Datoria publică a României atinge maxime istorice: peste un trilion de lei, adică o mie de miliarde. Practic, statul a îndatorat fiecare român - copil, angajat, pensionar - care trăiește în țară cu peste 55 de mii de lei.

În prima jumătate a anului, datoria publică a României a urcat la 57,2% din Produsul Intern Brut. Nevoia de bani pentru plățile zilnice sau pentru a acoperi găurile dîn trecut i-a făcut pe reprezentanții Ministerului Finanțelor să vândă titluri de stat în valoare de peste 856 de miliarde de lei, majoritatea pe termen mediu și lung. Conform datelor de la Ministerul Finanțelor, datoria administrației publice centrale a crescut într-o singură lună cu 6 miliarde de lei și a ajuns la pragul de 1.016 miliarde de lei. Dacă adăugăm și datoria administrațiilor publice, în România, fiecare locuitor este în prezent dator cu peste 55.000 de lei, adică peste 11.000 de euro.

Editor : B.E.