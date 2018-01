Economişti: Al treilea guvern PSD din ultimul an repetă aceleaşi greşeli

Al treilea guvern PSD din ultimul an repetă aceleaşi greşeli, spun economiştii. Îi sperie schimbările din programul de guvernare, care se bazează tot pe un mod nesănătos de creştere economică, şi modificările fiscale pe care le cataloghează ca improvizaţie.

Chiar dacă România are un deficit bugetar mare într-o perioadă de creştere economică, se anunţă noi creşteri de salarii. Puterea vrea să plătească salariul minim în funcţie de studii: cei cu facultate vor primi 150 de lei în plus anual până în 2020. Ceilalţi, doar 100 de lei pe an.

Călin Popescu Tăriceanu - preşedintele ALDE: „Nu trebuie să rămână o ţară cu mână de lucru ieftină”.

Guvernul va apăsa şi mai mult pedala acceleraţiei: Taxa pe Valoare Adăugată scade cu un punct procentual de la anul: va fi 18 la sută. Iar pentru locuinţe mai mici de 120 de metro pătraţi vom plăti cinci procente.

George Vulcănescu, analist economic: „Scădem taxe acum ca să le mărim mai încolo

PSD rămâne în zona de insistenţă pe creşterea venitului, pe forţarea creşterii Produsului Intern Brut în baza creşterii consumului.

La bugetari ştim, salariile cresc la comandă, cum se rezolvă problema asta în mediul privat, programul asta nu ne spune”.

Noul program de guvernare care vine la pachet cu al treilea guvern PSD din ultimul an amână pentru anul viitor eliminarea impozitului pe venit la medici şi dispariţia celui pe dividende. În schimb, impozitul pe venit va reveni integral autorităţilor locale.

Idei care au stârnit multe controverse nu au însă termen de aplicare: impozitul pe gospodărie sau Legea pensiilor, de exemplu. Ministrul de Finanţe are o explicaţie, în care economiştii nu cred. Eugen Teodorovici, ministrul propus pentru Finanţe: „Nu trebuie să contribuim la încărcarea unui sistem fiscal destul de anevoios pentru economia României”.

George Vulcănescu - analist economic: „Programul iniţial de guvernare nu a fost nicio clipă urmat în mod coerent, toată nebunia creată de declaraţia 600 şi multe alte decizii controversate, cum este split TVA, sunt improvizaţii de moment, sunt cerinţe imperioase de a aduce bani la buget.”

România a încheiat anul trecut cu un deficit bugetar mai mare decât cel din 2016.