Ministerul Finanţelor a împrumutat joi peste un miliard de lei de la bănci

Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 1,063 miliarde de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat şi una de certificate de trezorerie cu discont, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Ministerul a împrumutat 400 milioane de lei printr-o emisiune de obligaţiuni cu o maturitate reziduală la 178 luni şi un randament mediu de 7,39% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 400 de milioane de lei, iar băncile au subscris 759,5 milioane de lei.

Vineri este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 60 de milioane de lei la randamentul stabilit joi pentru obligaţiuni.

De asemenea, MF a împrumutat 663 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont cu maturitatea la 12 luni, la un randament mediu de 6,72% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 400 de milioane de lei, iar băncile au subscris 1,185 miliarde lei.

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna octombrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 990 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.

Suma totală, de 7,99 miliarde lei, este cu 995 milioane de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna septembrie a acestui an, de 6,995 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.