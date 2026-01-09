Investiții publice în România de 137,5 miliarde de lei în 2025, spune Ilie Bolojan. „Cel mai ridicat nivel din istoria postdecembristă”

„Investițiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB. Este cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României. Din totalul investițiilor publice de anul trecut, 77,4 miliarde de lei, adică 56%, reprezintă fondurile europene”, a anunțat, într-o postare pe Facebook, premierul Ilie Bolojan.

În primele 6 luni ale lui 2025, din investiții de 50,4 miliarde lei, 18,8 miliarde lei erau asigurate din fonduri europene, iar în ultimele 6 luni ale anului 2025 investițiile au fost de 87,1 miliarde lei, din care 58,6 miliarde lei au fost fonduri europene, se mai arată în postarea șefului Guvernului.

Ilie Bolojan explică și cu s-a ajuns la „acest rezultat fără precedent”:

utilizarea eficientă a fondurilor europene;

programare bugetară națională riguroasă;

asigurarea resurselor financiare necesare;

prioritizarea investițiilor europene;

adoptarea reformelor care au facilitat accesarea și utilizarea acestor finanțări

Între timp, Ministerul Finanţelor (MF) a publicat lista actualizată a proiectelor de investiţii publice semnificative, un document care centralizează proiectele cu o valoare totală de peste 100 milioane lei, ierarhizate conform metodologiilor de selecţie şi prioritizare. Potrivit MF, În prezent, portofoliul monitorizat cuprinde 195 de proiecte, cu o valoare totală de 457,7 miliarde lei, ierarhizate după punctajul obţinut în urma evaluării indicatorilor tehnico-economici. Printre proiectele prioritare figurează autostrăzile A7, A1 şi A8, construcţia spitalelor regionale de urgenţă la Iaşi, Cluj şi Craiova şi Magistrala 6 de metrou spre Otopeni.



În cadrul procesului de ierarhizare realizat la nivelul ordonatorilor principali de credite, următoarele obiective de investiţii ocupă poziţii prioritare:



- Infrastructură Rutieră: Autostrada A7 (Ploieşti – Paşcani), Autostrada A1 (Secţiunile Sibiu – Piteşti) şi Autostrada A8 (Târgu Mureş – Iaşi – Ungheni);

- Infrastructură Feroviară: Modernizarea liniei de cale ferată Caransebeş – Timişoara – Arad şi reabilitarea liniei Braşov – Sighişoara;

- Sănătate: Construcţia celor trei Spitale Regionale de Urgenţă (Iaşi, Cluj-Napoca şi Craiova) şi a unităţilor spitaliceşti noi finanţate prin programe strategice;

- Transport Urban: Extinderea reţelei de metrou prin Magistrala 6 (Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă);

- Mediu şi Managementul Apelor: Proiecte de protecţie a zonei costiere şi amenajări hidrotehnice în bazinele hidrografice cu risc ridicat de inundaţii.