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Video Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească. Cafeaua, motorina și chiriile, printre cele mai mari scumpiri

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inflatie cos de cumparaturi si bani
Foto: Getty Images
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Din articol
Cafeaua și ouăle, printre alimentele care s-au scumpit cel mai mult Motorina și benzina, creșteri puternice Chiriile au crescut cu peste 42%

Rata anuală a inflației a coborât la 8,2% în luna iulie, de la 10,4% în iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Este prima scădere semnificativă din ultimele 12 luni, însă prețurile continuă să crească puternic în mai multe categorii. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la servicii, carburanți și unele produse alimentare.

În iulie 2026, rata anuală a inflației a fost de 8,16%, cu 2,2 puncte procentuale mai mică decât în luna precedentă. Scăderea este explicată în principal prin efectul de bază generat de prețurile energiei electrice.

Chiar și așa, serviciile au înregistrat în continuare cele mai mari creșteri de preț, de 13,67%. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,93%, iar cele alimentare cu 5,03%.

Cafeaua și ouăle, printre alimentele care s-au scumpit cel mai mult

În cazul alimentelor, cafeaua a avut cea mai mare creștere de preț din ultimul an. În iulie 2026, cafeaua era cu 19,47% mai scumpă decât în aceeași lună din 2025.

Pe următoarele locuri se află ouăle, cu o creștere de 13,9%, carnea de bovine, cu 11,67%, și laptele de vacă, cu 11,28%.

S-au mai scumpit țuica și alte băuturi spirtoase cu 8,87%, produsele din zahăr și miere cu 8,81%, pâinea cu 7,93%, berea cu 7,88% și peștele proaspăt cu 7,54%.

Carnea de pasăre s-a scumpit cu 6,24%, uleiul comestibil cu 6,57%, conservele din carne cu 6,77%, iar carnea de porc cu 3,4%.

Au existat și produse ale căror prețuri au scăzut. Zahărul s-a ieftinit cu 0,25%, untul cu 0,53%, făina cu 4,3%, iar mălaiul cu 4,92%. Cele mai mari reduceri au fost înregistrate la cartofi, cu 13,68%, și la fructele proaspete, cu 13,82%.

Motorina și benzina, creșteri puternice

La mărfurile nealimentare, motorina s-a scumpit cu 30,7% față de iulie 2025, iar benzina cu 23,15%.

Prețul energiei electrice a crescut cu 3,39% în ultimul an, mult sub nivelurile de peste 50% înregistrate în lunile precedente, după eliminarea schemei de sprijin pentru plafonarea prețurilor.

Combustibilii s-au scumpit, în ansamblu, cu 16,87%, energia termică cu 10,7%, iar cărțile, ziarele și revistele cu 10,82%.

Detergenții au avut o creștere de 9,92%, tutunul și țigările s-au scumpit cu 8,51%, iar articolele de igienă și cosmeticele cu 6,8%. Medicamentele au fost mai scumpe cu 4,36%.

Chiriile au crescut cu peste 42%

Cele mai mari scumpiri din categoria serviciilor au fost înregistrate la chirii. Acestea au crescut cu 42,48% în iulie 2026 față de aceeași lună a anului trecut.

Tarifele pentru apă, canalizare și salubritate au crescut cu 15,99%, serviciile de reparații auto cu 13,85%, iar serviciile de igienă și cosmetică cu 14,1%.

Serviciile de confecționare și reparare a încălțămintei și îmbrăcămintei s-au scumpit cu 14,36%, în timp ce asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,48%.

Transportul rutier a avut o creștere de 12,21%, transportul urban de 7,47%, iar serviciile poștale de 9,18%.

În cazul serviciilor aeriene, tarifele au fost cu 2,3% mai mari decât în iulie 2025, dar au crescut cu 18,73% numai într-o singură lună, față de iunie 2026.

În iunie, rata anuală a inflației era de 10,4%, după 10,9% în mai și 10,7% în aprilie.

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Editor : C.A.

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