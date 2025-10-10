Live TV

Ministrul Alexandru Nazare a discutat cu oficiali ai UE despre pachetele fiscale: Prin măsurile luate evităm suspendarea fondurilor UE

alexandru nazare la o sedinta
Alexandru Nazare. Foto: Facebook
Renegocierea PNRR, o prioritate pentru România

Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, care participă la reuniunea ECOFIN, a discutat cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru Economie, despre situaţia fiscal-bugetară a României şi renegocierea PNRR. Nazare a precizat că măsurile recente şi evaluarea acestora stau la baza evitării suspendării fondurilor europene”, dar se arată încrezător că vom reuşi să securizăm o nouă alocare de 21 de miliarde de euro”.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avut o întâlnire bilaterală cu Valdis Dombrovskis, Comisarul european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, în cadrul reuniunii Consiliului miniştrilor de finanţe din UE (ECOFIN) organizat în perioada 9-10 octombrie, la Luxemburg. Subiectele principale au vizat situaţia fiscal-bugetară a României, perspectivele şi stadiul măsurilor fiscale adoptate recent”, a transmis, vineri, Ministerul Finanţelor, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, cei doi oficiali au discutat măsurile de reducere a deficitului adoptate de România, precum şi paşii următori pentru elaborarea unui buget realist pe anul 2026 care să păstreze ambiţiile în ceea ce priveşte investiţiile la care România s-a angajat.

Este un moment în care reintrăm în normalitate, din perspectiva prezentării unui buget realist si din cea a respectării obligaţiilor pe care le avem, în relaţie cu angajamentele asumate. România are un Plan Fiscal Bugetar Structural pe Termen Mediu aprobat, unde nu a raportat progrese în termenele stabilite de către regulament. De această dată, vom transmite, în 15 octombrie, raportul către Comisia Europeană, iar acesta se bazează pe măsurile adoptate în pachetele 1 şi 2, măsuri care stau la baza evaluării Comisiei Europene referitoare la măsurile efective întreprinse pentru reîncadrarea în traiectoria asumată. Măsurile recente şi evaluarea acestora stau la baza evitării suspendării fondurilor europene”, a declarat Nazare, citat în comunicatul de presă.

Renegocierea PNRR, o prioritate pentru România

Potrivit ministrului Finanţelor, un alt subiect important pe agenda discuţiilor cu comisarul Dombrovskis a fost renegocierea PNRR, în perspectiva aprobării noului plan în cadrul următoarei reuniuni ECOFIN din luna noiembrie.

Sunt încrezător că vom reuşi să securizăm o nouă alocare de 21 de miliarde de euro, vitală pentru dezvoltarea României în perioada urmǎtoare. Comisia Europeană, prin vocea comisarului Dombrovskis, a transmis un mesaj clar de încredere în noua direcţie a României şi cǎtre noul guvern de la Bucureşti, care demonstrat seriozitate şi echilibru în ultimele luni. Este nevoie însǎ de consecvenţă şi de responsabilitate în administrarea resurselor, pentru a consolida încrederea partenerilor noştri europeni,” a mai declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit oficialilor ministerului, Alexandru Nazare a transmis oficialilor europeni că România îşi respectă angajamentele europene şi demonstrează o administrare responsabilă a bugetului.

Noua ţintă de deficit este 8,4% din PIB, în loc de 8%, ceea ce oferă României un spaţiu suplimentar de investiţii de circa 8 miliarde de lei”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

De asemenea, ”România menţine direcţia de consolidare fiscală, dar fără a frâna creşterea economică  - vizăm un echilibru între stabilitatea bugetară şi dezvoltarea economică”.

Uun alt mesaj transmis de ministrul de Finanţe în cadrul discuţiilor arată că România urmăreşte să redevină o economie cu ritm sănătos de creştere, bazată pe investiţii, competitivitate şi utilizarea eficientă a fondurilor europene”.

Punem accent pe: Stimularea investiţiilor private şi publice, creşterea competitivităţii şi atragerea integrală a fondurilor europene disponibile”, se mai arată în comunicatul de rpesă.

Vineri, în prima parte a zilei, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare a participat la Reuniunea Grupul Partidului Popular European (PPE) şi la micul dejun oficial ECOFIN.

