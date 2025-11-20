Live TV

Ministrul Finanţelor: Cheltuielile de personal în sistemul public au crescut cu peste 50 de miliarde de lei în ultimii trei ani

Data publicării:
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Conferință de presă organizată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la sediul guvernului, în Bucuresti, 13 august 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Cheltuielile de personal în sistemul public din România au crescut cu peste 50 de miliarde de lei în ultimii trei ani, de la 117 miliarde de lei la 170 de miliarde de lei anual, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, joi seară, la Digi24.

Alexandru Nazare a fost întrebat dacă reducerile cu cheltuielile de personal în administraţia publică au fost gândite şi pentru reducerea deficitului bugetar din acest an sau ele vizează reducerea deficitului în anul viitor.

Ministrul a spus că reducerile vizează scăderea deficitului pe anul viitor, precizînd că, în ultimii trei ani, cheltuielile cu salariile în sistemul public au crescut cu peste 40%.

„Dar trebuie să ne gândim un pic la cum au evoluat cheltuielile de personal şi dacă ne gândim cum au evoluat aceste cheltuieli de personal, vă spun că în 2022 erau 117 miliarde, astăzi sunt 170 de miliarde. Deci practic în acest interval, între 2022 şi 2025 avem o creştere de 53 de miliarde, de aproape 43%”, a arătat Alexandru Nazare.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
2
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
dr flavia grosan
3
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
primaria capitalei
4
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
intrarea in sala CCR
5
CCR devansează termenul: contestația AUR privind legea taxelor va fi judecată pe 10...
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!
Digi Sport
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alexandru nazare sustine o conferinta de presa
Ministrul Nazare, despre termenele CCR pentru legea taxelor: Ne-a...
klaus si carmen iohannis
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților...
dominic fritz vorbeste la microfon
Dominic Fritz, ieșire nervoasă în scandalul numirii de la MIPE: Acuză...
Alexandru Nazare
Alexandru Nazare: Anul 2026 este un sprint pe final de PNRR. E critic...
Ultimele știri
Cadoul special primit de Ronaldo de la Trump, care îi permite portughezului să intre în Casa Albă „chiar și când nu voi mai președinte”
SUA ordonă închiderea postului Radio Europa Liberă în Ungaria. Acuzații de „tentative de destabilizare”
Casa Albă neagă că Donald Trump a negociat în secret un plan de pace cu Rusia, fără Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
gaze aprinse la aragaz
Ce răspunde ministrul Finanțelor, întrebat dacă Guvernul va elimina plafonarea prețului la gaze din martie 2026
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul de Finanțe vine la Digi24, de la ora 21:00
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Comisia Europeană confirmă eficienţa măsurilor adoptate de Guvern, spune ministrul Finanțelor. „România e pe drumul cel bun”
Alexandru Nazare
Alexandru Nazare: „FMI confirmă eficiența reformelor economice ale României”. Prognozele Fondului pentru 2025-2026
titluri fidelis
Guvernul a atras investiții de peste 207 milioane de euro la ediția curentă FIDELIS. Care au fost cele mai căutate emisiuni
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd se suprapune cu Uranus retrograd. Doua zodii sunt zguduite și sunt așteptate răsturnări de...
Cancan
Răsturnare de situație în cazul morții turiștilor din hotelul groazei, în Istanbul! Substanța care i-a ucis...
Fanatik.ro
Ce a făcut Gigi Becali când un livrator Glovo s-a apropiat de el pe o stradă din București. Gestul cu care a...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Cine transmite la TV barajul Turcia – România. UEFA, decizie surprinzătoare. Update
Adevărul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei...
Playtech
Camera în care trebuie montat termostatul centralei termice. Nu contează temperatura, ci un alt detaliu
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
VIDEO ”Rușinos”: imaginile cu puștii nord-coreeni la Doha fac înconjurul lumii
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție ca la Hollywood. Rochia mulată și decoltată a devenit translucidă în blițurile...
Film Now
Jennifer Lawrence, fascinată de un film al lui Leonardo DiCaprio: „Cel mai bun film pe care l-am văzut...
Adevarul
Anul 2025, mai slab ca 2024 la autostrăzi finalizate, în ciuda previziunilor optimiste. Ce șantiere sunt pe...
Newsweek
De ce judecătorii CCR nu analizează dosare de pensii depuse pe noua lege a pensiilor? Cine pierde sume uriașe
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Dovezi ale existenţei vieţii pe Pământ în urmă cu 3,3 miliarde de ani, descoperite de cercetători americani
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Îi leagă 35 de ani de prietenie. Billy Bob Thornton, fascinat de „frumoasa” Demi Moore: O iubesc pe fata...
UTV
Eva Măruță are o apariție emoționantă în podcastul tatălui ei. Confesiuni despre familie care i-au făcut pe...