Live TV

Video Ministrul Finanțelor anunță dacă va crește TVA în 2026. Ce spune Alexandru Nazare despre riscul României de a pierde fonduri europene

Data actualizării: Data publicării:
taxe TVA
Foto: Shutterstock

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a dat asigurări, într-o conferință de presă, că nu există în plan o creştere a TVA în 2026 şi nici o mărire a taxelor. El a precizat că se face o analiză în privinţa TVA pentru HoReCa , iar în funcţie de rezultatul acesteia urmează să fie luată o decizie. Întrebat, totodată, dacă România încă mai riscă suspendarea unor fonduri europene, Nazare, a declarat că, după adoptarea Pachetului 1 de măsuri şi după ce tot ce este prevăzut în Pachetul 2, nu crede că mai poate fi vorba de o activare a clauzei de suspendare a fondurilor UE, deși nu este o chestiune care a fost complet eliminată”, a adăugat el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministrul Alexandru Nazare a fost întrebat, miercuri, la finalul şedinţei de Guvern, dacă exclude creşterea TVA, a impozitului pe profit sau a impozitului pe venit de la începutul anului viitor.

Am spus-o de mai multe ori că, în acest moment, nu discutăm despre o creştere, nu avem în plan o creştere a TVA pentru 2026. (...) Nu avem în plan, în acest moment, o creştere a taxelor. Aici mă refer la toate taxele”, a afirmat Nazare.

Întrebat dacă nu va creşte TVA în HoReCa, ministrul Finanţelor a răspuns: HoReCa e un caz aparte. Aşteptăm analiza şi, pe baza analizei, vom discuta în coaliţie şi vom lua o decizie”.

Totodată, ministrul Finanţelor a fost întrebat, la sfârşitul şedinţei de Guvern, dacă în acest moment mai există riscul suspendării unor fonduri europene la ECOFIN, în 10 octombrie.

Ţinta aprobată prin bugetul anului 2025 era 7%. Ţinta stabilită prin decizia Consiliului din iulie era de 7,7%. Deci, practic, scenariul de la care noi am plecat era un scenariu de la 7,7% la 8,4%. Imediat după finalizarea rectificării, publicarea rectificării, în zilele următoare vom intra din nou în discuţii cu Comisia Europeană pentru a vedea exact care sunt chestiunile care rămân de reglat înaintea Consiliului din 10 octombrie. Nu cred că mai poate fi vorba, în contextul actual, după adoptarea pachetului 1 şi după tot ce am prevăzut deja în pachetul 2 şi măsurile luate, nu cred că mai poate fi vorba de o activare a clauzei respective privind fondurile europene, dar ea rămâne în continuare, bineînţeles, în discuţie, pentru că există deja scrisoarea transmisă către Parlamentul European”, a declarat Alexandru Nazare.

El a precizat că nu crede că această chestiune va fi activată, dar nici nu a fost complet eliminată.

Pe măsură ce România ia măsuri, aceste lucruri sunt recunoscute atât de Comisie şi sunt folosite ca şi argumente în Parlamentul European, astfel încât, bineînţeles, să-i convingem că, pe baza măsurilor luate, nu e oportună activarea clauzei. Am luptat împotriva acestei activări de clauză la ultimul Consiliu, am discutat despre această clauză la Consiliul informal de la Copenhaga şi nu cred că în următorul Consiliu această chestiune va fi activată. Cred că am făcut progrese în acest sens, dar, repet, nu este o chestiune care a fost complet eliminată. Ea este încă în discuţie”, a subliniat ministrul Finanţelor.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
2
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
3
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
boeing p8 poseidon in zbor
4
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
Casa Albă
5
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care...
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Digi Sport
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
a smart digital kilowatt or electricity meter is telling the usage of electricity in a home direct to the provider.
De ce nu au românii oferte de energie cu tarif diferențiat pe ore...
anre
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Mi s-a spus că îmi depășesc...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
Nicușor Dan participă la dineul organizat de regele Danemarcei la...
Jane Goodall într-o junglă din Tanzania cu cimpanzei
A murit Jane Goodall. Specialista în primatologie, cunoscută pentru...
Ultimele știri
Ministrul Energiei anunță dacă vor scădea facturile la energie în 2026. „Prin orice metode legale, acesta este scopul meu”
Bogdan Ivan, despre noile centrale care vor furniza energie ieftină în România: „Sunt proiecte de securitate națională”
Trei presupuși membri ai Hamas, arestați în Germania: sunt suspectați că plănuiau atacuri asupra instituțiilor evreiești
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_009_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nazare explică de ce nu sunt modificări privind subvenţia partidelor în rectificare: „Se plătesc doar sumele obligatorii prin lege”
alexandru nazare la o sedinta
Alexandru Nazare anunță ce se întâmplă cu pachetul de măsuri pentru administrație. „Întârzieri de aproape o lună”
alexandru nazare la guvern
DOCUMENT Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Alexandru Nazare: 150 miliarde lei merg pentru investiții. Cum sunt împărțite sumele
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Alexandru Nazare, mesaj după publicarea proiectului de rectificare: „Ne asigurăm că statul îşi poate îndeplini toate obligaţiile”
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Avertisment al ministrului de Finanțe: „Trebuie să fim extrem de atenţi cu modul în care facem rectificarea bugetară”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mama actorului Bruce Willis a împlinit 90 de ani. Imaginile dulci cu ea alături de nepoatele sale și de Demi...
Cancan
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei...
Fanatik.ro
De ce e Horațiu Potra greu de extrădat în România. Articolul din legea arabă care îl poate scăpa pe...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Evenimentul grandios la care a luat parte Darius Olaru de la FCSB. A fost însoțit de soție, dar și de alți...
Adevărul
Cazul de la Mănăstirea Frăsinei care a zguduit România: ce pedepse au primit autorii orgiilor sexuale cu...
Playtech
Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite
Digi FM
Madonna s-a gândit la sinucidere în timpul luptei pentru custodia lui Rocco: Faptul că „cineva încerca să-mi...
Digi Sport
Bătut fără milă, după ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! ”Sunt supărat pe el”
Pro FM
Keith Urban a schimbat versurile piesei dedicate lui Nicole Kidman, stârnind zvonuri despre o nouă iubită...
Film Now
„Dădaca” are stea la Hollywood! Fran Drescher, însoțită de fiicele vitrege din serial. Cum arată azi Maggie...
Adevarul
Kremlinul tună și fulgeră după ce europenii au anunțat că vor folosi zeci de miliarde de euro din activele...
Newsweek
Nou scandal la Poșta Română. Sunt pensiile în pericol? 20.000 poștași nu au semnat contractele
Digi FM
Sute de persoane şi-au luat rămas bun de la Claudia Cardinale la Paris. „A fost o vedetă de o frumuseţe...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cameleonică și îndrăzneață. Pamela Anderson surprinde cu o nouă transformare de look, iar fanii sunt...
UTV
Anda Adam și soțul ei, Joseph, evacuați din clubul de lux din Cluj. Executorul le-a sechestrat bunuri în...