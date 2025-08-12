Live TV

Ministrul Alexandru Nazare vrea ca Fiscul să verifice firmele mari care nu-și plătesc taxele: „Eşalonarea nu e o scuză pentru abuzuri”

Data publicării:
alexandru nazare la sediul pnl
Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / George Călin

Autorităţile fiscale trebuie să pună stop firmelor care trag de timp cu plata taxelor şi cer la nesfârşit eşalonări, fără intenţia reală de a plăti, consideră ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. Acesta a anunţat marţi că a solicitat Fiscului să demareze controale de integritate în cazul unor companii mari care au tergiversat plata obligaţiilor fiscale şi asupra cărora există suspiciuni de fraudă.

De la eşalonări repetate şi tergiversarea plăţii taxelor la semne serioase de întrebare privind integritatea unor jucători din economie, dar şi a funcţionarilor cu atribuţii de control asupra acestora. Am cerut ANAF să demareze controale de integritate în cazul unor jucători de dimensiuni economice semnificative, asupra cărora persistă situaţii de tergiversare a plăţii obligaţiilor fiscale, cu suspiciuni de fraudă semnalate inclusiv de Curtea de Conturi, a scris ministrul Finanţelor pe pagina sa de Facebook.

El a dat drept exemplu situaţia unui producător local de ţigări, care înregistrează obligaţii fiscale de peste 600 de milioane lei, din care mai mult de 300 milioane lei sunt datorii provenite doar din neplata accizelor şi dobânzi şi penalităţi.

Nazare a amintit şi despre decizii succesive de eşalonări, restructurări, înlesniri şi amânări la plată, ce datează de mulţi ani, plus suspendări şi contestări obţinute în instanţe, în condiţii cel puţin discutabile. Potrivit acestuia, în unele dintre cazuri, au existat situaţii ce au culminat cu intrarea în concordat preventiv a companiei în cauză, blocând posibilitatea ANAF de a executa silit.

În aceste condiţii şi având în vedere acest tip de istoric, întrebarea principală este: cine a oferit, în tot acest timp, protecţie la cel mai înalt nivel, acestor jucători? Aşa cum am agreat cu noua conducere ANAF, o direcţie principală de acţiune în perioada următoare, pentru îmbunătăţirea colectării şi restabilirea încrederii în instituţie este să punem stop firmelor care trag de timp cu plata taxelor şi cer la nesfârşit eşalonări, fără intenţia reală de a plăti, a subliniat şeful de la Finanţe. 

Potrivit demnitarului, eşalonarea trebuie să fie un sprijin pentru cei de bună credinţă, nu o scuză pentru abuzuri, iar obligaţia de a-ţi achita datoriile fiscale este trebuie să fie aceeaşi pentru toate categoriile de contribuabilii - fie că vorbim de marile companii, jucătorii de dimensiune medie sau segmentul IMM. Echitatea în colectare şi în tratamentul aplicat, precum şi toleranţa zero pentru abuzuri nu sunt opţionale - de aceea, divizia de integritate a ANAF va avea un rol esenţial în perioada următoare pentru a identifica, expune şi opri aceste practici

