majorare a primei de risc de ţară, iar valoarea medie anticipată a acesteia este de 119 bps, în creştere cu aproximativ 25 bps faţă de valoarea actuală.



Indicatorul CFA România de Încredere Macroeconomică a fost lansat de CFA România în luna mai 2011 şi reprezintă un indicator prin intermediul căruia asociaţia doreşte să cuantifice anticipaţiile analiştilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. De asemenea, sondajul în baza căruia este calculat Indicatorul include şi întrebări referitoare la evaluarea condiţiilor curente macroeconomice.



Sondajul este realizat în ultima săptămână a fiecărei luni, iar participanţii sunt membri ai CFA România şi candidaţii pentru nivelurile II şi III ale examenului CFA.



CFA România este asociaţia profesioniştilor în investiţii din România, în mare parte deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA). CFA România este una dintre cele peste 148 de societăţi membre ale CFA Institute, asociaţia având misiunea de a promova interesele specialiştilor în investiţii şi de a menţine standarde ridicate de integritate şi excelenţă profesională.

