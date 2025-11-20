Ministrul Finanţelor: Cheltuielile de personal în sistemul public au crescut cu peste 50 de miliarde de lei în ultimii trei ani

Cheltuielile de personal în sistemul public din România au crescut cu peste 50 de miliarde de lei în ultimii trei ani, de la 117 miliarde de lei la 170 de miliarde de lei anual, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, joi seară, la Digi24.

Alexandru Nazare a fost întrebat dacă reducerile cu cheltuielile de personal în administraţia publică au fost gândite şi pentru reducerea deficitului bugetar din acest an sau ele vizează reducerea deficitului în anul viitor.

Ministrul a spus că reducerile vizează scăderea deficitului pe anul viitor, precizînd că, în ultimii trei ani, cheltuielile cu salariile în sistemul public au crescut cu peste 40%.

„Dar trebuie să ne gândim un pic la cum au evoluat cheltuielile de personal şi dacă ne gândim cum au evoluat aceste cheltuieli de personal, vă spun că în 2022 erau 117 miliarde, astăzi sunt 170 de miliarde. Deci practic în acest interval, între 2022 şi 2025 avem o creştere de 53 de miliarde, de aproape 43%”, a arătat Alexandru Nazare.

