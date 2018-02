Laurian Lungu: Prăpastia salarială public-privat, încotro?

Salarizarea în sectorul bugetar este cu 60% mai bună față de media pe economie.

Prăpastia salarială dintre sectorul privat și cel bugetar se lărgește din ce în ce mai mult, în prezent diferența fiind de 60% în favoarea angajaților din sectorul public, a declarat miercuri, într-o emisiune la Digi 24 analistul Laurian Lungu, doctor in economie.

”Avem un sector bugetar ce nu este competitiv, adică nu este supus legilor cererii si ofertei impuse de nevoia de a fi competitivi. Atunci ar fi nevoie sa ne uităm la diferenţele dintre salarii”, a opinat Lungu adăugând că în opinia lui acesta este un subiect care ar trebui să merite atenția publică.

Marți ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a avertizat că noua lege a salarizării, va aduce noi majorări salariale, are în acest an un impact de 42 miliarde lei, respectiv 4,6% dintr-un PIB cifrat pe acest an la 907 miliarde lei.

Zilele trecute un avertisment similar a fost lansat și de la parlamentarul ALDE, Varujan Vosganian, fost ministru de Finanțe. „A doua cifră pe care v-o dau este cea legată de efortul bugetar pentru salarii. În 2016 s-au cheltuit 57 de miliarde de lei. În 2017 s-au cheltuit 70 de miliarde de lei, iar în 2018 se vor cheltui peste 80 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă în doi ani o creştere în nominal de circa 40%. Este un efort considerabil, care arată că per ansamblu salariile vor avea o mare creştere. În orice caz, mult mai mare decât ritmul inflaţiei”, spunea deputatul ALDE.

”Salariile cresc de la 57 de miliarde la 80 de miliarde în doi ani, ca procent în PIB de la 7,5% la aproape 9%. Mie mi se pare că este o creştere care va trebui urmărită cu mare atenţie, ca să nu tulburăm echilibre bugetare (...) Unde aţi văzut dvs. într-o ţară ca salariile să crească în nominal cu 40% în doi ani, cum se întâmplă în România?”, spunea Vosganian.

O pondere a salariilor în sectorul bugetar de 9% din PIB, în condițiile în care cheltuielile bugetului au scăzut ca pondere sub 30% din PIB semnifică faptul că statul cheltuie un leu din trei cu salariile din sectorul public. Ponderea este foarte ridicată și îngreunează dirijarea banilor spre alte scopuri cum ar fi investițiile publice.