McDonald's. 230 milioane euro profit, niciun euro taxe. Decizia Comisiei Europene

Rămâne fapt că McDonald's nu plătește nicio taxă pentru profiturile sale și acest lucru nu este echitabil, spune comisarul european pentru Concurență, Margrethe Vestager.

Autoritățile de reglementare din Uniunea Europeană au declarat miercuri că netaxarea profiturilor înregistrate de McDonald's în Luxemburg este legal, fără a reprezenta ajutor de stat, căci este conform cu legislația Luxemburgului și cu tratatul de evitare a dublei impuneri semnat de această țară cu Statele Unite.

Comisia a abandonat astfel o investigație împotriva gigantului american de fast-food, spre deosebire de avalanța de amenzi aplicată firmelor americane din zona tehnologiei.

Desigur rămâne faptul că McDonald's nu a plătit taxe pe profit și aceasta nu este echitabil. Tocami de aceea mă bucu că guvernul luxemburghez a adoptat pașii legislativi necesari pentru a vite astfel de situații în viitor.

În decembrie 2015, Comisia a deschis formal o cercetare privind tratamentul fiscal al McDonald's în Luxemburg. Opinia preliminară a fost că o hotărâre fiscală acordată de Luxemburg ar fi putut acorda McDonald's un tratament fiscal avantajos, încălcând regulile UE privind ajutoarele de stat.

Cercetarea a fost pornită după ce s-a stabilit că McDonald's nu a plătit în Luxemburg, deci acolo unde era înregistrată, niciun impozit pe profit deși a obținut profituri de 250 milioane de euro în 2013.

Aceste profituri provin din redevențele plătite de francizorii care exploatează restaurante în Europa și Rusia pentru dreptul de a utiliza marca McDonald's și serviciile asociate. Sediul central al companiei din Luxemburg este desemnat responsabil pentru luarea deciziilor strategice ale companiei, însă compania are și două sucursale, o sucursală elvețiană, care are o activitate limitată legată de drepturile de franciză și o sucursală din SUA care nu are orice activitate reală. Redevențele primite de companie sunt transferate intern la sucursala SUA a companiei.

Comisarul Margrethe Vestager, responsabil cu politica în domeniul concurenței, spunea la pornirea investigației: "O decizie fiscală care este de acord cu faptul că McDonald's nu plătește nici o taxă pentru redevențele europene în Luxemburg sau în Statele Unite trebuie examinată foarte atent în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat”.

