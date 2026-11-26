Ministerul Finanțelor și ANAF introduc o procedură care permite firmelor să își clarifice situația fiscală atunci când modificările solicitate la instituțiile competente nu au fost operate la timp, deși documentele au fost depuse în termenul legal. Companiile vor putea prezenta direct autorității fiscale dovezile necesare pentru a-și menține statutul de contribuabil activ sau pentru a corecta situația dacă au fost deja declarate inactive fiscal.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avizat ordinul ANAF prin care este instituită o procedură menită să sprijine firmele care au făcut la timp demersurile necesare pentru prelungirea valabilității sediului social, reînnoirea mandatului administratorilor sau actualizarea altor informații obligatorii, dar ale căror solicitări nu au fost încă înregistrate în evidențele oficiale.

Întârzierile în soluționarea acestor cereri au creat dificultăți pentru companiile care, deși și-au îndeplinit obligațiile legale, s-au confruntat cu riscul pierderii statutului de contribuabil activ fiscal sau au fost deja declarate inactive. Situația le-a afectat posibilitatea de a-și desfășura în condiții normale activitatea economică.

Prin noua procedură, ANAF va putea lua în considerare direct documentele justificative prezentate de contribuabili, fără să mai condiționeze clarificarea situației fiscale exclusiv de actualizarea evidențelor oficiale.

„Companiile care își îndeplinesc obligațiile legale nu trebuie să suporte consecințele întârzierilor administrative ale instituțiilor statului. Am avizat această soluție pentru a permite ANAF să țină cont de situația reală a contribuabililor și de documentele pe care aceștia le-au depus în termen. Este important să eliminăm blocajele administrative care afectează activitatea economică și să oferim mediului de afaceri soluții rapide și predictibile”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Ce se schimbă concret pentru companii

Contribuabilii vor putea prezenta direct organului fiscal competent:

documentele care atestă prelungirea valabilității sediului social, reînnoirea mandatului administratorilor sau remedierea situației administrative care a generat problema;

dovada depunerii, în termenul legal, a cererii de înregistrare a modificărilor la instituția competentă.

Pe baza acestor documente, ANAF va putea clarifica situația fiscală a contribuabililor, astfel încât aceștia să își poată menține statutul de contribuabil activ.

De asemenea, firmele care au fost deja declarate inactive fiscal din cauza unor astfel de întârzieri vor putea solicita corectarea situației, în urma verificării documentelor justificative prezentate organului fiscal competent.

Prin această măsură, Ministerul Finanțelor și ANAF urmăresc să protejeze continuitatea activității economice a companiilor care și-au respectat obligațiile legale, să elimine consecințele întârzierilor administrative și să îmbunătățească relația dintre administrația fiscală și mediul de afaceri.

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Editor : C.A.