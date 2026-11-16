Guvernatorul BNR respinge scenariul unui acord cu FMI: „Fondul vine când avem o criză valutară. Nu este cazul României"

România nu se află în situația de a apela la un acord de finanțare cu Fondul Monetar Internațional, deoarece nu traversează o criză valutară și dispune de rezerve, a declarat luni guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. El a precizat că țara are nevoie de finanțare, însă banii trebuie să vină din investiții străine, fonduri europene și împrumuturi de pe piețele de capital.

Întrebat, în conferința de prezentare a Raportului asupra inflației, dacă există riscul ca România să ajungă la un acord cu FMI, Mugur Isărescu a răspuns că un asemenea scenariu nu se justifică în situația actuală.

„Risc există oricând, dar am văzut că s-a creat o discuție mare: «Vine Fondul», un fel de bau-bau pe care l-am mai trăit de câteva ori, și ia măsuri mai aspre. Fondul vine când avem o criză valutară și nu avem rezerve. Nu este cazul României. Țara are nevoie de bani, dar nu de bani de la FMI, pentru că acolo este vorba numai despre un schimb de valute. Noi le dăm lei în contul nostru de la FMI, iar ei ne dau bani pentru rezerva valutară, deci valută, atunci când nivelul rezervei este scăzut sau există o criză valutară", a explicat acesta.

Guvernatorul a susținut și anterior că finanțarea din partea Fondului devine necesară atunci când o țară nu mai are rezerve suficiente sau acces la piețele financiare, situație în care România nu se află în prezent.

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De unde trebuie să atragă România bani

Mugur Isărescu a precizat că România are nevoie de investiții străine, de o absorbție mai bună a fondurilor europene și de păstrarea accesului la finanțare pe piețele internaționale de capital.

„Țara are nevoie de bani, dar din investiții străine, din fonduri europene, care este bine să fie atrase într-o măsură mai mare, și din împrumuturi de pe piețele de capital", a afirmat acesta.

El a avertizat că principalul risc ar apărea dacă România și-ar pierde credibilitatea internațională, iar accesul la împrumuturi de pe piețele de capital ar deveni mai dificil sau mai costisitor. Într-un asemenea scenariu, un acord cu FMI ar putea deveni relevant pentru recâștigarea încrederii investitorilor.

„Avem ținte de deficit. Trebuie să le îndeplinim și atunci ratingul și credibilitatea țării pot fi menținute fără un acord cu Fondul", a declarat Isărescu.

Guvernatorul BNR a mai explicat că instituția pe care o conduce păstrează permanent legătura cu reprezentanții FMI, prin schimburi de informații și consultări periodice. Aceste contacte nu înseamnă însă că România pregătește un acord de finanțare de tip stand-by.

„Fondul, să știți, nu vine așa. Este prezent aproape săptămânal la noi, pentru că ținem legătura cu ei. Banca Națională are legături permanente cu FMI, schimbăm informații și opinii. Asta nu înseamnă că facem un acord de tip stand-by cu ei, pentru că nu de acei bani avem nevoie", a concluzionat Mugur Isărescu.

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Editor : A.D.