Ministerul Finanţelor a împrumutat joi aproape 1,6 miliarde lei de la bănci

Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat joi 1,59 miliarde de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat şi una de certificate de trezorerie cu discont, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Ministerul Finanțelor a împrumutat 600 milioane de lei printr-o emisiune de obligaţiuni cu o maturitate reziduală la 89 luni şi un randament mediu de 6,35% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 600 de milioane de lei, iar băncile au subscris 1,180 miliarde de lei, potrivit datelor BNR, consultate de Agerpres.

Vineri este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 90 de milioane de lei la randamentul stabilit joi pentru obligaţiuni.

De asemenea, MF a împrumutat 997,8 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont cu maturitatea la 12 luni, la un randament mediu de 5,75% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de un miliard de lei, iar băncile au subscris 1,911 milliarde lei.

MF vrea să împrumute 7,7 miliarde de lei în februarie

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna februarie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,7 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Suma totală de 7,7 miliarde lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark este cu 2,3 miliarde de lei mai mică faţă de cea care a fost programată în luna ianuarie 2026, de 10 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

Editor : B.P.