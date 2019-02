Gelu Diaconu: Codruța Kovesi și ”asaltul corbilor hapsâni asupra justiției rănite”

Fostul șef al Fiscului numește inculparea Laurei Codruței Kovesi drept un „asalt al corbilor hapsâni asupra justiţiei rănite!”. Într-o postare pe site-ul său de socializare, Gelu Diaconu susține că viața și cariera sa au fost distruse de Kovesi (nu se poate ca aceasta să nu știe conțiunutul dosarului său de cercetare), dar că toți condamnații savurează clipa dărâmării „statuii” Kovesi.

Redăm postarea acestuia:

„Ca cetățean ale cărui viaţă şi carieră au fost distruse de DNA condusă de dna Kovesi (doar un naiv sau un taliban orb poate crede că dna Kovesi nu ştia conţinutul dosarului şefului Fiscului), pot să vă spun cu mâna pe inimă că ce face PSD acum cu Laura Codruta Kovesi este o mizerie. Un abuz de putere şi un fals.

Deşi dna Kovesi are susţinerea unei părţi mari a populaţiei şi poate nu va afla cum e să trăieşti cu eticheta de penal lipită de tine, nu ea este subiectul aici. Ci statul de drept şi justiţia. Principiile şi valorile. Separaţia puterilor în stat şi libertăţile individuale.

Ştiţi bine că am denunţat abuzurile DNA şi nu pot fi considerat un fanatic din garda pretoriană a dnei Kovesi. Însă, după ce am trecut prin ce am trecut, nu pot să nu văd cum toţi baronii spagangii care au frânat zeci de ani modernizarea României, toate scursurile servile din presă, transfugii din Costa Rica sau Monte-Carlo, condamnaţii sau cei în curs de condamnare savurează clipa dărâmării Statuii şi înjură vârtos de dimineaţa până seara.

O adunătură de venali, de oameni fără conştiinţă, de ciorditori din banul public, de slugi dragniste, de răsfăţaţi ai favorurilor dobândite pe seama electoratului prostit aruncă cu pietre într-o femeie care are un merit esenţial la scara istoriei: a băgat frica în oasele ciorditorilor din banul public. Şi astăzi vă garantez că se fură mult mai puţin din banul public decât ca acum 6-7 ani!

Victimele abuzurilor pot să îşi redobândească onoarea furată de procurorii abuzivi în justiţie. O justiţie obligatoriu independentă!

Infractorii din PSD îşi simt sfârşitul aproape şi se zbat ca nişte animale rănite şi încolţite de propria pradă care a avut curajul să lupte. Prada asta se numeşte România. Ei vor dispărea, România îşi va continua drumul. Să avem răbdare şi să rămânem în alertă încă puţin!”

Dacă gaşca lui Dragnea va pune mâna şi pe justiţie, întunericul se va aşterne peste tot iar tinerilor nu le va rămâne decât plecarea în masă din ţară.

