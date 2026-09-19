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Mai mulți bani pentru compensarea facturilor la energie și gaze: suplimentare cu peste un miliard de lei a limitei de cheltuieli

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a avizat suplimentarea limitei de cheltuieli a Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale cu 1,058 miliarde de lei, pentru asigurarea plăţilor care trebuie efectuate în luna septembrie 2026. Cea mai mare parte a sumei, respectiv 1,03 miliarde de lei, este destinată Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru plata integrală a sumelor aferente compensării consumului de energie electrică şi gaze naturale.

Prin această suplimentare, Ministerul Finanţelor asigură resursele necesare pentru continuarea decontărilor către furnizorii de energie, astfel încât mecanismul de compensare prevăzut de legislaţia în vigoare să poată funcţiona fără blocaje.

„Decontările către furnizorii de energie nu s-au realizat în ritmul necesar, iar acumularea acestor obligaţii a devenit una dintre problemele pe care statul trebuie să le corecteze. Ministerul Finanţelor nu gestionează direct aceste decontări, însă prin modificările legislative pe care le-am susţinut în acest an şi prin asigurarea resurselor bugetare necesare creăm condiţiile pentru accelerarea plăţilor şi recuperarea întârzierilor acumulate. Aceste întârzieri nu rămân fără efecte în economie. Ele pun presiune pe lichiditatea companiilor, le afectează capacitatea de finanţare şi de investiţii şi, atunci când se acumulează, ajung să frâneze activitatea economică. Nu putem cere mediului privat să susţină creşterea, în timp ce statul îi blochează lichiditatea prin propriile obligaţii neachitate la timp”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, potrivit News.ro.

Limita de cheltuieli pentru luna septembrie a fost actualizată la 1,03 miliarde de lei, în contextul în care legislaţia prevede majorarea de la 40% la 60% a procentului sumelor decontate furnizorilor la depunerea cererilor, precum şi plata diferenţei de 20% pentru cererile pentru care fusese achitat anterior 40% din valoarea solicitată.

Suplimentarea aprobată include, de asemenea, 28,964 milioane de lei pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi. Fondurile sunt necesare pentru plata unor drepturi privind transportul interurban acordate persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi pentru evitarea acumulării de penalităţi.

„Statul trebuie să fie mult mai atent atunci când îşi asumă noi scheme şi noi cheltuieli. Nu mai putem construi mecanisme pe care nu ni le permitem sau pe care nu le putem finanţa predictibil. Trebuie să lăsăm cât mai multă lichiditate în economie, acolo unde poate finanţa investiţii, locuri de muncă şi dezvoltare, şi să reducem presiunea pe care statul o pune asupra resurselor disponibile pentru sectorul privat. 

Pe măsură ce consolidarea fiscală îşi produce efectele, iar costurile de finanţare se reduc, economia va avea condiţii mai bune pentru a reveni la un ritm sănătos de creştere. Rolul nostru este să reconstruim această încredere: un stat care îşi plăteşte obligaţiile, nu promite mai mult decât poate finanţa şi creează spaţiu pentru ca economia privată să crească”, a subliniat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Editor : Ș.R.

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