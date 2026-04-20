Live TV

Video Mugur Isărescu: „Lumea s-a plictisit să audă despre stabilitate financiară, dar e ca sănătatea - o apreciezi doar când o pierzi”

Data publicării:
Mugur Isărescu susține o conferință de presă.
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat, luni, că lumea s-a plictisit că specialiştii tot cer stabilitate financiară, însă apreciază că aceasta este ca sănătatea, îţi dai seamna cât de importantă este numai în momentul în care o pierzi. Isărescu a menţionat, însă, că o mare problemă este comunicarea din partea specialiştior pentru că vorbesc „păsăreasca lor”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Mugur Isărescu a fost prezent, luni, la deschiderea Forumului Educaţiei Financiare cu tema „Educaţia Financiară: Interfaţa coeziunii între furnizorii şi utilizatorii de produse financiare”, de la ASE Bucureşti, conform news.ro.

El a afirmat că educaţia financiară trebuie privită ca o prioritate strategică.

„Considerăm noi că educaţia financiară trebuie privită ca o prioritate strategică. Şi aici e şi chestiunea limbaj. Comunicarea este o meserie în domeniul bancar, vorbesc mai ales dealerii acolo păsăreasca lor. Păi şi eu dacă vorbesc cu dealerul meu principal, după cinci minute mă bagă în ceaţă, cu toate că sunt specialist, nu? Şi îi spun «măi, las-o aşa», că vorba poetului, tu cu lumina ta «măreşti a lumii taină». Păi bănuiesc că şi ei dacă apar în public şi încearcă să dea explicaţii în păsăreasca lor, zăpăcesc lumea mai mult”, a transmis guvernatorul BNR.

El susţine că există o problemă de comunicare, de educaţie financiară.

„E clar că avem o problemă de comunicare, de educaţie financiară, de canal de transmisie. Ne trebuie un canal de transmisie, că altfel zici ceva la o televiziune şi apare pe burtieră altceva. Şi ce poţi să faci? Aceasta e lumea în care trăim, nu? Până când îi spui măi, dar vezi că nu am zis asta, ai mai făcut o altă ştire. Problemă grea”, a mai declarat Mugur Isărescu.

El a precizat că stabilitatea financiară este ca sănătatea: îţi dai seama cât e de importantă când o pierzi.

„Consider că educaţia financiară trebuie privită ca o prioritate strategică ca un element care ţine şi de securitatea naţională, pentru că e vorba de sisteme care sunt importante pentru securitatea naţională. Nu este doar un instrument de informare, ci un factor de stabilitate. Lumea s-a plictisit că noi tot repetăm stabilitate financiară. Cum bine a spus un cunoscător în domeniu, stabilitatea financiară e ca sănătatea: îţi dai seama cât importantă e numai momentul în care o pierzi. Lăsaţi-mă, domnule, cu stabilitatea  financiară. Nu ne mai omorâţi cu stabilitatea financiară. Chiar vrem instabilitate?”, a afirmat Isărescu.

În finalul discursului, guvernatorul BNR a ţinut să îi mulţumească preşedintelui Nicuşor Dan că este prezent la acest eveniment „în condiţii grele, turbulente din punct de vedere politic”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin a spus "DA"
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin a spus "DA"
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
4 cele mai puternice și de succes zodii. Capricornul este adesea considerat CEO-ul zodiacului
Cancan
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Fanatik.ro
Ce vrea să facă, de fapt, Hagi la națională. Strategie pe 5 puncte – sistemul de joc și ce sunt obligați...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Dialog fabulos Gigi Becali – Marius Şumudică: “Vii cu finu-tău Draguş la FCSB? Că finul meu, Mirel, nu mă...
Adevărul
Scenarii de criză la vârful puterii: cum poate rezista Guvernul Bolojan și de ce abandonarea premierului ar...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Virgil Ianțu, reacție fermă după ce imagini de la un banchet de clasa a VIII-a au devenit virale: „Unde sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gică Hagi a făcut marele anunț despre Ianis Hagi, în ziua în care a devenit selecționerul României
Pro FM
Gestul lui Hailey Bieber față de Billie Eilish, la Coachella, la concertul lui Justin. Imaginile sunt virale...
Film Now
Justin Theroux și Nicole Brydon Bloom au devenit părinți. „Suntem atât de fericiți”. Reacție dulce a fostei...
Adevarul
Misterul originii moților din Munții Apuseni. Urmași ai dacilor, romanilor și popoarelor atrase de aur
Newsweek
Zi decisivă pentru pensionari. Pensiile ar putea fi înghețate mulți ani. Există însă un scenariu mult mai dur
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă dinainte de naştere, au constatat oamenii de...
Digi Animal World
E o rasă adorată, dar controversată. Un veterinar susține că buldogul francez „ar trebui interzis”
Film Now
A rupt tăcerea după 35 de ani. Charlize Theron, despre momentul în care mama ei i-a împușcat mortal tatăl: Nu...
UTV
Paris Jackson critică filmul despre Michael Jackson. „Narațiunea este controlată și plină de minciuni”