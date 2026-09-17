Nazare, după consultările de la Cotroceni: Peste 2 miliarde de lei, aduse mai devreme pentru sănătate. „Evităm un blocaj al finanțării”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că a aprobat retrimestrializarea a 2,058 miliarde de lei pentru sănătate, prin mutarea sumei din trimestrul IV în trimestrul III. Potrivit ministrului, măsura permite plata unor servicii medicale, dispozitive și medicamente deja acordate sau eliberate pacienților și reduce riscul unui blocaj de finanțare la începutul lunii octombrie.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că a aprobat retrimestrializarea a 2,058 miliarde de lei pentru sănătate, prin mutarea și disponibilizarea acestei sume din trimestrul IV în trimestrul III. Potrivit ministrului, măsura are rolul de a evita un blocaj imediat al finanțării pentru servicii esențiale de îngrijire a pacienților.

„Peste 2 mld. lei pentru plăți urgente în sănătate. Evităm un blocaj imediat al finanțării pentru servicii esențiale de îngrijire a românilor. Am aprobat la Finanțe retrimestrializarea a 2,058 miliarde de lei pentru sănătate, prin mutarea și disponibilizarea acestei sume din trimestrul IV în trimestrul III.

Nu creștem cheltuiala totală aprobată pentru 2026, ci aducem mai devreme resurse care erau deja prevăzute în buget pentru ultimele luni ale anului, astfel încât obligațiile ajunse mai repede la plată în sănătate să poată fi achitate”, scrie Nazare pe Facebook.

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Ministrul precizează că decizia este luată într-un moment în care presiunea asupra finanțării sistemului de sănătate a devenit vizibilă. În ultima perioadă, a apărut riscul ca unele servicii medicale să intre în dificultate financiară odată cu începutul lunii octombrie.

„În administrarea bugetului, astfel de riscuri trebuie identificate din timp și gestionate înainte de a se transforma în blocaje. Banii acoperă servicii medicale și dispozitive deja acordate pacienților, precum și medicamente deja eliberate.

Vorbim, așadar, despre facturi care există și trebuie plătite, nu despre cheltuieli noi. Prin această mutare depășim presiunea imediată și reducem riscul unui blocaj de finanțare la intrarea în luna octombrie. Este o soluție necesară acum, dar nu trebuie confundată cu rezolvarea problemelor structurale ale finanțării sănătății”, explică ministrul Finanțelor.

Alexandru Nazare subliniază că retrimestrializarea fondurilor reprezintă o intervenție pentru depășirea unei presiuni imediate și nu poate deveni un mecanism permanent de funcționare a sistemului.

„Aici trebuie să fim foarte clari. Putem reașeza calendarul banilor pentru a trece de un moment dificil, dar nu putem transforma astfel de intervenții într-un mod permanent de funcționare.

Ca Minister al Finanțelor, avem responsabilitatea să asigurăm finanțarea obligațiilor statului, dar și să protejăm sustenabilitatea bugetului. De aceea, orice resurse suplimentare sau orice flexibilitate bugetară trebuie să meargă în paralel cu măsuri concrete de reformă, eficientizare și control al cheltuielilor”, mai adaugă Nazare.

Ministrul Finanțelor arată că sistemul de sănătate are nevoie de o finanțare mai predictibilă, de un control mai bun al cheltuielilor și de o legătură mai clară între obligațiile asumate și resursele disponibile.

În același timp, spune Nazare, este necesar ca fondurile alocate sănătății să se reflecte în servicii medicale mai bune pentru pacienți.

„Sănătatea are nevoie de mai multă predictibilitate, de un control mai bun al cheltuielilor și de o legătură mult mai clară între obligațiile asumate și resursele disponibile. Are nevoie, în același timp, ca fiecare leu alocat să producă servicii medicale mai bune pentru pacienți”, afirmă ministrul.

Potrivit acestuia, măsura adoptată pentru trimestrul III rezolvă presiunea financiară imediată, însă este nevoie de intervenții care să reducă problemele ce generează periodic astfel de situații.

„Intervenția de acum rezolvă presiunea imediată. Următorul pas trebuie să fie reducerea cauzelor care generează periodic aceste presiuni. Un buget sănătos nu înseamnă doar să găsim bani atunci când apar probleme, ci să construim un sistem în care cheltuielile sunt previzibile, controlate și eficiente”, spune Alexandru Nazare.

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Editor : C.A.