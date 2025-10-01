Ministrul Alexandru Nazare a fost întrebat, miercuri, la finalul şedinţei de Guvern, dacă exclude creşterea TVA, a impozitului pe profit sau a impozitului pe venit de la începutul anului viitor.

„Am spus-o de mai multe ori că, în acest moment, nu discutăm despre o creştere, nu avem în plan o creştere a TVA pentru 2026. (...) Nu avem în plan, în acest moment, o creştere a taxelor. Aici mă refer la toate taxele”, a afirmat Nazare.

Întrebat dacă nu va creşte TVA în HoReCa, ministrul Finanţelor a răspuns: „HoReCa e un caz aparte. Aşteptăm analiza şi, pe baza analizei, vom discuta în coaliţie şi vom lua o decizie”.

Totodată, ministrul Finanţelor a fost întrebat, la sfârşitul şedinţei de Guvern, dacă în acest moment mai există riscul suspendării unor fonduri europene la ECOFIN, în 10 octombrie.

„Ţinta aprobată prin bugetul anului 2025 era 7%. Ţinta stabilită prin decizia Consiliului din iulie era de 7,7%. Deci, practic, scenariul de la care noi am plecat era un scenariu de la 7,7% la 8,4%. Imediat după finalizarea rectificării, publicarea rectificării, în zilele următoare vom intra din nou în discuţii cu Comisia Europeană pentru a vedea exact care sunt chestiunile care rămân de reglat înaintea Consiliului din 10 octombrie. Nu cred că mai poate fi vorba, în contextul actual, după adoptarea pachetului 1 şi după tot ce am prevăzut deja în pachetul 2 şi măsurile luate, nu cred că mai poate fi vorba de o activare a clauzei respective privind fondurile europene, dar ea rămâne în continuare, bineînţeles, în discuţie, pentru că există deja scrisoarea transmisă către Parlamentul European”, a declarat Alexandru Nazare.

El a precizat că nu crede că această chestiune va fi activată, dar nici nu a fost complet eliminată.

„Pe măsură ce România ia măsuri, aceste lucruri sunt recunoscute atât de Comisie şi sunt folosite ca şi argumente în Parlamentul European, astfel încât, bineînţeles, să-i convingem că, pe baza măsurilor luate, nu e oportună activarea clauzei. Am luptat împotriva acestei activări de clauză la ultimul Consiliu, am discutat despre această clauză la Consiliul informal de la Copenhaga şi nu cred că în următorul Consiliu această chestiune va fi activată. Cred că am făcut progrese în acest sens, dar, repet, nu este o chestiune care a fost complet eliminată. Ea este încă în discuţie”, a subliniat ministrul Finanţelor.