FMI vine la Bucureşti pe 3 septembrie pentru o analiză a ultimelor evoluţii economice

O misiune a Fondului Monetar Internaţional, condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la Bucureşti în perioada 3-12 septembrie pentru a analiza recentele evoluţii ale economiei româneşti.

„Echipa Fondului va analiza recentele evoluţii şi politici economice. Va avea întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a României, şi alte agenţii guvernamentale, precum şi cu reprezentanţi ai sectorului privat şi ai organizaţiilor neguvernamentale”, se menţionează în comunicatul citat de Agerpres.

Consultările constituie un exerciţiu de supraveghere care este obligatoriu pentru toate statele membre. Scopul consultărilor în baza Articolului IV este examinarea situaţiei financiare şi economice la nivel naţional şi formularea unor recomandări generale referitoare la politicile monetare, politicile financiare şi economice de urmat pentru asigurarea stabilităţii şi a unei evoluţii pozitive la nivelul economiei.

Editor : Liviu Cojan