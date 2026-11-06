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Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Fidelis. Dobânzile ajung la 7,75% pentru titlurile în lei

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titluri fidelis
Sursă foto: Facebook / Ministerul Finanţelor
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Din articol
Ce dobânzi oferă noua ediție Fidelis Condiții speciale pentru donatorii de sânge Titlurile pot fi vândute înainte de scadență

Ministerul Finanţelor lansează, în perioada 6-13 noiembrie 2026, cea de-a XI-a ediţie Fidelis din acest an, cu dobânzi de până la 7,75% la titlurile de stat în lei şi de până la 6,60% la cele în euro, potrivit unui comunicat al instituţiei, citat de Agerpres.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, pot subscrie titluri de stat Fidelis prin intermediul instituțiilor financiare partenere: BT Capital Partners, Salt Bank și Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD - Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București și pot fi tranzacționate pe piața secundară.

Ce dobânzi oferă noua ediție Fidelis

Pentru emisiunile în lei, dobânzile anuale sunt de 6,60% pentru titlurile cu scadența la doi ani, de 7,15% pentru cele cu scadența la patru ani și de 7,75% pentru titlurile cu scadența la zece ani.

Donatorii de sânge beneficiază de o dobândă preferențială de 7,60% pentru titlurile în lei cu scadența la doi ani.

În cazul emisiunilor în euro, dobânzile sunt de 4,50% pentru titlurile cu scadența la trei ani și de 6,60% pentru cele cu scadența la zece ani. Pentru donatorii de sânge, dobânda ajunge la 5,50% pentru titlurile în euro cu scadența la trei ani.

Toate dobânzile sunt neimpozabile, potrivit Ministerului Finanțelor.

Condiții speciale pentru donatorii de sânge

Ediția din noiembrie continuă campania „România are sânge de rocker”, derulată de Ministerul Finanțelor în parteneriat cu emisiunea „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM, prin care sunt încurajate donarea de sânge și investițiile în titluri de stat.

Tranșele speciale sunt destinate persoanelor care pot dovedi că au donat sânge începând cu 1 iunie 2026. Acestea beneficiază de dobânzi anuale de 7,60% la titlurile în lei, cu scadența la doi ani, și de 5,50% la cele în euro, cu scadența la trei ani.

Pe lângă dobânzile preferențiale, donatorii au acces și la praguri minime de subscriere reduse. Astfel, suma minimă pentru titlurile în lei scade de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei. Pentru emisiunile în euro, pragul minim este redus de la 1.000 de euro la 100 de euro, în limita unui plafon maxim de 20.000 de euro.

Titlurile pot fi vândute înainte de scadență

Ministerul Finanțelor subliniază că investițiile în titlurile de stat Fidelis oferă mai multe avantaje, printre care scutirea de impozit pentru veniturile obținute din dobânzi și posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate.

Investitorii care aleg să le tranzacționeze înainte de scadență pot încasa contravaloarea acestora pe bursă, însă prețul de vânzare depinde de condițiile pieței. Prin urmare, suma obținută poate fi diferită de valoarea nominală a titlurilor.

Programul oferă astfel posibilitatea administrării și diversificării portofoliului, fără ca investitorii să fie obligați să păstreze titlurile până la data scadenței.

Valoarea nominală a unui titlu Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și de 100 de euro pentru cele în moneda europeană. Pentru investitorii obișnuiți, pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. Donatorii de sânge beneficiază de pragurile speciale menționate anterior.

Subscrierile pentru noua ediție Fidelis se desfășoară în perioada 6-13 noiembrie 2026.

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Editor : C.A.

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