Digitalizarea poate ajuta procesul de selecție a companiilor în care merită investit, însă algoritmii nu pot înlocui complet investitorii. Dariusz Adamski, vicepreședintele Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din Polonia, atrage atenția că interacțiunea umană rămâne esențială în deciziile de finanțare, inclusiv în cazul fondurilor de capital de risc.

„Este nevoie de un anumit tip de contact uman. De exemplu, în cazul fondurilor de capital de risc, este necesară interacțiunea dintre oameni. Pe de altă parte, cred că analiza datelor necesare pentru a selecta companiile aflate într-o etapă de creștere accelerată, în care dorești să investești, și pentru a le elimina pe celelalte va fi realizată din ce în ce mai mult cu ajutorul tehnologiei, din motive evidente.

Prin urmare, există un anumit potențial. Dar cred că atât în cazul piețelor publice, unde vorbim de deciziile privind listarea la bursă, cât și în cazul piețelor private de capital, unde activează fondurile de investiții în companii private sau fondurile de capital de risc, este în continuare nevoie de oameni”, a declarat Dariusz Adamski, vicepreședintele Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din Polonia, prezent la lucrările Forumului Finanțe Digitale în Europa Centrală și de Est 2026.

Editor : A.D.V.