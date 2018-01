Fiscul a făcut praf, pe consultanță, 60 de milioane lei de la Banca Mondială

În loc de calculatoare și sisteme informatice, ANAF a cheltuit cele 60 de milioane lei bani dați de Banca Mondială pe ”analize și activități de consultanță”.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) nu a cheltuit niciun leu pe sistemul IT, în urma implementării programului cu Banca Mondială, toţi banii consumaţi fiind alocaţi consultanţei, a declarat ministrul Finanţelor Publice, Ionuţ Mişa, la audierile din Comisia economică a Senatului, informează Agerpres.ro.



"Acest program a fost realizat, din păcate, în proporţie de 23,5%, în sensul că s-au cheltuit 23,5% din sumele alocate, în schimb niciun leu pe sistemul IT. Absolut toţi banii, echivalentul a 60 de milioane de lei, au fost cheltuiţi numai pe consultanţă. Am avut discuţii cu reprezentanţii Băncii Mondiale din acest punct de vedere. Ei au sesizat din 2012, în fiecare an, faptul că nu s-au făcut progrese la nivelul sistemului IT şi că ne-am rezumat la a face analize şi consultanţe", a spus Mişa.



Ministrul a precizat că a discutat cu reprezentanţii Băncii Mondiale şi au realizat Centrul Naţional de Informaţii Fiscale. "Am purtat discuţii cu ei asupra posibilităţii de a continua în această formulă şi, de comun acord, am realizat Centrul Naţional de Informaţii Fiscale. Dânşilor li s-a părut o idee bună că centralizăm toate bazele de date ale ANAF şi punem tot sistemul IT sub o singură umbrelă. Existau 322 de baze de date distincte, multe dintre ele în limbaje de programare diferite şi era neapărat necesar să unificăm întregul sistem IT sub o singură umbrelă cu o viziune şi strategie asupra sistemului IT în următoarea perioadă, atât asupra suportului hard, care este învechit şi din 2005 nu a mai făcut achiziţii ANAF din acest punct vedere, cât şi din punct de vedere al suportului IT. Dorim să evităm orice deplasare a unui contribuabil la orice altă instituţie care poate avea nevoie de o astfel de informaţie", a precizat ministrul Finanţelor.

Reamintim că modernizarea sistemului informatic al Fiscului, sistem care clachează des din cauza vechimii acestuia și a cantității mari de informație care trebuie să o proceseze, este o condiție sine qua non pentru legarea caselor de marcat ale agenților economici la serverele Fiscului. O astfel de soluție funcționează de ani buni în Bulgaria. Țara de la sud de Dunăre reușește să obțină față de România o colectare mai bună la bugetul de stat a TVA și, în general, a taxelor și impozitelor tocmai consecință a acestei informatizări.