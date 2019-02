Mugur Isărescu, aşteptat la Parlament pentru explicaţii la acuzaţiile privind manipularea ROBOR

Atac fără precedent al guvernatorului Băncii Naţionale. Mugur Isărescu i-a transmis, astăzi, ironic, lui Darius Vâlcov că poate da o ordonanţa de urgenţă pentru ca românii să trăiască mai bine. Asta după ce consilierul premierului a declarat, săptămâna trecută, că Executivul intenţionează reducerea dobânzilor la jumătate, iar asta ar urma să se realizeze tocmai prin intermediul taxei pe lăcomie.

Mugur Isărescu a avut un discurs ferm în ceea ce îl priveşte pe Darius Vâlcov, cel care a apreciat că este necesară intervenţia BNR în cazul diferenţei mari între dobânda la credite şi cea la depozite. Guvernatorul Băncii Centrale spune că acuzaţiile aduse de consilierul premierului sunt periculoase.

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: „Avem de discutat câteva lucruri dintre cele introduse în mod repetat de consilierul pe probleme economice al premierului României. Cel puţin în opinia mea ne creează probleme de credibilitate, mai ales că ceea ce repetă nu are fundament, are acest obicei de a lua două, trei cifre dintr-o parte, le pune în altă parte, unele sunt greu de digerat cum a fost vineri seară cu cartoful. Nu am înţeles nimic”.

Mugur Isărescu l-a atacat dur pe consilierului de stat, Darius Vâlcov

Isărescu: Nu este niciun damf de Vâlcov în raportul de fundamentare a trecerii la euro

Guvernatorul BNR a reacţionat şi în cazul declaraţiilor lui Darius Vâlcov, potrivit cărora cei din cadrul Băncii Naţionale nu sunt patrioţi.

Mugur Isărescu: „Dânsul ne vorbeşte de datoria publică, ia exact ce-i place, pe celelalte... nu mai contează. Nu a venit niciodată aici să discutăm sau cu copiii ăştia pe care îi face aşa şi pe dincolo că nu sunt patrioţi”.

Conflictul dintre cei doi este legat şi de aderarea României la Zona Euro.

Mugur Isărescu: „În mod public declar că domnul consilier al primului ministru, Vâlcov, nu vorbeşte în numele BNR. Eu am semnat în această dimineaţă declaraţia privind drumul de parcurs al ţării spre Zona Euro. Personal am ajuns acolo nu pentru că m-am vârat, ci printr-o ordonanţă. Am fost printre puţinii care nu au lipsit, l-am văzut o dată pe domnul Vâlcov care a trecut aşa într-o viteză, chiar ministrul de Finanţe o dată, de două ori, eu am fost aproape tot timpul, cunosc acest raport aproape din scoarţă în scoarţă. Nu este nicio idee a acestui domn în documentele respective, aş spune aşa, nu este niciun damf de Vâlcov în documentul ăsta, dar absolut niciuna, aşa că nu ştiu în numele cui vorbeşte, că nu în numele Guvernului, dânsul vorbeşte şi în numele Parlamentului, că ne dă sarcini.

Mugur Isărescu mai spune că afirmaţiile lui Darius Vâlcov despre faptul că ROBOR-ul poate fi setat sunt absurde şi că acesta este un indice care se calculează în baza unei formule: „S-a făcut un studiu sociologic şi românii nu trăiesc bine pentru că românii plătesc dobânzi şi s-a pus întrebarea: Vreţi să plătiţi dobânzi de 5 sau 1%? Şi apare ditamai consilierul economic: La treabă, băieţi, Parlament, Guvern, BNR, reduceţi dobânzile la jumătate! Păi să scoată încă o OUG, că văd că le scoate uşor şi să spună acolo să trăiască românii mai bine”.

De altfel, Guvernatorul Băncii Naţionale este aşteptat mâine la Senat, în Comisiile reunite de Buget - Finanţe şi cea Economică, pentru a explica acuzaţiile aduse de senatorul Daniel Zamfir. Acesta din urmă spunea că deţine nişte emailuri, din care reiese că BNR şi băncile comerciale au manipulat ROBOR – ul.

