Conferință de presă organizată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la sediul guvernului, în Bucuresti, 13 august 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat, într-o conferință de presă, ce se întâmplă cu subvențiile pentru partide, în urma rectificării bugetare. Întrebat de ce nu apar modificări privind aceste subvenții, ministrul a explicat că nu este vorba despre fonduri suplimentare în acest caz, guvernul lucrând asupra a două aspecte: a blocat 59 de milioane de lei, care erau reținute pentru Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) - și care nu vor mai ajunge acum la această instituție - și a plătit 169 de milioane de lei, cheltuieli impuse prin lege pentru campania electorală, bani pe care statul este obligat să îi acorde. 

Alexandru Nazare a fost întrebat, miercuri, la finalul şedinţei de Guvern, de ce nu există în rectificare nicio modificare cu privire la subvenţiile partidelor.

În rectificare am operat două lucruri, am oprit reţinerea pe care o avea Ministerul de Finanţe de 10% pe bugetul AEP, ceea ce reprezintă aproximativ 59 de milioane de lei. Acei bani nu mai sunt la dispoziţia AEP. Şi am acordat cei 169 de milioane de lei pe care, dacă nu i-am fi acordat, ar fi devenit arierate. Era obligaţie legală, practic, să acoperim această sumă care nu era acoperită”, a afirmat Alexandru Nazare.

El a mai fost întrebat despre diferenţa între subvenţiile de la partide şi decontarea AEP.

Când se va lua o decizie în coaliţie legată de zona de subvenţie, noi, Ministerul de Finanţe, o vom opera într-un act normativ. Momentan nu avem această decizie, momentan e vorba doar de rectificare şi în rectificare v-am explicat cum am operat zona de autoritate electorală”, a transmis ministrul Finanţelor.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de OUG, AEP a primit în plus cele 169 de milioane de lei pentru decontarea cheltuielilor partidelor din campania pentru alegerile prezidențiale din acest an.

