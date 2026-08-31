Live TV

Analiză Eșecul Legii salarizării crește riscul ca România să fie retrogradată în categoria „junk” (Bloomberg)

Data publicării:
FAN sporurile-bugetarilor-ar-putea-sa-dispara-modificari-propuse-la-legea-salarizarii
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Blocajul politic complică reducerea deficitului” Codîrlașu: „Puteam să luăm aproape dublu” „Tot ce s-a întâmplat anul acesta este reversibil”

România va pierde aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR după ce partidele nu au ajuns la un acord asupra Legii salarizării unitare, reformă amânată încă din 2022. Eșecul pune presiune și pe ratingul țării, aflat la ultima treaptă recomandată investițiilor, arată o analiză Bloomberg. Adrian Codîrlașu, președintele Asociației CFA România, a declarat pentru Digi24.ro că ratarea reformelor asumate arată o lipsă de voință politică și afectează credibilitatea statului în fața agențiilor de rating, a Comisiei Europene și a investitorilor.

Legea salarizării unitare trebuia să reducă dezechilibrele dintre salariile din sectorul public și să ofere mai multă predictibilitate cheltuielilor bugetare în anii următori. Proiectul a fost însă amânat în mod repetat în ultimii trei ani, iar partidele proeuropene care au făcut parte din coaliția de guvernare destrămată în luna mai nu au reușit să ajungă la un compromis.

Președintele Nicușor Dan a încercat timp de mai multe luni să obțină un acord între partide, dar a anunțat miercuri că negocierile au eșuat și că termenul-limită de la sfârșitul lunii august nu mai poate fi respectat.

„Această reformă esențială pentru întregul sistem bugetar nu ar fi trebuit amânată an după an, începând din 2022. Drept urmare, am ajuns în situația în care un subiect atât de complex, cu implicații sociale și economice majore, este dezbătut sub o presiune enormă a timpului”, a transmis șeful statului.

Partidele și-au asumat pierderea celor 770 de milioane de euro, dar au convenit să continue discuțiile și să adopte legea până la sfârșitul anului. Viitorul act normativ trebuie să respecte valoarea totală a cheltuielilor salariale negociată cu Comisia Europeană, iar partidele urmează să stabilească modul în care banii vor fi distribuiți între diferitele categorii profesionale din sectorul public, potrivit Administrației Prezidențiale.

Citește și: EXCLUSIV Legea Salarizării a eșuat. Pîslaru spune cum s-a ajuns aici: „PSD și-a făcut calcule electorale. Vor să vină să dea ei, nu Bolojan”

„Blocajul politic complică reducerea deficitului”

Pierderea banilor ar putea să nu afecteze semnificativ bugetul din acest an, însă eșecul reformei ridică semne de întrebare privind capacitatea României de a continua reducerea deficitului în anii următori, arată Bloomberg.

România și-a stabilit pentru acest an o țintă de deficit de 6,2% din PIB, dar dezechilibrul bugetar rămâne ridicat, iar datoria publică a depășit 60% din PIB. În aceste condiții, agențiile de rating urmăresc dacă autoritățile vor continua consolidarea fiscală și după 2026.

„În acest context, riscurile legate de rating nu pot decât să crească”, a declarat pentru Bloomberg Valentin Tătaru, economist al ING Bank la București. Acesta a avertizat că eșecul adoptării unei reforme esențiale, aflate în discuție de mai mulți ani, nu ajută profilul de credit al României.

Fitch, Moody’s și S&P acordă în prezent României cel mai scăzut calificativ din categoria recomandată investițiilor, toate cele trei evaluări având perspectivă negativă. Fitch menține România la BBB- cu perspectivă negativă, Moody’s la Baa3 cu perspectivă negativă, iar S&P la BBB-/A-3 cu perspectivă negativă.

România a evitat la limită, la sfârșitul lunii iulie, retrogradarea de către Fitch în categoria „junk”, după ce Guvernul a contestat decizia inițială a agenției și a prezentat informații suplimentare. Fitch a avertizat însă că neaplicarea unor noi măsuri de consolidare fiscală, necesare pentru stabilizarea datoriei pe termen mediu, se numără printre factorii care ar putea determina reducerea ratingului.

Riscurile sunt vizibile și în costurile de finanțare. România are deja cele mai ridicate costuri de împrumut de pe piața internă dintre statele Uniunii Europene, iar obligațiunile sale externe se tranzacționează mai slab decât cele ale unor țări din regiune care au ratinguri similare.

Diferența de randament față de Serbia, stat care nu face parte din UE, s-a accentuat în actuala criză politică. Obligațiunile în dolari ale României s-au numărat joi printre cele mai slabe titluri de pe piețele emergente, iar randamentul celor cu scadență în 2036 a crescut cu cinci puncte de bază, la 6,56%, potrivit datelor citate de Bloomberg.

România este condusă de un guvern interimar, fără majoritate parlamentară, după ce coaliția de guvernare s-a destrămat în luna mai, în urma disputelor privind măsurile bugetare. Partidele au reușit să adopte alte proiecte care ar urma să contribuie la deblocarea a peste trei miliarde de euro din fondurile europene, printre care și Legea integrității, însă nu au ajuns la un acord asupra salarizării bugetarilor.

„Agențiile de rating tind să aibă răbdare, însă aceasta este pe cale să se epuizeze dacă factorii de decizie din România nu își pun ordine în priorități”, a declarat pentru Bloomberg Piotr Matys, analist valutar principal la In Touch Capital Markets.

Potrivit acestuia, blocajul riscă să transmită că decidenții români nu sunt suficient de hotărâți să aplice reformele fiscale, punând în pericol atât accesul la fondurile europene, cât și menținerea ratingului în categoria „investment grade”.

Codîrlașu: „Puteam să luăm aproape dublu”

Adrian Codîrlașu a declarat pentru Digi24.ro că pierderea unei părți importante din fondurile PNRR nu mai reprezintă un risc, ci o certitudine. Acesta a raportat sumele accesate până acum la valoarea inițială a planului, de aproape 30 de miliarde de euro, care cuprindea granturi și împrumuturi.

„Este o certitudine. Față de suma inițială, de aproape 30 de miliarde de euro, am luat poate puțin peste jumătate, în final. Este adevărat că, în ultima perioadă, față de ceea ce am negociat în ultima tranșă de discuții cu Comisia, am luat peste 90%, dar dintr-o sumă deja redusă. Aici este problema. Puteam să luăm aproape dublu față de cât am luat, dar nu am făcut reformele pe care ni le-am asumat”, a explicat acesta.

Bloomberg notează că, în lipsa Legii salarizării și în condițiile în care o altă reformă, referitoare la decarbonizare, așteaptă o decizie a Curții Constituționale la sfârșitul lunii septembrie, România ar putea absorbi aproximativ 90% din cele 13,6 miliarde de euro disponibile sub formă de granturi. Estimarea îi aparține ministrului interimar al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru.

Absorbția integrală a fondurilor ar fi redus presiunea asupra bugetului, într-un moment în care statul întâmpină dificultăți în limitarea creșterii datoriei și se împrumută la costuri ridicate.

Codîrlașu consideră că reformele au fost lăsate din nou până aproape de expirarea termenelor, iar blocajul reflectă lipsa voinței politice.

„Reformele cer voință și poate că a lipsit voința. Așa facem noi mereu. Orice reformă o lăsăm pe ultima sută de metri, după care mai cerem o amânare sau nu se mai face. Nu este ceva nou pentru România să ne asumăm ceva și să nu facem. Se vede lipsa de credibilitate a statului român față de agențiile de rating, Comisia Europeană și investitori. Este cunoscută, de aceea suntem și la ultima treaptă de «investment grade»”, a afirmat acesta.

Citește și: Execuţia bugetară la şapte luni: deficitul a scăzut cu 28,36 miliarde de lei faţă de 2025 şi a coborât la 2,34% din PIB

„Tot ce s-a întâmplat anul acesta este reversibil”

Deficitul bugetar a avut o evoluție bună în acest an, spune președintele Asociației CFA România, pentru Digi24.ro, dar rezultatul a fost obținut prin controlul strict al cheltuielilor, nu prin reforme structurale care să oblige viitoarele guverne să mențină aceeași direcție.

„Da, riscul ca țara să fie retrogradată a crescut. Care este semnalul agențiilor de rating? Este tocmai acesta, al reversibilității măsurilor luate. Vedem că tocmai a fost publicat și deficitul bugetar. Performanța este foarte bună anul acesta, însă nu pentru că s-ar fi făcut reforme, ci doar pentru că Guvernul a fost foarte atent cu cheltuielile. Un alt guvern poate însă să inverseze toate aceste măsuri. Aceasta este îngrijorarea, pentru că tot ce s-a întâmplat anul acesta este reversibil și ne poate duce din nou la un deficit bugetar foarte mare. Când o agenție acordă o perspectivă negativă, înseamnă undeva la 35% șanse de retrogradare. Cam aceasta este probabilitatea. Pentru toate agențiile, probabilitatea să fim retrogradați este undeva între 30% și 40%. Performanța de anul acesta este foarte bună, dar îngrijorarea este tocmai reversibilitatea măsurilor. Aici va fi discuția: cum convingem agențiile de rating că măsurile luate nu sunt reversibile”, a concluzionat acesta. 

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
MCZoPTQ0MCZoYXNoPTI4N2YwMTUxODFlYzE3ODcyMjU5NTllNDQyMzZlZTQy.thumb
1
Pe cine ar vota bucureștenii dacă ar fi alegeri. Partidul clasat pe primul loc ar obține...
Donald Trump
2
Trump pune presiune pe Londra: SUA amenință cu retragerea sprijinului pentru Insulele...
Donald Trump
3
În timp ce președinția lui se clatină, Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe...
explozie nucleara profimedia-0148308083
4
Rusia spune care e singura situație în care ar folosi arme nucleare împotriva...
De la ce valori devine periculoasă tensiunea arterială. Foto Getty Images
5
De la ce valori devine periculoasă tensiunea arterială. Alimentele recomandate de...
Lovitură de teatru! Soția lui Vali Crețu a făcut anunțul, după ce MM a sărit la bătaie: "Nu renunț la niciun euro!"
Digi Sport
Lovitură de teatru! Soția lui Vali Crețu a făcut anunțul, după ce MM a sărit la bătaie: "Nu renunț la niciun euro!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan
Ilie Bolojan: E final de PNRR. La sănătate am început cu un buget de peste 2 miliarde de euro şi am ajuns la puţin peste un miliard
pompieri
Un nou detașament de pompieri români pleacă în Grecia pentru stingerea incendiilor
militari americani se antreneaza in romania
Relocarea trupelor lui Trump în Europa: O delegație SUA discută la București despre viitorul prezenței americane în țara noastră
cseke attila sustine o conferinta de presa
Cseke Attila: PNRR va continua cu Programul Operaţional Sănătate. Luni va fi inaugurat Institutul Inimii la Târgu Mureş
nicusor dan presidency ro
Legea ANI a fost publicată în Monitorul Oficial, după ce a fost promulgată de Nicușor Dan. Nemulțumirile președintelui
Recomandările redacţiei
lideri psd claudiu manda sorin grindeanu daniel baluta lia olguta vasilescu
Social-democrații din țară analizează, la Sinaia, un Guvern în jurul...
termometru de caniculă și furtuni
Cod galben de caniculă în mai multe județe: ANM anunță până la 37 de...
grafic deficit bugetar economie
Execuţia bugetară la şapte luni: deficitul a scăzut cu 28,36 miliarde...
Examen pentru admiterea la liceu 2027. Foto Getty Images
Ministrul Educației, noi precizări despre concursul separat de...
Ultimele știri
Experiment Digi24: Cât costă coșul de cumpărături pentru noul an școlar. Toate rechizitele s-au scumpit
Cea mai vârstnică persoană din Japonia a murit la 115 ani
Xi Jinping și-a demis cel mai apropiat consilier militar după zvonuri de conspirație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pot da lovitura la bani în septembrie 2026. Pentru ele începe o perioadă cu oportunități financiare
Cancan
Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod
Fanatik.ro
Contractul pe care Florin Tănase îl va avea la Omonia Nicosia. „Astea sunt cifrele!”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
„Ăsta a fost ordinul meu!”. Gigi Becali a anunțat decizia după FCSB – UTA 1-3: „Va fi titular cu Dinamo! Mi-a...
Adevărul
„Nu se mai întorc cu adevărat acasă. Acea lume a dispărut”. Tinerii germani care au în grijă moștenirea...
Playtech
Când poți fi amendat dacă folosești camera auto. Ce spune legea în 2026 despre filmările din trafic
Digi FM
Ce a pățit un britanic în prima zi în București. A vrut să plătească biletul în autobuz și s-a trezit cu 80...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ana-Maria Brânză s-a recăsătorit, la doi ani și jumătate de la divorț
Pro FM
Iubita lui CRBL, despre cum a acceptat mama ei relația cu solistul cu 23 de ani mai mare: "Evident că nu a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„The Dog Stars” al lui Ridley Scott, eşec la debut cu încasări de 8 milioane de dolari. Cum arată top 3 în...
Adevarul
Situația în care șoferii sunt obligați să oprească, chiar dacă pietonii nu sunt pe trecere. Amenda depășește...
Newsweek
Veste bună pentru pensionari. Când se vor mări pensiile cu 7%? Ce bani se vor primi în plus?
Digi FM
Liviu Vârciu, surpriză neplăcută în vacanța all inclusive din Bulgaria: "Să știți de la ce mi-e rău". A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se poate întâmpla dacă folosești produse de înfrumusețare expirate. Lucrurile la care să fii atent, pe...
Digi Animal World
Ce a pățit un bărbat care aștepta la semafor pe un scuter? Imagini virale cu un câine care l-a „luat” prin...
Film Now
Gesturi romantice pe covorul roșu. Adria Arjona și Jason Momoa, îndrăgostiți la premiera noului ei film
UTV
Iustin Petrescu și Hara s-ar fi despărțit după doar două luni de căsnicie. Detaliile observate de fani