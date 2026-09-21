Nazare participă la cea de-a 81-a sesiune a ONU, la New York. Discuții cu J.P. Morgan și șeful DFC pentru a atrage capital american

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va participa luni și marți, la New York, la mai multe întâlniri cu investitori americani și instituții financiare internaționale, în încercarea de a atrage capital pentru proiectele strategice ale României. Agenda include discuții cu reprezentanții J.P. Morgan și investitori care dețin titluri de stat românești, precum și o întâlnire cu Ben Black, directorul general al U.S. International Development Finance Corporation.

Nazare face parte din delegația oficială a României condusă de președintele Nicușor Dan la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, desfășurată la New York. Programul ministrului Finanțelor este însă concentrat asupra relațiilor economice dintre România și Statele Unite, atragerii investițiilor și consolidării dialogului cu finanțatorii internaționali.

Luni, ministrul va participa la masa rotundă „Anchoring the Eastern Flank: Critical Infrastructure and Transatlantic Capital in Central and Eastern Europe”, organizată de Atlantic Council România. La eveniment sunt așteptați investitori instituționali americani, reprezentanți ai instituțiilor de finanțare a dezvoltării, experți în politici transatlantice și oficiali din regiune.

Discuțiile vizează atragerea capitalului american în proiecte din energie, infrastructură, tehnologie și capacități de producție, precum și integrarea companiilor românești în lanțurile transatlantice de aprovizionare. Aceste teme au fost abordate în ultimele luni și în dialogul purtat de Alexandru Nazare cu administrația americană, DFC, U.S. EXIM Bank și membri ai Congresului Statelor Unite.

Tot luni, ministrul Finanțelor se întâlnește cu reprezentanții J.P. Morgan și cu investitori instituționali care au expunere pe titlurile de stat emise de România. Pe agenda discuțiilor se află situația finanțelor publice, reducerea deficitului bugetar, strategia prin care statul își acoperă necesarul de finanțare și perspectivele economiei românești.

Întâlnirea continuă seria discuțiilor organizate în acest an de Ministerul Finanțelor împreună cu J.P. Morgan. La reuniunea precedentă, desfășurată la București, au fost analizate traiectoria deficitului, costurile la care România se împrumută, continuarea reformelor și absorbția fondurilor europene. Credibilitatea și predictibilitatea politicii fiscale influențează direct dobânzile și condițiile în care statul se finanțează pe piețele internaționale.

Discuții despre finanțarea proiectelor strategice ale României

Marți, Alexandru Nazare urmează să se întâlnească cu Ben Black, directorul general al U.S. International Development Finance Corporation. DFC este instituția guvernamentală americană care mobilizează capital privat și finanțează investiții în domenii strategice, precum infrastructura, energia și tehnologiile avansate.

Discuțiile vor viza posibile instrumente de finanțare pentru proiectele strategice românești și atragerea capitalului american în economie. Întâlnirea continuă dialogul început în timpul vizitelor anterioare ale ministrului în Statele Unite și aprofundat ulterior la București.

În discuțiile precedente cu DFC, reprezentanții României au prezentat oportunități de investiții în energie, infrastructură și tehnologie, precum și posibilitatea implicării instituțiilor financiare românești în structurarea și finanțarea acestor proiecte.

Prin seria de întâlniri de la New York, Ministerul Finanțelor urmărește să lege mai strâns agenda strategică și de securitate a României de cea economică și investițională și să consolideze componenta economică a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite.

Editor : A.D.