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Video Harta salariilor din România: unde se câștigă cei mai mulți bani. Județul care a depășit toate așteptările în 2026

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bani, lei
Foto: Getty Images
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Diferențele salariale dintre județele României rămân semnificative și în 2026. Bucureștiul continuă să aibă cele mai mari salarii din țară, în timp ce doar un singur județ a reușit să înregistreze o creștere salarială de două cifre față de anul trecut. La polul opus se află județele din sudul și estul țării, unde veniturile medii nete sunt cu mult sub media națională, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică.

 

În aprilie 2026, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, ceea ce înseamnă un salariu mediu net de 5.843 de lei, în creștere cu 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Harta salariilor nete din România, pe județe, arată că Bucureștiul își păstrează prima poziție, cu un câștig salarial mediu net de peste 7.600 de lei pe lună. Capitala este urmată de județele Timiș și Cluj, unde salariul mediu net depășește 6.700 de lei lunar. Pe locul următor se află Sibiu, cu peste 6.400 de lei net pe lună.

Sibiul este însă județul care se remarcă prin cea mai mare creștere salarială din România. Potrivit datelor INS, acesta a fost singurul județ care a înregistrat un avans de peste 10% al salariului mediu net în aprilie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Creșterea este semnificativ peste media națională, care s-a situat la 3,5%.

La polul opus al clasamentului se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșani și Teleorman. În aceste județe, salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei pe lună, cu aproximativ 3.500 de lei mai mic decât în București.

În ceea ce privește domeniile de activitate, cele mai mari salarii continuă să fie înregistrate în extracția petrolului brut și a gazelor naturale. Angajații din acest sector au câștigat, în medie, peste 15.400 de lei net pe lună. Totodată, în acest domeniu s-a consemnat o creștere de peste 40% față de luna precedentă. Institutul Național de Statistică explică această evoluție prin acordarea unor prime și bonusuri de către angajatori în luna aprilie.

Pe locul al doilea în clasamentul celor mai bine plătite domenii se află sectorul IT, unde salariul mediu net depășește 14.200 de lei pe lună. De asemenea, angajații din domeniul fondurilor private de pensii și cei din prelucrarea țițeiului încasează, în medie, peste 13.000 de lei net lunar.

La celălalt capăt al clasamentului se află acvacultura, serviciile de asistență socială, precum și sectorul hotelurilor și restaurantelor. În aceste domenii, salariile rămân mult sub media națională, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.

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Editor : C.A.

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