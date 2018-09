Şefia ANAF, condiţionată de încasări. Ministrul Finanţelor, la Digi24: Nu admit nici măcar un leu sub plan

ANAF are încasări mai mari ca anul trecut, dar nu suficient cât să acopere planul asumat la început de an, plan în baza căruia a fost construit bugetul de stat.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat în această seară la Digi24 că nu acceptă nicio modificare a planului, ba mai mult, conducerea agenţiei de admistrare fiscală va fi schimbată sau menţinută în funcţie de aceste încasări.

În prima partea a anului, veniturile fiscale au crescut cu peste 13%, potrivit ultimelor date publicate de ANAF.

Eugen Teodorovici: „Eu mă uit la TVA, accize, taxe vamale. Nu admit nici măcar un leu sub plan. Am spus-o şi la rectificare, în guvern. Eu mă raportez la un plan pe care s-a făcut şi buget. Şi am spus că nu accept niciun fel de scădere a acestuia. ANAF este obligat să vină cu măsuri concrete pentru a respecta planul, iar dacă nu va face asta se vor lua măsuri.”

