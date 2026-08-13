Ministerul Finanțelor a împrumutat aproape 1,13 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de titluri de stat

Ministerul Finanțelor a împrumutat joi aproape 1,13 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). Statul a atras bani prin obligațiuni cu o maturitate reziduală de 14 ani și prin certificate de trezorerie cu scadența la 11 luni, la randamente medii de 7,03%, respectiv 6,09% pe an.

Ministerul Finanțelor a atras 200 de milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni de stat cu o maturitate reziduală de 168 de luni, respectiv 14 ani, la un randament mediu de 7,03% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 200 de milioane de lei, în timp ce ofertele depuse de bănci au ajuns la 507 milioane de lei.

Vineri este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să împrumute încă 30 de milioane de lei, la randamentul stabilit în licitația de joi.

Cea mai mare parte a sumei împrumutate joi, respectiv 929,7 milioane de lei, a fost atrasă printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, cu o maturitate reziduală de 11 luni. Randamentul mediu a fost de 6,09% pe an. Valoarea programată a emisiunii a fost de 800 de milioane de lei, iar băncile au subscris 987,7 milioane de lei.

Statul vrea să împrumute 7,2 miliarde de lei de la bănci în august

Pentru luna august, Ministerul Finanțelor a programat împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,2 miliarde de lei. La această sumă se poate adăuga până la 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință, prin sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate pentru instrumentele de tip benchmark.

Suma programată pentru august este cu 1,3 miliarde de lei mai mică decât cea din iulie, când Ministerul Finanțelor prevăzuse împrumuturi de 8,5 miliarde de lei.

Banii atrași prin aceste emisiuni sunt destinați refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice, precum și finanțării deficitului bugetului de stat.

Editor : A.D.