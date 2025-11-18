Live TV

Exclusiv FMI ne recomandă impozit progresiv și „noi măsuri fiscale”. Ionuț Dumitru: Cu resurse reduse, plătim salarii mai mari față de media UE

Data actualizării: Data publicării:
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Ionut Dumitru. Inquam Photos / George Calin
Din articol
România se împrumută să dea salarii: 30 de miliarde de euro pe an pentru bugetari Încasări slabe pe componenta impozitului pe proprietate Impozitarea progresivă, o soluție în viziunea FMI

Consilierul premierului Ilie Bolojan, Ionuț Dumitru, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că, în condițiile în care România avea în 2024 o factură de salarii în sectorul public care depășea media europeană cu un punct procentual din PIB, dar cu resurse din taxele și impozitele colectate de doar 28% din PIB, față de media europeană de 40% din PIB, așadar, noi, cu resurse mult mai mici la buget, plătim o factură mai mare de salarii în sectorul public, ca procent din PIP, față de media europeană”. Și la capitolul „impozit pe proprietate”, România bifează încasări reduse: doar 0,5% din PIB, față de media europeană de trei ori mai mare, remarcă Dumitru. România va avea nevoie din 2027 de noi măsuri de consolidare fiscală pentru a duce deficitul sub 3% din Produsul Intern Brut până în 2030, arată Fondul Monetar Internațional (FMI), în cel mai recent raport al său.

România se împrumută să dea salarii: 30 de miliarde de euro pe an pentru bugetari

Dacă ne uităm la factura de salarii în sectorul public, ea reprezintă undeva peste 11% din PIB în 2024, față de o medie europeană cam de 10,3% din PIB. România are avea anul trecut, în 2024, o factură de salarii în sectorul public care depășea media europeană cu circa un punct procentual din PIB și în condițiile în care acesta dispune de resurse din taxele și impozitele colectate de doar 28% din PIB, față de media europeană de 40% din PIB, noi cu resurse mult mai mici la buget, plătim o factură mai mare de salarii în sectorul public, ca procent din PIP față de media europeană - de aici și efortul pentru a plăti aceste cheltuieli sociale”, a declarat pentru Digi24, Ionuț Dumitru.

Consilierul premierului Ilie Bolojan remarcă faptul că aceste cheltuieli sociale - care înseamnă salarii, pensii, asistență socială - consumă cea mai mare parte a bugetului și, în proporție de circa 90%, taxele și impozitele colectate se duc către această direcție a cheltuielilor sociale”.

Încasări slabe pe componenta impozitului pe proprietate

Dacă ne uităm la cât încasează România pe pe această componentă de impozite pe proprietate, o să vedem că încasăm cam 0,5% din PIB față de media europeană, care e de 1,8% din PIB. Adică media europeană e cam de trei ori mai mare încă. (...) Toate țările din jurul nostru colectează mai mult în taxe pe proprietar - semnificativ mai mult”, a subliniat oficialul.

FMI a propus,  în raportul detaliat de închidere a evaluării anuale a României, potențiale măsuri de reformă fiscală, cum ar fi reducerea și mai drastică a pragului de încadrare la regimul de microîntreprindere, la 88.500 euro pe an, eliminarea scutirilor de impozit pe venit la pensii și impozitare progresivă - o temă recurentă a Fondului Monetar Internațional.

Cred că trebuie să avem în anii următori o dinamică mai înceată a salariilor și a pensiilor, ca procent de creștere anuală, astfel încât procentul acesta din PIB, în special la salarii, să scadă. Suntem mult semnificativ peste media europeană, un 1 punct procentual din cât este media europeană. Prin înghețarea de anul acesta - și înțeleg că se intenționează și anul viitor să se facă această înghețare - procentul din PIB ar trebui să scadă semnificativ, fără să ai mișcări foarte brutale, de genul reduceri mari de salarii sau concedieri. Adică, dacă reușim să reținem pe loc, în termeni nominali, factura prin dinamica PIB, reușim să diluăm această factură socială, astfel încât să revenim la un nivel mai suportabil, cumva, pentru buget, al facturii de salarii, de exemplu”, a spus Dumitru.

Impozitarea progresivă, o soluție în viziunea FMI

Deocamdată, nu se poate discuta la modul foarte serios despre impozitarea progresivă în România, spune consilierul premierului.

„Nu cred - pentru că noi nici măcar nu avem o impozitare unică în momentul de față. (...) Ca să ajungem la discuția despre impozitare progresivă, cred că mai e nevoie de ceva timp pentru a putea trece în primă fază de la regresiv la cotă unică și abia dacă, la un moment dat, societatea va fi pregătită, să avem această discuție. (...) În momentul în care pe partea de taxe și de impozite noi colectăm la TVA atât de puțin, spre exemplu, să te gândești să taxezi semnificativ mai mult veniturile mari... Aici se face o confuzie: cumva, impozitarea progresivă este văzută ca o soluție pentru atenua inechitățile, discrepanțele, între cei cu venituri mici și mari la salarii. Noi nu avem o asemenea problemă - și chiar am făcut un studiu la un moment dat,  care arăta acest lucru: că inegalitatea veniturilor, care e relativ mare în România față de mediile europene, nu provine de la salarii, provine din alte forme de venit, unde, așa cum menționam mai devreme, e impozitare mai degrabă regresivă, nici măcar cotă unică nu este”, a concluzionat Ionuț Dumitru.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Timisoara, Romania
1
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
bani-lei
2
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
4
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
volodimir zelenski-emmanuel macron - 17 noiembrie 2025
5
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane...
Becali a găsit vinovatul pentru cheltuielile nejustificate ale FCSB-ului: "El crede că e deștept, dar e idiot!"
Digi Sport
Becali a găsit vinovatul pentru cheltuielile nejustificate ale FCSB-ului: "El crede că e deștept, dar e idiot!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
IMG_0483-scaled
Protest al angajaților din Parlament, nemulțumiți de tăierile de...
ambulanta smurd
Se modifică modul în care interacționăm cu 112. Vom vorbi mai puțin...
Sabrina Voinea la JO 2024. Foto: Profimedia Images
Antrenoarea Camelia Voinea şi-ar fi abuzat verbal propria fiică în...
ludovic orban
Ludovic Orban, revocat din funcția de consilier al președintelui...
Ultimele știri
Polonia acuză direct Rusia pentru sabotarea căii ferate pe care este transportat armamentul în Ucraina
Cum apără Despescu Poliția Română în scandalul înmulțirii cazurilor de femicid în România: Vorbim de neînţelegeri în familie
„Ceasul ticăie”. În cât timp ar putea muta NATO tehnica din Vest în Est în cazul în care Rusia va ataca Alianța
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
taxe-getty-1536x1352
Constantin Toma: Taxele locale vor crește în 2026 cu peste 75%. Primăriile vor încasa mai puțin
Alexandru Nazare
Alexandru Nazare: „FMI confirmă eficiența reformelor economice ale României”. Prognozele Fondului pentru 2025-2026
nicusor dan
Nicușor Dan: De la o reconfigurare fiscală, se ajunge la efecte economice. E dureros la nivel personal, dar era necesară
photo-collage.png - 2025-10-29T190758.801
Guvernul va decide până la finele lui noiembrie dacă va crește salariul minim. Executivul avertizează asupra riscurilor unei majorări
ionut dumitru - consiliul fiscal
Ionuț Dumitru, despre decizia CCR: „Avem un blocaj. Au amânat de două ori o decizie care se putea lua foarte rapid”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
A murit și bărbatul internat la ATI Istanbul. Alți 2 turiști au ajuns la spital. Ce s-a descoperit la ancheta...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, ironii la adresa lui Mircea Lucescu după Bosnia – România 3-1: ”Dacă ar fi fost actor, juca...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Cum află, de fapt, România cu cine joacă în play-off. Când vor fi trași la sorți tricolorii
Adevărul
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu...
Playtech
Ce salariu are un soldat român fără Bacalaureat, cu doi ani vechime în armată. Cât câștigă lunar în 2025
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
I-a lăsat "mască"! Chivu ”s-a ridicat de la masă și a plecat” în timpul negocierilor pentru venirea în România
Pro FM
Keith Urban, declarații după despărțirea de Nicole Kidman. Ce mărturisiri a făcut după ce a recunocut că se...
Film Now
Cei mai bogați actori din universul Marvel. Starul care conduce detașat clasamentul
Adevarul
România în fața unor crize profunde: „Am luat un medicament de răceală, deși pacientul are cancer avansat”
Newsweek
Câți ani sănătoși trăiesc românii? Pensia vine mult mai târziu. Cât timp ducem boala pe picioare?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Haos la un liceu din Ohio. Un cerb a dat buzna prin geamul cantinei în timpul micului dejun
Film Now
Femeile superbe cu care s-a iubit Leonardo DiCaprio. De ce a fost acuzat că are o "obsesie" pentru iubite cu...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu