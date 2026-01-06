Live TV

Fondurile de investiții alternative ar putea funcționa ca SRL. Ce prevede proiectul de lege și cine sunt investitorii vizați

Fondurile de investiții alternative, cunoscute sub abrevierea FIA, sunt structuri prin care mai mulți investitori își pun banii la comun. Sursa foto: gettyimages
Guvernul permite înființarea unor fonduri de investiții și ca SRL Apare o nouă categorie de investitori, numită „semi-profesională” Investitorii semi-profesionali pot primi titluri de participare Amenzile pentru administratorii de fonduri vor fi mai mari

Fondurile de investiții alternative din România ar putea fi înființate și ca SRL, iar o nouă categorie de investitori ar putea primi acces la aceste structuri financiare, potrivit unui proiect de lege inițiat de Ministerul Finanțelor, aflat în prezent în procedură de adoptare, care modifică regulile aplicabile fondurilor destinate investitorilor profesionali. Proiectul urmărește atragerea de capital privat și simplificarea funcționării acestor fonduri, fără eliminarea supravegherii exercitate de autoritățile de reglementare.

Fondurile de investiții alternative, cunoscute sub abrevierea FIA, sunt structuri prin care mai mulți investitori își pun banii la comun, iar sumele strânse sunt investite după o strategie stabilită dinainte. Aceste fonduri sunt diferite de fondurile clasice de investiții (OPCVM), care sunt mai strict reglementate și destinate publicului larg.

În România, FIA sunt reglementate prin mai multe acte normative, printre care Legea nr. 243/2019 și Legea nr. 74/2015.

Potrivit legislației în vigoare, acestea sunt definite ca „organisme de plasament colectiv, diferite de OPCVM, care atrag capital de la cel puțin doi investitori, în vederea plasării acestuia în conformitate cu o politică de investiții definită, în interesul respectivilor investitori”.

În prezent, fondurile de investiții alternative destinate investitorilor profesionali pot fi înființate doar sub forma unor societăți pe acțiuni (SA) și sunt supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Vezi proiectul de lege aici.

Guvernul permite înființarea unor fonduri de investiții și ca SRL

Una dintre cele mai importante modificări propuse prin proiecul de lege este introducerea unei derogări de la legislația actuală.

Concret, fondurile de investiții alternative destinate investitorilor profesionali ar putea fi înființate și sub formă de societăți cu răspundere limitată (SRL), nu doar ca societăți pe acțiuni.

Proiectul de lege prevede explicit că aceste fonduri „pot fi constituite și funcționa în forma juridică de societate cu răspundere limitată, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990”, prin derogare de la reglementările actuale.

Guvernul a argumentat că această schimbare ar reduce costurile administrative și ar face mai atractivă lansarea de noi fonduri, în special pentru investiții de tip private equity sau venture capital.

Chiar și în această formă juridică, fondurile vor trebui să fie autorizate și supravegheate de ASF.

Apare o nouă categorie de investitori, numită „semi-profesională”

Proiectul de lege introduce și o categorie complet nouă de investitori: investitorii semi-profesionali. Aceștia nu sunt investitori de retail, dar nici investitori profesionali în sensul strict al legislației europene.

Potrivit documentului, investitorul semi-profesional este „investitorul a cărui investiție minimă individuală într-un fond de investiții alternativ destinat investitorilor profesionali este reprezentată de contravaloarea în lei a sumei de 100.000 de euro, calculată la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României de la data subscrierii”.

Pe lângă pragul financiar, legea impune și o condiție suplimentară de informare.

Investitorul trebuie să declare, „într-un document scris distinct de documentele constitutive ale fondului”, că a luat la cunoștință riscurile asociate investiției, pe baza documentelor prezentate de administratorul fondului.

Investitorii semi-profesionali pot primi titluri de participare

Prin noile reguli, investitorii semi-profesionali vor putea investi legal în fonduri destinate până acum exclusiv investitorilor profesionali.

Proiectul prevede că aceștia pot primi titluri de participare emise de fondurile de investiții alternative din România, administrate de administratori autorizați sau înregistrați la ASF.

Textul legislativ stabilește că administratorii de fonduri „pot distribui titlurile de participare ale fondurilor destinate investitorilor profesionali și către investitorii semi-profesionali”, în condițiile prevăzute de lege.

Guvernul consideră că această măsură va lărgi baza de investitori și va permite accesul la investiții mai sofisticate pentru persoane cu resurse financiare mari, care nu îndeplinesc însă toate criteriile legale pentru statutul de investitor profesional.

Amenzile pentru administratorii de fonduri vor fi mai mari

Proiectul de lege aduce și sancțiuni mai dure pentru încălcarea legislației în domeniul fondurilor de investiții alternative.

Una dintre modificările importante vizează nivelul maxim al amenzilor aplicabile administratorilor de fonduri.

Potrivit proiectului, limita superioară a amenzii ar urma să crească de la 5% la 8% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancționării, „în funcție de gravitatea faptei săvârșite”.

Autoritățile au susținut că măsura este necesară pentru a întări disciplina pe piața financiară, în contextul extinderii accesului la fondurile de investiții alternative.

După adoptarea în Guvern, proiectul de lege va fi transmis Parlamentului României, unde va intra în dezbatere și poate suferi modificări.

Dacă va fi adoptat în forma propusă, noile reguli ar putea schimba semnificativ modul în care funcționează piața fondurilor de investiții alternative din România, atât pentru administratori, cât și pentru investitori. 

