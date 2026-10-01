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Exclusiv Leul se prăbușește față de euro. Cursul interbancar a ajuns la 5,35 lei/euro, minim istoric. Dan Suciu: „E un moment complicat”

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Romanian one leu banknotes and a one euro coin
Foto: Getty Images
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Din articol
Rezervele valutare au scăzut cu aproape 5 miliarde de euro BNR vorbește despre o volatilitate mai mare „Avem argumente pentru o evaluare pozitivă”

Leul se depreciază puternic în fața euro, care a ajuns la 5,35 lei pe piața interbancară, un nou minim istoric pentru moneda românească. Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, spune că banca centrală se află într-o perioadă „complicată” și încearcă să găsească un echilibru între variația cursului și cea a dobânzilor. În același timp, rezervele valutare ale României au scăzut cu aproape 5 miliarde de euro în septembrie.

 

Cursul oficial anunțat de Banca Națională a României joi, la ora 13.00, a fost de 5,2777 lei pentru un euro, însă cotațiile din piața interbancară au urcat puternic în a doua parte a zilei.

Euro a început să crească în jurul orei 14.45 și a ajuns la un maxim de 5,3459 lei. La un moment dat, moneda europeană era cotată la 5,3409 lei.

Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu, spune că perioada actuală este una dificilă pentru banca centrală, care trebuie să găsească un echilibru între evoluția cursului de schimb și cea a dobânzilor.

„Este o încercare, însă într-adevăr dificilă, pentru că ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor. În perioadele complicate, acest echilibru nu este ușor de găsit”, a declarat Dan Suciu.

Potrivit acestuia, deciziile BNR influențează și lichiditatea din piață, ceea ce poate avea efecte asupra finanțării economiei și chiar asupra finanțării bugetului.

„Este important să-l găsim pentru că, în același timp, deciziile pe care le ia Banca Națională determină anumite evoluții, variații ale lichidității din piață și atunci se pot crea anumite dificultăți în ceea ce înseamnă finanțarea economiei, dar chiar și a bugetului. Suntem într-o asemenea perioadă pe care încercăm să o gestionăm”, a explicat purtătorul de cuvânt al BNR.

Rezervele valutare au scăzut cu aproape 5 miliarde de euro

Declarațiile vin în aceeași zi în care Banca Națională a anunțat o scădere semnificativă a rezervelor valutare ale României.

La finalul lunii septembrie, rezervele valutare se situau la 60,06 miliarde de euro, față de 64,865 miliarde de euro la 31 august. Scăderea a fost, astfel, de aproape 5 miliarde de euro într-o singură lună.

Întrebat dacă o parte din această sumă a fost utilizată pentru susținerea cursului de schimb, Dan Suciu nu a oferit un răspuns direct.

„Știți că nu comentăm, dar cifrele sunt destul de elocvente din toate punctele de vedere. Au fost și rezerve valutare utilizate pentru plata unor datorii semnificative de data aceasta. Deci nu a fost deloc o lună liniștită din toate punctele de vedere”, a declarat el.

Evoluția de pe piața interbancară a venit în contextul unei perioade cu presiuni ridicate asupra cursului și cu incertitudini economice și politice.

BNR vorbește despre o volatilitate mai mare

Întrebat la ce evoluții ale euro ne putem aștepta în perioada următoare și dacă România intră într-o perioadă în care dobânzile ar putea crește puternic, Dan Suciu a respins ideea unei „explozii” a dobânzilor, dar a admis că presiunile sunt în creștere atât asupra cursului, cât și asupra dobânzilor.

„Cred că v-am și răspuns. De altfel, cuvântul «explozie» nu este potrivit, dar păstrarea variațiilor rezonabile în ceea ce privește cursul și dobânzile în această perioadă, în care sunt o serie întreagă de tensiuni și o mulțime de neclarități, înseamnă, în bună parte, creștere atât pentru ceea ce înseamnă cursul, cât și dobânda”, a spus Suciu.

El a subliniat că important este ca aceste variații să fie gestionate într-un mod cât mai rezonabil, într-o perioadă în care nu există, deocamdată, o rezolvare simplă a problemelor sociale, politice și economice.

„Important este ca aceste variații să fie gestionate relativ rezonabil în această perioadă în care nu vedem neapărat o rezolvare simplă a situației sociale, politice și cu implicații economice. Așa este perioada prin care trecem acum”, a adăugat purtătorul de cuvânt al BNR.

În ceea ce privește cursul euro, Suciu spune că, deocamdată, nu poate fi vorbit despre o tendință clară de depreciere a leului, ci mai degrabă despre o creștere a volatilității.

„Greu de spus. Flexibilitate, variabilitate, cred că acestea sunt cuvintele. În acest moment încă nu putem spune că avem un curs neapărat ascendent și aceasta este tendința. Cred că cuvântul potrivit este volatilitate mai mare”, a declarat el.

„Avem argumente pentru o evaluare pozitivă”

Dan Suciu a fost întrebat și despre evaluarea de vineri a situației economice și despre impactul pe care aceasta l-ar putea avea asupra evoluțiilor de pe piață.

Purtătorul de cuvânt al BNR a spus că există argumente pentru o evaluare pozitivă, indicând în special scăderea inflației și reducerea deficitului bugetar.

„N-am detalii, însă sigur avem argumente pentru o evaluare pozitivă. Avem o scădere a inflației, avem o scădere a deficitului bugetar. Acestea sunt argumente importante care cântăresc în luarea deciziei. Sperăm într-o decizie pozitivă, dar nu am detalii în acest sens pe care pot să vi le dau”, a declarat Dan Suciu.

În acest context, piața valutară rămâne sub presiune, iar evoluția leului în raport cu euro va depinde de modul în care vor evolua lichiditatea, dobânzile, inflația și situația finanțelor publice.

Pentru români și companii, o depreciere a leului poate însemna costuri mai mari pentru produsele și serviciile plătite în euro, dar și presiuni suplimentare asupra celor care au credite sau alte obligații denominate în moneda europeană.

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Editor : C.A.

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