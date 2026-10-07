Nazare, înainte de următoarea reuniune ECOFIN: „România are interese economice legitime de apărat”

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit miercuri cu reprezentanţi ai Băncii Naţionale şi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară, în vederea pregătirii următoarei reuniuni ECOFIN. Nazare declară că România are expertiză, argumente și interese economice legitime de apărat şi trebuie să fie o voce mai puternică la masa deciziilor europene.

„România este din ce în ce mai prezentă acolo unde se iau deciziile economice importante pentru Europa. Trebuie să continuăm să ne articulăm clar şi ferm interesele şi obiectivele. Am avut astăzi, la Ministerul Finanţelor, o întâlnire de pregătire a următoarei reuniuni ECOFIN cu reprezentanţii Băncii Naţionale a României şi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară. Am revizuit împreună principalele teme de pe agenda europeană şi, mai ales, poziţiile pe care România trebuie să le susţină şi interesele pe care trebuie să le protejeze”, a anunţat Alexandru Nazare miercuri, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a precizat că în perioada următoare, la nivel european, se vor lua decizii importante pentru competitivitatea sectorului financiar, accesul la finanţare, funcţionarea pieţelor de capital, eficienţa finanţelor publice, energie şi cadrul de coordonare al politicilor economice.

Potrivit ministrului de resort, România nu este doar parte din aceste discuţii, ci este prezentă cu poziţii clare, bine fundamentate şi coordonate între instituţiile care cunosc cel mai bine implicaţiile pentru economia românească.

„Sunt dosare în care interesele statelor membre nu sunt întotdeauna aceleaşi. Tocmai de aceea trebuie să ştim foarte clar ce susţinem, unde sunt interesele specifice ale României şi care sunt limitele pe care trebuie să le apărăm. Discuţia de astăzi a fost exact despre această coordonare - să continuăm să fim prezenţi din timp, să ne construim argumentele şi alianţele şi să nu lăsăm poziţia României să fie definită de alţii. România are expertiză, are argumente şi are interese economice legitime de apărat. Trebuie să le punem mai bine împreună şi să avem o voce mai puternică la masa deciziilor europene”, a mai precizat ministrul Finanțelor.

Editor : B.P.