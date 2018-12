LISTA completă a drepturilor îngheţate în 2019. Măsurile de austeritate care pot urma

De la exuberanţă pe bani publici România pică în austeritate. Un proiect de ordonanţă de urgenţă prevede o iarnă a lefurilor bugetare în 2019. Proiectul a fost făcut public de Federaţia Sindictelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi la articolul 6 se face o înşiruire a plăţilor care vor fi îngheţate la nivelul din decembrie 2018- sporuri, indemnizaţii, compensaţii, prime, solde şi tot ce înseamnă elemente ale sistemului de salarizare din sectorul public.

Art. 6 – (1) Începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se mențin cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. (2) Ordonatorii de credite stabilesc nivelul sporurilor cu respectarea alin. (1) având obligația încadrării în cheltuielile de personal aprobate pe anul 2019 prin buget.

Art. 7 – (1) Prin derogare de la prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2019, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul 2019, pentru activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare în luna iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenit(ă).

Art. 8 - (1) În anul 2019, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, și nici premii şi indemnizaţia de hrană și indemnizația de vacanță reglementate de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul 2019 se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi naţionale pe discipline de învăţământ şi pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia, cu încadrarea în alocarea bugetară.

(3) Prin excepție de la alin. (1), pentru personalul din sistemul sanitar care a beneficiat în anul 2018 de indemnizaţia de hrană, se acordă indemnizația de hrană și în anul 2019 în cuantumul lunar stabilit potrivit art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. (4) Prin excepție de la alin. (1), personalul din învăţământul superior de stat poate beneficia în anul 2019 de indemnizaţia de hrană, în cuantumul lunar stabilit la art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, care se acordă în exclusivitate din venituri proprii ale universităţilor de stat. (5) Indemnizaţia de hrană acordată potrivit alin. (3)-(4) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9 - (1) În anul 2019, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se menţin la nivelul lunii decembrie 2018. (2) În anul 2019, cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se menţin în plată la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2018.

E al doilea semn

Am avut acea dezvăluire din scrisoarea trimisă de Ministerul Finanţelor la Bruxelles care, pentru încadrarea în deficit şi reducerea celui structural, anunţa îngheţarea plăţilor la nivelul din decembrie. O propunere mai apoi bagatelizată la Bucureşti.

Acum apare a doua informare...Deci e ceva acolo.

Avem o putere care şi-a dat seama că tot ce a promis, populist, nu este realizabil, economia nu merge aşa cum scrisese artificial prin prognoze şi în atare condiţii e un pericol bugetar major. Anul aceasta cheltuielile de personal sunt estimate la 86,2 miliarde de lei. Creşterea de până acum a fost de 25% faţă de anul trecut. În nicio economie normală acest procent nu este sustenabil.

E al doilea an în care salariul din mediul public are un ritm dublu faţă de cel din privat. Deja salariile bugetarilor sunt cu mult peste cele din privat pentru aceleaşi competenţe. Ca total, anvelopa salarială sare de 9% din PIB. E dincolo de sustenabilitate. Data trecută când aveam un procent similar am ajuns la FMI.

Imediat sindicatele au fost foarte vocale legate de perspectiva de a îngheţa salariile. Nu s-au întrebat dacă sunt sustenabile atunci când le-a fost pus în faţă planul, acum sunt revoltate că pierd un drept considerat câştigat.

Perfect salariile să rămână în grilă, să fie majorate, dar să se facă reduceri de personal astfel încât să ajungem la o anvelopă decentă, spre 6% din PIB. O administraţie mai suplă şi un aparat de stat eficient. Nu avem parte de aşa ceva. Dar prin astfel de propuneri vedem că s-a pierdut controlul. Dacă va veni vreun deranj, şi probabilitatea unei recesiuni creşte, lucrurile se vor agrava. Va deveni problematică sustenabilitatea chiar şi a salariilor îngheţate. Şi pentru a le acoperi să ne aşteptăm la o încărcare cu fiscalitate. Ori TVA mai mare, ori impozit progresiv pe venit.

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici aflat pe la Bruxelles e cam supărat că i se cere prudenţă. Spune el că obiectivul bugetar pe termen mediu, adică deficitul structural mic ar trebui să ţină cont de situaţia specifică din fiecare stat membru. Păi tocmai pentru că la noi politicile publice din ultimii doi ani au fost expansive s-au creat dezechilibre majorare şi atunci este nevoie de corecţii ca să nu ne ia valul.

Teodorovici susţine că o ţară precum România are nevoie de dezvoltare şi de reducerea decalajelor, dar dezvoltarea nu se obţine cu investiţii de 2,6% din PIB. Şi nici cu salarii ale bugetarilor de 9% din PIB, când cu tot cu fonduri europene guvernul abia ajunge la venituri de 32% din PIB.

