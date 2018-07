Ideea amnistiei fiscale nu e nouă. Motivul pentru care este acum adusă din nou în discuţie

Mii de români, dar şi firme ar putea scăpa de datoriile către stat. Guvernul are în vedere o amnistie fiscală, o recunoşte chiar consilierul prim-ministrului, Darius Vâlcov, care are şi o explicaţie pentru acest proiect: statul nu mai poate recupera decât o mică parte din datoriile uriaşe de aproape 100 de miliarde de lei. Lista datornicilor persoane fizice este deschisă de actualul primar al sectorului 3, Robert Negoiţă. În topul firmelor cu datorii se află companii la care statul este acţionar.

Ideea amnistiei fiscale a fost pusă pe tapet prima dată de ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, în urmă cu două săptămâni, fără să spună exact cine ar urma să fie beneficiarii măsurii.

Eugen Teodorovici - ministrul Finanţelor: „S-a aplicat în 2015 la toate persoanele fizice şi juridice. Amnistia nu are prag, se poate decide dacă cei care sunt în situaţia asta - dacă îşi achită, ca în 2015, până la un moment în timp principalul - să li se şteargă penalităţile din dobânzi.”

Consilierul premierului Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov, a readus acum în discuţie proiectul într-o declaratie la Antena 3. A precizat că amnistia se va aplica şi firmelor.

Darius Vâlcov: „În programul de guvernare, acest lucru este prevăzut, în sensul în care se vorbeşte, la capitolul "Întreprinderi mici şi mijlocii" de restartarea mediului de afaceri. Nu am vrea niciodată să încurajăm pe cineva să nu-şi plătească şi, mai mult decât atât, când o faci, dacă o faci, trebuie să iei decizia să îi răsplăteşti sau să îi bonifici şi pe cei care şi-au plătit corect taxele şi impozitele.

Ne aflăm în această capcană în care 98 de miliarde de lei sunt datorii ale oamenilor de afaceri şi ale persoanelor fizice. 84% sunt nerecuperabili”.

Doar 3 miliarde de lei ar aparţine persoanelor fizice. Datele Fiscului arată că, la data de 31 martie, erau 11 de mii de români cu restanţe de peste 1500 de lei. Printre datornici se găsesc şi nume importante: doi foşti edili - Marian Vanghelie şi Adriean Videanu, dar şi Avocatul Poporului, Victor Ciorbea. Cap de listă este însă actualul primar al sectorului 3, Robert Negoiţă, care trebuie să dea statului 232 milioane de lei. El spune că datoria apare doar pentru că a intrat în politică.

Robert Negoiţă - primarul Sectorului 3: „Mi se pare profund în neregulă să faceţi o legătură cu un subiect atât de vechi şi care nu are nicio legătură cu realitatea. Eu sunt blocat în continuare să am acces la Justiţie ca să închid situaţia. În mod normal, eu trebuia să am o soluţie a Justiţiei până acum. Nu am, pentru că sunt blocat în acest sens. În mod real, nu am nicio datorie”.

În ceea ce priveşte firmele, sunt aproape 35.000 de societăţi cu datorii la ANAF. Cea mai mare datorie, de peste 800 de milioane de lei, aparţine companiei de stat Electrocentrale București. Este urmată de o altă firmă unde statul e acţionar - Complexul Energetic Hunedoara, cu 735 de milioane de lei.

Adrian Benţa, consultant fiscal: „Nu ar trebui să existe un plafon, pentru că nici contribuabilii nu sunt identici. Este foarte adevărat că o persoană fizică are nişte taxe mai puţine de plătit faţă de o companie multinaţională, însă nu mărimea contează, ci comportamentul fiscal.”

Ultima amnistie fiscală a fost aprobată de Guvern în urmă cu 3 ani. S-a aplicat persoanelor fizice şi juridice care aveau impozite neplatite la bugetul de stat la data de 30 septembrie 2015.

