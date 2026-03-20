Exclusiv Guvernul exclude plafonarea prețurilor la combustibili. Ionuț Dumitru: „Statul nu are bani să facă reduceri pentru toată lumea”

Dezastru la pompă: motorina se apropie de 10 lei/l Statul ia în calcul plafonarea adaosului comercial sau o acciză flexibilă Volatilitatea prețului petrolului Dumitru: Avem constrângeri bugetare serioase

Deși motorina se apropie de pragul de 10 lei pe litru, Guvernul exclude o plafonare a prețurilor la carburanți, analizând în schimb soluții precum plafonarea adaosului comercial sau o acciză flexibilă. Consilierul premierului, Ionuț Dumitru, avertizează însă că spațiul de manevră este limitat: „Avem constrângeri bugetare serioase. Statul nu are bani să facă reduceri pentru toată lumea”. Volatilitatea pieței petrolului și instabilitatea internațională complică orice decizie, a adăugat oficialul, în direct la Digi24.

Dezastru la pompă: motorina se apropie de 10 lei/l

Într-o intervenție în direct la Digi24, Ionuț Dumitru a explicat că, din perspectiva bugetului României, orice intervenție pentru reducerea prețului la pompă trebuie analizată cu prudență:

„Știm cu toții că avem o constrângere bugetară foarte serioasă, trebuie să reducem deficitul bugetar anul acesta la 6,2% din PIB. Deci orice măsură pe care o putem discuta în momentul de față trebuie să țină cont de această constrângere bugetară.”

El a subliniat că măsurile deja existente, cum ar fi rambursarea parțială a accizelor pentru agricultură și transportatori, nu pot fi extinse la întreaga populație:

Sigur că atunci când avem o creștere foarte rapidă și consistența prețului la pompă, toată lumea e îngrijorată și toată lumea se gândește la ce poate face statul ca să reducă acest efort pe care fiecare cetățean îl face. Trebuie analizate toate soluțiile pe care le putem avea în limitele bugetului pe care îl avem aprobat, dar așteptările că statul poate să reducă semnificativ prețul la pompă pentru toată lumea, după părerea mea, nu se realizează, pentru că nu avem resursele să o facem

Statul ia în calcul plafonarea adaosului comercial sau o acciză flexibilă

Dumitru a explicat că printre opțiunile luate în calcul se numără o acciză flexibilă, ajustată în funcție de nivelul prețului internațional al petrolului, precum și posibilitatea plafonării adaosului comercial:

Acciza flexibilă înseamnă practic o reducere a accizei în funcție de nivelul de preț al petrolului. Tocmai se gândește această soluție, pentru că nu știm unde se stabilizează prețul petrolului. Una este să se stabilizeze la 80 dolari/baril, alta la 150 dolari/baril. Plafonarea adaosului comercial trebuie analizată și văzut ce resurse bugetare avem la dispoziție și cum le putem utiliza cel mai rațional

Cu toate acestea, consilierul a avertizat că plafonarea poate genera probleme, mai ales dacă prețul petrolului continuă să crească: „Sigur e știut lucrul acesta din economie: dacă plafonezi prețul, cei care furnizează produsul respectiv nu mai au interesul să-l furnizeze dacă el este sub costurile pe care le au.”

Volatilitatea prețului petrolului

Ionuț Dumitru a insistat că instabilitatea pieței internaționale face orice plan dificil de implementat: „Nu știe nimeni unde se va stabiliza prețul petrolului pe piețele internaționale. Vedem volatilitate extrem de mare, creșteri mari urmate de ajustări. Nu putem face scenarii decât pe argumente raționale, atâta timp cât volatilitatea e foarte mare.”

El a subliniat că orice măsură trebuie să se raporteze la evoluția prețului internațional: „Până nu avem mai multă claritate cu privire la ce se întâmplă cu prețul petrolului pe piețele internaționale, e greu de imaginat soluții, mai ales într-un buget cu constrângeri foarte mari.”

Dumitru: Avem constrângeri bugetare serioase

Dumitru a explicat cum funcționează bugetul și de ce nu poate fi alocată o sumă suficientă pentru reducerea prețului la pompă pentru toată lumea:

Trebuie să înțelegem că statul are bani din taxele și impozitele pe care le colectează. Ca să aloci sume mai mari pentru rambursarea sau reducerea accizei, trebuie să reduci din altă parte, pentru că alte surse bugetare nu ai. Deficitul bugetar e foarte mare în continuare. Putem imagina foarte multe scenarii, însă ele trebuie să confrunte cu realitatea bugetară. Realitatea bugetară este una foarte clară: avem un deficit bugetar de 6,2% din PIB și trebuie să ne încadrăm în el, pentru că alte resurse nu avem

Consilierul a subliniat că instabilitatea politică internațională și conflictele externe afectează deciziile economice:

„Sigur că ne afectează faptul că avem două războaie la nivel internațional și o volatilitate foarte mare în piețele financiare. Este un lucru care ar trebui să ne ducă către rațiune atunci când luăm decizii. Stabilitatea politică este obligatorie. Trebuie gândit foarte bine. Nu știm ce se întâmplă cu prețul petrolului și unde se stabilizează el. Nimeni nu poate spune în momentul de față unde se va stabiliza prețul petrolului și care va fi prețul la pompă, și la momentul respectiv să vedem ce resurse avem sau nu avem la dispoziție pentru a putea interveni.”

