Isărescu va fi absent și joi din Parlament. La BNR este ședință de politică monetară

Reprezentanții BNR se miră cum de Senatul n-a știut de programul guvernatorului BNR, în condițiile în care acesta este public încă de acum un an. Reprezentanții băncii centrale spun că senatorul Zamfir are o „obsesie pentru o anumită persoană”.

Banca Naţională a României (BNR) mulţumeşte Parlamentului pentru invitaţie, dar menţionează că joi este şedinţă de politică monetară şi că din respect pentru activitatea instituţiei s-ar putea găsi o altă dată, a declarat, marţi, purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu.



"Le mulţumim de invitaţie. De un an de zile BNR a anunţat însă ca joi, 7 februarie, ora 11:00, este şedinţă de politică monetară. Sunt convins că, din respect pentru activitatea BNR, se va găsi o altă dată. Sunt chiar surprins că nu s-a făcut această simplă verificare astfel încât să se ţină cont de programul de şedinţe deja programate al CA al BNR şi care ţin de activitatea ei fundamentală. Sunt şedinţe cu impact pe pieţele internaţionale şi de aceea programul e public de 1 an de zile şi anunţat pe site-ul băncii şi la fiecare şedinţă de politică monetară. De aceea sper să nu fie aceeaşi obsesie pentru o anumită persoană a domnului Zamfir şi aceeaşi lipsă de interes pentru teme reale pe care dânsul le-a manifestat deja", a spus Dan Suciu.



Preşedintele Comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir, a declarat marţi că Biroul permanent a decis să îl invite la audieri în comisiile de specialitate pe guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, joi, la ora 11:00.



"Biroul permanent al Senatului a luat decizia ca astăzi (marţi - n.r.) să trimită o hârtie Băncii Naţionale a României prin care să solicite domnului guvernator prezenţa în faţa Comisiilor economice şi de buget-finanţe ale Senatului României, hârtie care va pleca astăzi către BNR. Va fi semnată de conducerea Biroului permanent, ca atare domnul guvernator va avea în faţă o hârtie de la Biroul permanent al Senatului şi va decide domnia sa dacă consideră că este oportun sau nu să vină la audierile comisiilor Senatului.(...) Decizia Biroului permanent al Senatului este ca în urma solicitărilor celor două comisii să îl invităm joi, la ora 11,00, pe guvernatorul BNR", a spus Zamfir la finalul şedinţei Biroului permanent al Senatului.



Întrebat dacă prin această propunere nu şi-a depăşit atribuţiile, aşa cum a afirmat senatorul PNL Florin Cîţu, Zamfir a spus că propunerea sa este în conformitate cu Regulamentul Senatului.



"Florin Cîţu poate să spună orice, la câte minciuni a spus încă una nu mai contează. Nu am depăşit în niciun fel atribuţiile. Regulamentul Senatului, articolul 63, prevede foarte clar că orice şef de instituţie publică este obligat să se prezinte la solicitarea comisiilor permanente ale Senatului. Ca atare, în baza acestui regulament eu l-am invitat împreună cu preşedintele Comisiei de buget, propunerea a fost a mea, ca şi Comisia de buget să participe la aceste audieri. Ca atare este perfect regulamentar ceea ce am făcut", a menţionat Zamfir.

sursa: Agerpres.ro

