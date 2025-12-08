Ministerul Finanţelor a împrumutat 1,1 miliarde lei prin obligațiuni de stat, pentru a acoperi deficitul şi a refinanța datoria publică

Ministerul Finanţelor a împrumutat luni, 8 decembrie, 1,1 miliarde de lei de la bănci, prin două licitaţii de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României. Operaţiunea se înscrie în programul de finanţare internă aferent lunii decembrie, perioadă în care statul urmăreşte să acopere parţial deficitul bugetar şi să refinanţeze datoria publică ajunsă la scadenţă.

Prima emisiune a vizat obligaţiuni cu maturitate reziduală de 113 luni, adică momentul în care statul trebuie să returneze investitorilor suma împrumutată.

Statul a scos la licitaţie 500 milioane lei şi a atras întreaga sumă, la un randament mediu anual de 6,89%.

Interesul băncilor a depăşit însă cu mult volumul iniţial, totalizând oferte de peste 1,11 miliarde lei.

Randamentul reprezintă costul anual al împrumutului pe care statul trebuie să îl plătească investitorilor.

Nivelul ridicat al cererii indică un apetit consistent pentru obligaţiunile pe termen lung, în pofida costurilor de finanţare aflate pe un palier încă ridicat.

Pentru această emisiune este programată marţi, 9 decembrie, o licitaţie suplimentară, prin care Ministerul Finanţelor intenţionează să mai atragă 75 milioane lei, la acelaşi randament.

A doua licitaţie: 600 milioane lei pentru titluri cu maturitate de 29 de luni

Cea de-a doua emisiune a vizat obligaţiuni cu scadenţă reziduală de 29 de luni, pentru care statul a atras 600 milioane lei, la un randament mediu de 6,60% pe an.

Suma adjudecată s-a situat sub valoarea totală a ofertelor depuse de bănci, care au însumat 1,522 miliarde lei.

Finanţele vor organiza marţi şi pentru acest pachet o licitaţie suplimentară, prin care urmăresc atragerea a încă 90 milioane lei.

Aceste licitaţii secundare, cunoscute drept sesiuni necompetitive, permit majorarea sumelor împrumutate fără o nouă stabilire a randamentului.

Pentru decembrie 2025, Ministerul Finanţelor şi-a stabilit un plan de împrumuturi interne de 4,5 miliarde lei.

La această sumă se poate adăuga un volum suplimentar de până la 15%, aproximativ 675 milioane lei, ce poate fi atras prin sesiunile necompetitive aferente licitaţiilor de referinţă.

Strategia instituţiei vizează asigurarea necesarului de finanţare la final de an, într-un context în care presiunile pe buget rămân ridicate, iar costurile de împrumut continuă să fie influenţate de nivelul dobânzilor şi de evoluţia inflaţiei.

