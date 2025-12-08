Live TV

Ministerul Finanţelor a împrumutat 1,1 miliarde lei prin obligațiuni de stat, pentru a acoperi deficitul şi a refinanța datoria publică

Data publicării:
Girl hands counting Romanian LEI currency and Euro banknotes, close up
Ministerul Finanţelor a împrumutat 1,1 miliarde lei prin obligaţiuni de stat, pentru a acoperi deficitul şi a refinanţa datoria publică. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Din articol
A doua licitaţie: 600 milioane lei pentru titluri cu maturitate de 29 de luni

Ministerul Finanţelor a împrumutat luni, 8 decembrie, 1,1 miliarde de lei de la bănci, prin două licitaţii de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României. Operaţiunea se înscrie în programul de finanţare internă aferent lunii decembrie, perioadă în care statul urmăreşte să acopere parţial deficitul bugetar şi să refinanţeze datoria publică ajunsă la scadenţă.

Prima emisiune a vizat obligaţiuni cu maturitate reziduală de 113 luni, adică momentul în care statul trebuie să returneze investitorilor suma împrumutată.

Statul a scos la licitaţie 500 milioane lei şi a atras întreaga sumă, la un randament mediu anual de 6,89%.

Interesul băncilor a depăşit însă cu mult volumul iniţial, totalizând oferte de peste 1,11 miliarde lei.

Randamentul reprezintă costul anual al împrumutului pe care statul trebuie să îl plătească investitorilor.

Nivelul ridicat al cererii indică un apetit consistent pentru obligaţiunile pe termen lung, în pofida costurilor de finanţare aflate pe un palier încă ridicat.

Pentru această emisiune este programată marţi, 9 decembrie, o licitaţie suplimentară, prin care Ministerul Finanţelor intenţionează să mai atragă 75 milioane lei, la acelaşi randament.

A doua licitaţie: 600 milioane lei pentru titluri cu maturitate de 29 de luni

Cea de-a doua emisiune a vizat obligaţiuni cu scadenţă reziduală de 29 de luni, pentru care statul a atras 600 milioane lei, la un randament mediu de 6,60% pe an.

Suma adjudecată s-a situat sub valoarea totală a ofertelor depuse de bănci, care au însumat 1,522 miliarde lei.

Finanţele vor organiza marţi şi pentru acest pachet o licitaţie suplimentară, prin care urmăresc atragerea a încă 90 milioane lei.

Aceste licitaţii secundare, cunoscute drept sesiuni necompetitive, permit majorarea sumelor împrumutate fără o nouă stabilire a randamentului.

Pentru decembrie 2025, Ministerul Finanţelor şi-a stabilit un plan de împrumuturi interne de 4,5 miliarde lei.

La această sumă se poate adăuga un volum suplimentar de până la 15%, aproximativ 675 milioane lei, ce poate fi atras prin sesiunile necompetitive aferente licitaţiilor de referinţă.

Strategia instituţiei vizează asigurarea necesarului de finanţare la final de an, într-un context în care presiunile pe buget rămân ridicate, iar costurile de împrumut continuă să fie influenţate de nivelul dobânzilor şi de evoluţia inflaţiei.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
4
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
Dmitri Medvedev
5
Reacția lui Dmitri Medvedev, după ce Elon Musk a cerut „abolirea” Uniunii Europene. I-a...
"Fetele lui Dan Petrescu au venit în țară și i-au fost alături". Ultimele detalii despre starea antrenorului
Digi Sport
"Fetele lui Dan Petrescu au venit în țară și i-au fost alături". Ultimele detalii despre starea antrenorului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
titluri fidelis
Ultima ediție FIDELIS din 2025, lansată astăzi. Care sunt dobânzile pe care le primesc cei care investesc în titluri de stat
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ce spune ministrul Finanțelor despre rectificarea bugetară: „Am direcţionat banii pentru a stinge datoriile care s-ar fi acumulat”
titluri fidelis
Ministerul Finanţelor lansează programul Fidelis 11. Care sunt dobânzile de care beneficiază cei care investesc în titlurile de stat
ministerul finanțelor
Ministrul Alexandru Nazare anunță startul selecției pentru noua conducere a Băncii de Investiții și Dezvoltare. „Un proces competitiv”
Alexandru Nazare
Alexandru Nazare: „Avem o aplicaţie care va construi tot bugetul public în format electronic”. Ministrul anunță noi proiecte
Recomandările redacţiei
traian basescu pe strada
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR...
drona israel
„Valize cu cash”. Firma din Israel de la care România cumpără drone...
tenerife
Tragedie în Tenerife. MAE confirmă că un român a murit, după ce...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, după victoria lui Ciucu: „Bucureștenii au ales un...
Ultimele știri
Atac cu dronă în Ucraina: şapte victime după lovirea unui bloc în Okhtyrka. Rusia revendică o nouă cucerire în Zaporojie
Zelenski, întâlnire crucială la Londra cu aliații europeni. Germania, „sceptică” în privința unor propuneri ale SUA, ce spune Macron
Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur și simplu imposibil să mai intrăm acolo”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 8–14 decembrie 2025. O zodie are parte de tensiuni, altele descoperă succesul și se...
Cancan
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Fanatik.ro
Zbor de 20 minute! Universitatea Craiova şi-a trimis jucătorii la Super Gala Fanatik 2025 cu un private jet...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Noi reguli în București după alegerea lui Ciucu. Magazinele vor trebui să-și modifice firmele: fără culori...
Adevărul
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță la ferma pentru care...
Playtech
Durată maximă concediu fără plată. Ce scrie în lege în 2025
Digi FM
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun...
Digi Sport
K.O. în runda a 4-a! Reacția Anamariei Prodan, după ce l-a văzut pe Ronald Gavril
Pro FM
Alina Sorescu, despre coșmarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram prizonieră și nu credeam că mai...
Film Now
Michael Caine, premiu onorific la 92 de ani, la Red Sea Festival. Vin Diesel: Unul dintre cei mai buni actori...
Adevarul
Avertismentul unui politolog: „În Federația Rusă se înmulțesc semnele unei mobilizări generale mascate”
Newsweek
Contabil a arătat în instanță că o pensie a fost greșit calculată de Casa de Pensii. Pensionarul, despăgubit
Digi FM
Un antrenor de fitness din Rusia a murit după un "maraton" de mâncare nesănătoasă. Ce a vrut să demonstreze...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
Sylvester Stallone a stârnit îngrijorare după ce s-a ajutat de un baston, la o gală în Washington. Frumoasa...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...